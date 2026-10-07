Admiterea la liceu 2027. Termen-limită pentru părinți. Documentul obligatoriu pentru ocuparea locurilor distincte

Elevii cu dizabilități și/sau cerințe educaționale speciale (CES) care vor să participe la admiterea la liceu în 2027 pe locurile distinct alocate în unitățile de învățământ de masă trebuie să respecte un calendar separat. Părinții au un termen important în primăvară pentru depunerea certificatului necesar, iar repartizarea candidaților va avea loc într-o sesiune distinctă, potrivit proiectului de calendar pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării pe 5 octombrie.

Până la 31 martie 2027, părintele sau reprezentantul legal trebuie să depună și să înregistreze la unitatea de învățământ de proveniență certificatul de orientare școlară și profesională pentru ciclul gimnazial.

Documentul trebuie să fie valabil pentru anul școlar 2026-2027 și să fie emis de Centrul Județean de Resurse și Asistență Educațională (CJRAE) sau, în București, de CMBRAE. Certificatul trebuie să ateste existența unei cerințe educaționale speciale.

Proiectul precizează explicit:

„Certificatul de orientare școlară și profesională este singurul document acceptat pentru admiterea pe locurile distinct alocate candidaților cu dizabilități și/sau CES în unitățile de învățământ de masă.”

Există însă o excepție pentru situațiile justificate și dovedite. Copiile certificatelor pot fi depuse după termenul prevăzut în calendar, dar numai cu acordul președintelui Comisiei Naționale de Admitere.

Pentru această categorie de candidați sunt prevăzute între unul și două locuri distincte pentru fiecare clasă sau grupă, pentru fiecare filieră, profil, specializare, domeniu de pregătire, calificare și limbă de predare.

Locurile disponibile urmează să fie afișate pe 1 mai 2027 în unitățile de învățământ de masă.

Înainte de această etapă, în perioada 22 martie – 23 aprilie, profesorii diriginți vor organiza ședințe de informare și instruire pentru elevii cu dizabilități și/sau CES și pentru părinții acestora.

Întâlnirile au rolul de a-i ajuta pe elevi în orientarea școlară și în înțelegerea procedurii de admitere pe locurile distincte. La acestea pot participa și reprezentanți ai liceelor, specialiști ai CJRAE/CMBRAE și alți reprezentanți implicați în proces. După fiecare ședință va trebui întocmit un proces-verbal de informare și instruire.

O altă etapă importantă este programată în perioada 12-13 iulie 2027. Atunci, candidații și părinții lor vor completa opțiunile în fișele de înscriere, fiind asistați de diriginții claselor a VIII-a.

Datele vor fi introduse ulterior în aplicația informatică pentru admitere. Candidații și părinții trebuie să verifice informațiile din fișa generată de calculator și să solicite corectarea eventualelor erori.

Proiectul atrage atenția că fișele depuse după această perioadă nu vor mai fi luate în considerare. Totodată, alegerea și ordinea opțiunilor sunt esențiale, întrucât o opțiune completată greșit poate conduce la repartizarea la un liceu sau la o specializare nedorită.

Candidații cu dizabilități și/sau CES vor fi repartizați pe locurile distincte pe 15 iulie 2027.

Procedura se desfășoară computerizat, într-o sesiune separată de repartizarea generală. Candidații sunt repartizați în ordinea descrescătoare a mediei de admitere și în funcție de opțiunile înscrise în fișă.

Rezultatele vor fi afișate la sediul și pe site-ul inspectoratului școlar.

Elevii care nu obțin unul dintre locurile distincte nu pierd posibilitatea de a participa la admiterea obișnuită.

Aceeași posibilitate o au și candidații care au fost repartizați pe un loc distinct, dar renunță în scris la acesta. Ei pot solicita o nouă fișă de înscriere și pot participa la prima etapă de repartizare computerizată pentru admiterea în învățământul liceal, în condițiile prevăzute de calendar.

Calendarul se află în stadiul de proiect, fiind pus în consultare publică de Ministerul Educației și Cercetării.