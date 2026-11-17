Transportatorii amenință că vor bloca traficul din cauza RCA. Mii de vehicule ar putea participa la proteste
Transportatorii pregătesc proteste în București și în alte șase orașe, pe fondul nemulțumirilor privind tarifele RCA. Manifestațiile sunt anunțate pentru 2 decembrie 2026, dacă autoritățile nu răspund revendicărilor. Organizatorii estimează participarea a sute de camioane, autoturisme și autoutilitare. Înaintea protestelor, reprezentanții sectorului solicită intervenția Autorității de Supraveghere Financiară.
Transportatorii pregătesc proteste în șapte orașe și cer intervenția ASF
Transportatorii solicită măsuri urgente pentru reducerea costurilor asigurărilor RCA și avertizează asupra unor posibile blocaje rutiere. Patronatul Industriei de Transport și Logistică ASTRA pregătește manifestații pentru 2 decembrie 2026. Acțiunile ar urma să se desfășoare simultan în București și în alte șase municipii.
Înaintea protestelor, reprezentanții organizației au programată o întâlnire cu Autoritatea de Supraveghere Financiară (ASF). Aceasta este stabilită pentru marți, 17 noiembrie, începând cu ora 10:00. Patronatul intenționează să depună un memoriu care cuprinde principalele revendicări ale transportatorilor.
În București, ASTRA estimează participarea a 550 până la 1.000 de camioane. Acestora li s-ar putea alătura peste 500 de autoturisme și autoutilitare, potrivit comunicatului organizației, preluat de Agerpres. Numărul vehiculelor reprezintă o estimare a organizatorilor, nu o participare confirmată.
Proteste sunt pregătite și în Cluj-Napoca, Baia Mare, Oradea, Suceava, Alba Iulia și Constanța. Organizatorii urmează să solicite autorizațiile necesare desfășurării manifestațiilor. Deocamdată, anunțarea acțiunilor nu presupune instituirea automată a unor restricții de circulație.
Transportatorii cer plafonarea RCA la 6.000 de lei pentru camioanele de marfă
Principala revendicare a transportatorilor privește limitarea temporară a tarifelor RCA pentru vehiculele utilizate în transportul de mărfuri. ASTRA solicită Guvernului adoptarea unei hotărâri care să stabilească un plafon anual de maximum 6.000 de lei pentru camioane. Pentru vehiculele cu masa sub 3,5 tone, patronatul propune limite inferioare.
Organizația reclamă diferențe importante între ofertele comerciale și tarifele de referință publicate de ASF. Potrivit reprezentanților săi, unele companii primesc oferte RCA care ajung la 16.000 de lei anual. Situațiile semnalate vizează inclusiv camioanele încadrate în categoria de masă 16–21 de tone.
Pentru această categorie, patronatul invocă un tarif de referință ASF de 11.115 lei. Diferența față de ofertele reclamate ajunge astfel la aproape 4.900 de lei anual. Reprezentanții transportatorilor consideră necesară o intervenție pentru limitarea costurilor suportate de firme.
Revendicările includ și verificarea informațiilor utilizate de asigurători pentru stabilirea primelor RCA. Patronatul solicită controale asupra societăților de asigurare și publicarea unor date detaliate privind despăgubirile achitate. Scopul declarat este creșterea transparenței în calcularea tarifelor.
O altă propunere privește sancționarea circulației fără asigurare RCA valabilă. ASTRA solicită introducerea unei amenzi de 20.000 de lei pentru această abatere. Suma reprezintă o revendicare a organizației și nu o sancțiune nouă deja adoptată.
Tariful de referință ASF nu reprezintă prețul maxim al unei asigurări RCA
Diferențele dintre ofertele RCA și tarifele de referință trebuie analizate ținând cont de modul de funcționare a pieței. Valorile publicate de ASF au rol orientativ și nu constituie plafoane obligatorii pentru societățile de asigurare. Prin urmare, prețurile comerciale pot depăși aceste repere fără să existe automat o încălcare a legislației.
În explicațiile publicate în mai 2026, ASF precizează că tarifele de referință sunt calculate statistic. Evaluarea este realizată de o companie independentă, pe baza informațiilor relevante pentru piața asigurărilor auto. Printre indicatorii analizați se numără frecvența accidentelor și valoarea despăgubirilor.
Calculele includ și cheltuielile suportate de asigurători pentru administrarea activității. Aceste elemente contribuie la stabilirea unui reper statistic pentru diferitele categorii de vehicule. Tariful rezultat nu obligă însă societățile să emită polițe la valoarea respectivă.
Fiecare asigurător stabilește prețul final în funcție de propria evaluare a riscului și de politica sa comercială. Astfel, două societăți pot propune tarife diferite pentru același vehicul. Depășirea tarifului de referință nu demonstrează, prin ea însăși, încălcarea unui plafon legal.
RCA s-a scumpit și pentru autoturisme după eliminarea plafonării tarifelor
Nemulțumirile transportatorilor apar într-un context mai larg de creștere a costurilor asigurărilor auto. Plafonarea tarifelor RCA a încetat la 1 iulie 2025, după perioada în care prețurile au fost limitate administrativ. Evoluția pieței după eliminarea măsurii a fost prezentată anterior și de B1TV.ro.
Majorările nu afectează exclusiv companiile care operează camioane sau alte vehicule comerciale. Datele pentru trimestrul al doilea din 2026 indică o creștere a primei medii RCA pentru autoturisme. Aceasta a ajuns la 2.093 de lei, cu aproximativ 21% peste nivelul perioadei similare din 2025.
Indicatorul reflectă situația asigurătorilor autorizați și supravegheați direct de ASF. Valoarea reprezintă o medie statistică și nu prețul obligatoriu al unei polițe individuale. Costul efectiv poate varia în funcție de caracteristicile vehiculului și de evaluarea riscului realizată de asigurător.
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Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
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