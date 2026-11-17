Transportatorii pregătesc proteste în București și în alte șase orașe, pe fondul nemulțumirilor privind tarifele RCA. Manifestațiile sunt anunțate pentru 2 decembrie 2026, dacă autoritățile nu răspund revendicărilor. Organizatorii estimează participarea a sute de camioane, autoturisme și autoutilitare. Înaintea protestelor, reprezentanții sectorului solicită intervenția Autorității de Supraveghere Financiară.

Transportatorii solicită măsuri urgente pentru reducerea costurilor asigurărilor RCA și avertizează asupra unor posibile blocaje rutiere. Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA pregătește manifestații pentru 2 decembrie 2026. Acțiunile ar urma să se desfășoare simultan în București și în alte șase municipii.

Înaintea protestelor, reprezentanții organizației au programată o întâlnire cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta este stabilită pentru marți, 17 noiembrie, începând cu ora 10:00. Patronatul intenționează să depună un memoriu care cuprinde principalele revendicări ale transportatorilor.

În București, ASTRA estimează participarea a 550 până la 1.000 de camioane. Acestora li s-ar putea alătura peste 500 de autoturisme și autoutilitare, potrivit comunicatului organizației, preluat de Agerpres. Numărul vehiculelor reprezintă o estimare a organizatorilor, nu o participare confirmată.

Proteste sunt pregătite și în Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Suceava, Alba Iulia și Constanța. Organizatorii urmează să solicite autorizațiile necesare desfășurării manifestațiilor. Deocamdată, anunțarea acțiunilor nu presupune instituirea automată a unor restricții de circulație.

Principala revendicare a transportatorilor privește limitarea temporară a tarifelor RCA pentru vehiculele utilizate în transportul de mărfuri. ASTRA solicită Guvernului adoptarea unei hotărâri care să stabilească un plafon anual de maximum 6.000 de lei pentru camioane. Pentru vehiculele cu masa sub 3,5 tone, patronatul propune limite inferioare.

Organizația reclamă diferențe importante între ofertele comerciale și tarifele de referință publicate de ASF. Potrivit reprezentanților săi, unele companii primesc oferte RCA care ajung la 16.000 de lei anual. Situațiile semnalate vizează inclusiv camioanele încadrate în categoria de masă 16–21 de tone.

Pentru această categorie, patronatul invocă un tarif de referință ASF de 11.115 lei. Diferența față de ofertele reclamate ajunge astfel la aproape 4.900 de lei anual. Reprezentanții transportatorilor consideră necesară o intervenție pentru limitarea costurilor suportate de firme.

Revendicările includ și verificarea informațiilor utilizate de asigurători pentru stabilirea primelor RCA. Patronatul solicită controale asupra societăților de asigurare și publicarea unor date detaliate privind despăgubirile achitate. Scopul declarat este creșterea transparenței în calcularea tarifelor.

O altă propunere privește sancționarea circulației fără asigurare RCA valabilă. ASTRA solicită introducerea unei amenzi de 20.000 de lei pentru această abatere. Suma reprezintă o revendicare a organizației și nu o sancțiune nouă deja adoptată.

Diferențele dintre ofertele RCA și tarifele de referință trebuie analizate ținând cont de modul de funcționare a pieței. Valorile publicate de ASF au rol orientativ și nu constituie plafoane obligatorii pentru societățile de asigurare. Prin urmare, prețurile comerciale pot depăși aceste repere fără să existe automat o încălcare a legislației.

În explicațiile publicate în mai 2026, ASF precizează că tarifele de referință sunt calculate statistic. Evaluarea este realizată de o companie independentă, pe baza informațiilor relevante pentru piața asigurărilor auto. Printre indicatorii analizați se numără frecvența accidentelor și valoarea despăgubirilor.

Calculele includ și cheltuielile suportate de asigurători pentru administrarea activității. Aceste elemente contribuie la stabilirea unui reper statistic pentru diferitele categorii de vehicule. Tariful rezultat nu obligă însă societățile să emită polițe la valoarea respectivă.

Fiecare asigurător stabilește prețul final în funcție de propria evaluare a riscului și de politica sa comercială. Astfel, două societăți pot propune tarife diferite pentru același vehicul. Depășirea tarifului de referință nu demonstrează, prin ea însăși, încălcarea unui plafon legal.

Nemulțumirile transportatorilor apar într-un context mai larg de creștere a costurilor asigurărilor auto. Plafonarea tarifelor RCA a încetat la 1 iulie 2025, după perioada în care prețurile au fost limitate administrativ. Evoluția pieței după eliminarea măsurii a fost prezentată anterior și de B1TV.ro.

Majorările nu afectează exclusiv companiile care operează camioane sau alte vehicule comerciale. Datele pentru trimestrul al doilea din 2026 indică o creștere a primei medii RCA pentru autoturisme. Aceasta a ajuns la 2.093 de lei, cu aproximativ 21% peste nivelul perioadei similare din 2025.

Indicatorul reflectă situația asigurătorilor autorizați și supravegheați direct de ASF. Valoarea reprezintă o medie statistică și nu prețul obligatoriu al unei polițe individuale. Costul efectiv poate varia în funcție de caracteristicile vehiculului și de evaluarea riscului realizată de asigurător.