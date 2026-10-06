Probleme pentru Europa în cursa pentru baterii. Noile fabrici au nevoie de mai mult timp și bani

Europa încearcă de aproape un deceniu să își construiască propria industrie a bateriilor pentru vehicule electrice, dar proiectele se confruntă cu întârzieri, costuri ridicate și dificultăți în creșterea producției. Băncile care au finanțat noile fabrici sunt acum chemate să aibă răbdare, în timp ce producătorii europeni încearcă să reducă diferența față de concurenții asiatici.

Problemele afectează inclusiv proiecte importante din Franța. Verkor se pregătește să negocieze cu băncile condițiile unei finanțări de 1,3 miliarde de euro, în timp ce Automotive Cells Company (ACC), companie susținută de Stellantis, Mercedes-Benz Group și TotalEnergies, se confruntă la rândul său cu dificultăți în dezvoltarea producției.

În urmă cu aproximativ nouă ani, în timp ce producătorii auto europeni începeau tranziția de la combustibilii fosili către vehicule electrice, autoritățile de la Bruxelles au lansat European Battery Alliance.

Obiectivul era dezvoltarea unei industrii europene a bateriilor și reducerea dependenței de lanțurile externe de aprovizionare, potrivit Bloomberg.

Drumul s-a dovedit însă mai dificil decât era anticipat. Problemele operaționale și concurența puternică au afectat proiecte din întreaga regiune, iar construirea și punerea în funcțiune a fabricilor au necesitat mai mult timp și, în unele cazuri, mai mulți bani decât se estimase inițial.

Una dintre principalele probleme este diferența de cost față de producătorii asiatici. Companiile europene suportă costuri mai ridicate pentru terenuri, forță de muncă și alte elemente necesare producției.

„Cea mai mare provocare este, în general, competitivitatea costurilor. Producția bateriilor este complexă, iar toate aceste costuri, inclusiv cele cu terenurile și forța de muncă, sunt mai ridicate, astfel că este dificil să concurezi”, a declarat Evelina Stoikou, șefa departamentului pentru tehnologii și lanțuri de aprovizionare pentru baterii din cadrul BloombergNEF.

O altă problemă este lipsa personalului cu experiență.

„Este și o problemă de expertiză și de existența unei forțe de muncă specializate. Dezvoltarea acesteia nu se poate face peste noapte, iar găsirea oamenilor potriviți este dificilă și costisitoare”, a adăugat Stoikou.

Dificultățile nu se termină odată cu finalizarea construcției unei fabrici. Noile unități se confruntă frecvent cu rate ridicate de rebuturi în perioada inițială. O proporție mai mare din materiale, componente și produse finite ajunge astfel să fie eliminată decât în cazul liniilor de producție deja mature și eficiente.

Aceste probleme pot întârzia creșterea producției și pot pune presiune suplimentară asupra finanțelor companiilor.

Un exemplu este Verkor, proiect din Franța susținut de investitori printre care Renault, cel mai mare client al companiei, Macquarie și Meridiam. Compania se pregătește să solicite creditorilor mai multă flexibilitate în ceea ce privește condițiile datoriei sale, după întârzierile întâmpinate în etapa de creștere a producției.

Verkor vrea să negocieze cu băncile pentru a se asigura că poate continua să acceseze finanțarea de 1,3 miliarde de euro obținută în 2024.

Verkor a întâmpinat dificultăți în creșterea producției la fabrica sa din Dunkerque. Problemele au determinat Renault să transfere, la începutul acestui an, o parte dintre comenzile pentru baterii către alți furnizori.

De atunci, Verkor a numit un nou director general și încearcă să avanseze către producția industrială la scară largă.

Problemele companiei vin după dificultățile întâmpinate de cel mai mare proiect francez de fabrică pentru baterii destinate vehiculelor electrice, Automotive Cells Company.

ACC este o societate mixtă susținută de Stellantis, Mercedes-Benz Group și TotalEnergies. Compania a oprit deja planurile pentru construirea unor fabrici în Germania și Italia și a început discuții cu sindicatele în cazul unității din Franța, în contextul în care Stellantis și-a redus investițiile la scară largă în vehicule electrice.

Săptămâna trecută, Stellantis a indicat lipsa bateriilor cu autonomie mare drept unul dintre motivele pentru care intenționează să oprească temporar în această lună activitatea mai multor fabrici din Franța.

Un reprezentant ACC a refuzat să comenteze opririle temporare anunțate de Stellantis, dar a precizat că producătorul de baterii se află în proces de creștere a producției.

ACC, care produce baterii pentru modele Stellantis precum Citroën C5 Aircross, susține că își respectă angajamentele față de constructorul auto, iar nivelul livrărilor de module corespunde cerințelor clientului.

Unul dintre cele mai cunoscute exemple ale dificultăților întâmpinate de industria europeană este Northvolt. Problemele legate de creșterea producției au contribuit la prăbușirea proiectului pentru baterii destinate vehiculelor electrice.

Northvolt a intrat în faliment la sfârșitul anului 2024, iar activele sale, inclusiv principala fabrică din Skellefteå, au fost preluate de compania americană Lyten.

O parte a amplasamentului va primi însă o destinație complet diferită de cea pentru care fusese dezvoltat inițial. EdgeConneX urmează să utilizeze o parte din locație pentru dezvoltarea unui campus de centre de date, o schimbare care arată cât de mult s-au modificat planurile pentru unele dintre proiectele europene din domeniul bateriilor.