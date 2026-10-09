Probleme tehnice la TollRo! CNAIR nu va aplica amenzi șoferilor care nu pot plăti taxa de drum

Șoferii care nu pot plăti taxa de drum din cauza unor probleme tehnice nu vor fi amendați deocamdată. CNAIR a anunțat vineri, 9 octombrie, că platforma TollRo funcționează cu dificultăți, iar echipele încearcă să remedieze defecțiunile. Ce trebuie să știe conducătorii auto despre plata taxei și sancțiuni?

Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR) a anunțat vineri, 9 octombrie 2026, că platforma TollRo înregistrează disfuncționalități temporare. Echipele tehnice lucrează la remedierea problemelor, iar șoferii care nu au putut achiziționa taxa de drum în perioada afectată nu vor fi sancționați.

CNAIR a precizat că nu va aplica sancțiuni utilizatorilor care nu au putut cumpăra TollRo din cauza defecțiunilor tehnice, până la remedierea acestora.

Potrivit companiei, normele de funcționare a sistemului prevăd că, în cazul unei disfuncționalități a Sistemului de Tarifare Rutieră Electronică (STRR) sau a mijloacelor automate de control, vehiculele pentru care există un dispozitiv de bord activ, o sesiune de tarifare activă în aplicația mobilă sau un tichet de rută valabil nu sunt înregistrate ca fiind în situație de neplată pe durata incidentului.

Taxa aferentă perioadei respective va fi stabilită ulterior, pe baza datelor disponibile, fără costuri suplimentare pentru utilizatori. CNAIR trebuie să asigure funcționarea sistemului în condiții de avarie și să publice informații despre disfuncționalitate și intervalul în care aceasta se manifestă, pe site-ul propriu și în aplicația mobilă.

Începând cu 1 octombrie 2026, de la ora 00:00, platforma TollRo funcționează în regim operațional și emite documentele oficiale pentru rovinietă, tichet de rută și TollRo. Sistemul aplică două tipuri de tarifare, în funcție de categoria vehiculului și de masa totală maximă autorizată (MTMA).

Autoturismele, vehiculele destinate transportului de persoane și vehiculele cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone achită rovinieta. Aceasta conferă dreptul de utilizare a rețelei de drumuri naționale pentru o perioadă determinată. Tariful se stabilește în funcție de categoria vehiculului și de norma de poluare EURO.

Vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mare de 3,5 tone, precum și vehiculele de transport mixt asimilate acestora, achită TollRo. Tariful se calculează în funcție de distanța parcursă, exprimată în kilometri întregi, de masa totală maximă autorizată, de clasa de emisii EURO și de categoria drumului utilizat. Acesta se aplică pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile administrate de CNAIR, cu excepția sectoarelor de drum național aflate în intravilanul municipiilor, între indicatoarele de intrare și de ieșire.

Rovinieta poate fi cumpărată de pe portalul etoll.ro, prin aplicația mobilă TollRo, de la distribuitorii autorizați, prin SMS sau de la punctele de vânzare ale CNAIR, respectiv direcțiile regionale de drumuri și poduri (DRDP), secțiile de drumuri naționale (SDN) și agențiile de încasare și control (AI/ACI).

TollRo poate fi achitat prin tichet de rută, printr-o sesiune de tarifare în aplicația mobilă sau, începând cu 15 ianuarie 2027, prin intermediul furnizorilor de servicii de taxare electronică rutieră (SETRE).

Tichetul de rută presupune plata în avans pentru un traseu stabilit înainte de călătorie. Acesta poate fi cumpărat de pe portalul etoll.ro, din aplicația mobilă sau de la punctele de vânzare ale CNAIR, inclusiv DRDP, SDN și AI/ACI.

Pentru plata prin sesiune mobilă, traseul este înregistrat în aplicația TollRo, iar tariful este achitat din portofelul electronic, alimentat prin cumpărarea de credite TollRo cu cardul. Din 15 ianuarie 2027, utilizatorii vor putea plăti și prin furnizorii SETRE, folosind un echipament de bord interoperabil cu sistemele de taxare din Uniunea Europeană.

Pe portalul www.etoll.ro, utilizatorii își pot crea un cont, pot înregistra unul sau mai multe vehicule, inclusiv flote, pot cumpăra rovinieta și tichetul de rută și își pot administra portofelul electronic și facturile. Totodată, aceștia pot verifica direct pe platformă valabilitatea rovinietei și a tichetului de rută.

Utilizatorii trebuie să verifice dacă datele introduse în sistem sunt corecte, inclusiv numărul de înmatriculare, categoria vehiculului și clasa de emisii EURO. Aceștia trebuie să se asigure că dețin un document de tarifare valabil înainte de a intra pe rețeaua de drumuri pentru care se aplică taxa. Dacă norma de poluare nu este menționată explicit în certificatul de înmatriculare, vehiculului îi este atribuită clasa EURO 0.

Rovinietele cumpărate înainte de 1 octombrie 2026 pentru vehiculele destinate transportului de persoane și pentru vehiculele de transport marfă cu MTMA mai mică sau egală cu 3,5 tone rămân valabile până la data expirării.