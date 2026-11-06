Transportatorii cer reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei și prelungirea schemei de restituire a accizei

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Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) a solicitat reducerea costurilor pentru transportatori și modificarea regulilor din domeniu, în cadrul unei întâlniri cu ministrul Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, desfășurate vineri, 6 noiembrie 2026. Propunerile vizează reducerea taxelor, restituirea accizei și combaterea concurenței neloiale.

Federația Operatorilor Români de Transport (FORT) solicită Guvernului reducerea costurilor suportate de transportatori și modificarea regulilor din sectorul transporturilor rutiere. Printre propunerile prezentate ministrului Transporturilor, Ștefan Ovidiu Popa, se numără reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei, prelungirea schemei de restituire a accizei și combaterea concurenței neloiale.

Solicitările au fost prezentate în cadrul unei întâlniri de lucru la care au participat reprezentanții FORT, ministrul Transporturilor și reprezentanți ai Direcției de Transport, Autorității Rutiere Române (ARR), Inspectoratului de Stat pentru Controlul în Transportul Rutier (ISCTR) și Companiei Naționale de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Una dintre principalele propuneri vizează prelungirea, după 31 decembrie 2026, a schemei de restituire parțială a accizei pentru transportatori. Federația solicită și instituirea permanentă a motorinei profesionale, printr-un mecanism predictibil de restituire a unei părți din acciză. Totodată, organizația consideră necesară majorarea diurnelor și a indemnizațiilor acordate conducătorilor auto.

În ceea ce privește taxarea utilizării infrastructurii rutiere, FORT a cerut reducerea cu 30% a tarifelor TollRO și rovinietei pentru o perioadă de șase luni. Federația a solicitat și remedierea deficiențelor tehnice ale sistemului TollRO, inclusiv introducerea posibilității de anulare sau modificare a tichetelor de rută, emiterea facturilor la fiecare două săptămâni și respectarea termenului de 15 ianuarie 2027 pentru efectuarea plăților prin dispozitive OBU.

Alte propuneri vizează actualizarea legislației pentru consolidarea atribuțiilor ISCTR în combaterea și sancționarea pirateriei în transporturi, adoptarea unor măsuri împotriva concurenței neloiale și digitalizarea procedurilor și raportărilor operatorilor în relația cu Ministerul Transporturilor.

De asemenea, FORT și IMM România au solicitat susținerea și urgentarea modificării Legii nr. 226/2023 privind sistemul TollRO, prin promovarea inițiativei legislative aflate în procedură parlamentară.

Președintele FORT, Beniamin Lucescu, a explicat că transportatorii români au nevoie de măsuri concrete pentru reducerea presiunii fiscale, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale, considerate condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței.

„Transportatorii români au nevoie de aceste măsuri concrete. Reducerea fiscalității, combaterea pirateriei și eliminarea concurenței neloiale sunt condiții esențiale pentru menținerea competitivității și funcționarea corectă a pieței transporturilor.” a declarat Lucescu.

La rândul său, președintele IMM România, Florin Jianu, a arătat că transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. Organizația susține solicitările FORT, considerând că măsurile propuse ar putea reduce presiunea costurilor și ar contribui la asigurarea unui mediu concurențial echitabil.

„Transporturile reprezintă un sector strategic pentru economia națională și pentru activitatea întreprinderilor mici și mijlocii. IMM ROMÂNIA susține solicitările FORT și consideră necesară adoptarea acestor măsuri care să reducă presiunea costurilor și să asigure un mediu concurențial echitabil.”, a punctat Jianu.

La finalul întâlnirii, FORT și IMM România au convenit cu ministrul Transporturilor să mențină dialogul instituțional și să stabilească un calendar pentru implementarea măsurilor discutate, potrivit comunicatului transmis vineri, 6 noiembrie 2026, de IMM România.