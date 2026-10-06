Bugetul UE, pus sub presiune de Franța. Marine Le Pen vrea să reducă drastic contribuția: Nu mai dorim să finanțăm

Franța, țara cu a doua cea mai mare contribuție anuală la bugetul Uniunii Europene, după Germania, ar putea reduce semnificativ suma alocată bugetului european. Marine Le Pen, reprezentanta partidului de extremă dreapta Adunarea Națională, a anunțat că va propune reducerea contribuției Franței în cazul în care va ajunge la conducerea țării.

Marine Le Pen vrea să folosească renegocierea cadrului financiar multianual al Uniunii Europene pentru a revizui contribuția Franței la bugetul UE. Ea a anunțat că intenționează să solicite reduceri masive ale cheltuielilor pentru programele europene existente pe care formațiunea sa nu mai dorește să le finanțeze.

Obiectivul anunțat de Marine Le Pen este reducerea contribuției nete a Franței la doar 5 miliarde de euro.

„Vom folosi renegocierea cadrului financiar multianual al UE pentru a revizui contribuția noastră la Uniunea Europeană. Prin solicitarea unor reduceri masive ale cheltuielilor pentru programele europene existente, pe care nu mai dorim să le finanțăm, vom reduce contribuția noastră netă la doar 5 miliarde de euro”, a transmis Marine Le Pen, potrivit Clash Report.

Contribuția netă a Franței la bugetul Uniunii Europene diferă de la un an la altul, în funcție de fondurile disponibile și de metodologia utilizată pentru calcularea acesteia.

Estimările indică o contribuție netă a Franței cuprinsă între 9 miliarde de euro și 14 miliarde de euro pe an.

Franța ocupă astfel locul al doilea în clasamentul contribuțiilor la bugetul european, după Germania. Reducerea contribuției nete la 5 miliarde de euro, așa cum a anunțat Marine Le Pen, ar însemna o diminuare semnificativă față de nivelurile estimate în prezent.

Marine Le Pen este o politiciană franceză de dreapta, cunoscută la nivel internațional drept una dintre cele mai influente figuri ale naționalismului și suveranismului european.

În prezent, ea conduce grupul parlamentar al partidului Adunarea Națională, Rassemblement National (RN), în Parlamentul Franței. Formațiunea este cunoscută anterior sub denumirea de Frontul Național.

Marine Le Pen este candidata partidului său pentru alegerile prezidențiale de anul viitor. Ea a candidat de trei ori la președinția Franței, în 2012, 2017 și 2022, însă a pierdut de fiecare dată.

Pentru alegerile prezidențiale din primăvara anului viitor, Le Pen este văzută drept favorită. Printre principalele sale promisiuni se află reducerea cheltuielilor publice.

În acest context, reducerea contribuției Franței la bugetul Uniunii Europene reprezintă una dintre propunerile legate de politica sa privind diminuarea cheltuielilor și renegocierea cadrului financiar european.