România, printre țările UE cu cele mai mari scăderi ale comerțului cu amănuntul în septembrie 2026. Vânzările au scăzut cu 1,3% față de luna precedentă

Comerțul cu amănuntul a înregistrat o scădere în septembrie 2026, atât la nivelul zonei euro, cât și în Uniunea Europeană, potrivit primelor estimări publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene. Comparativ cu august 2026, volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 0,7% în zona euro și cu 0,6% în UE. România s-a numărat printre statele membre cu cele mai mari scăderi lunare, înregistrând un declin de 1,3%.

Datele publicate de Eurostat arată o schimbare față de luna august, când volumul comerțului cu amănuntul crescuse cu 0,4% atât în zona euro, cât și la nivelul Uniunii Europene.

În comparație cu septembrie 2025, indicele ajustat în funcție de calendar al vânzărilor cu amănuntul a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,9% în Uniunea Europeană.

Potrivit datelor Eurostat, în septembrie 2026, comparativ cu luna precedentă, cele mai importante scăderi ale volumului total al comerțului cu amănuntul au fost înregistrate în Germania, cu 2%, România, cu 1,3%, și Portugalia, cu 0,9%.

La polul opus, cele mai mari creșteri au fost raportate în Luxemburg, unde comerțul cu amănuntul a avansat cu 5,3%, Slovacia, cu 2,2%, și Malta, cu 1,5%.

În cazul României, scăderea din septembrie a venit după o evoluție oscilantă în lunile precedente. În aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul s-a redus cu 2,5%, în mai a crescut cu 0,8%, iar în iunie a scăzut cu 1,3%. În iulie a urmat o creștere de 0,7%, iar în august un avans de 2,1%, înaintea declinului de 1,3% din septembrie.

La nivelul zonei euro, evoluția lunară a fost de -0,3% în aprilie, +0,3% în mai, +0,1% în iunie, -0,7% în iulie, +0,4% în august și -0,7% în septembrie.

În Uniunea Europeană, variațiile au fost de -0,5% în aprilie, +0,5% în mai, +0,1% în iunie, -0,5% în iulie, +0,4% în august și -0,6% în septembrie.

Analiza pe categorii de produse arată că, în septembrie 2026, comparativ cu august, volumul comerțului cu amănuntul din zona euro a scăzut cu 0,3% pentru alimente, băuturi și tutun. În cazul produselor nealimentare, cu excepția carburanților auto, declinul a fost de 1,2%.

Singura categorie care a înregistrat o creștere a fost cea a carburanților auto comercializați în magazine specializate, unde volumul a avansat cu 1%.

În Uniunea Europeană, comerțul cu alimente, băuturi și tutun s-a redus cu 0,4%, iar cel cu produse nealimentare, excluzând carburanții auto, a scăzut cu 1%. În schimb, volumul vânzărilor de carburanți auto în magazine specializate a crescut cu 0,1%.

Datele lunare detaliate pentru zona euro arată că, în aprilie 2026, comerțul cu alimente, băuturi și tutun crescuse cu 0,9%, iar cel cu produse nealimentare scăzuse cu 0,6%. În mai, cele două categorii au avansat cu 0,3%, respectiv 0,6%. În iunie, alimentele, băuturile și tutunul au înregistrat o scădere de 0,6%, în timp ce produsele nealimentare au crescut cu 0,3%. În iulie, declinurile au fost de 0,2% și 1,2%, iar în august ambele categorii au crescut cu 0,4%, respectiv 0,6%.

În cazul carburanților auto din magazinele specializate, variațiile lunare din zona euro au fost de -3,6% în aprilie, -1,6% în mai, +1,8% în iunie, -0,4% în iulie, -0,8% în august și +1% în septembrie.

În UE, comerțul cu alimente, băuturi și tutun a evoluat cu +0,6% în aprilie, +0,3% în mai, -0,5% în iunie, -0,1% în iulie, +0,5% în august și -0,4% în septembrie.

Pentru produsele nealimentare, variațiile au fost de -0,8% în aprilie, +0,8% în mai, +0,4% în iunie, -1% în iulie, +0,6% în august și -1% în septembrie. În ceea ce privește carburanții auto, evoluția a fost de -3,2% în aprilie, -1,2% în mai, +1,6% în iunie, -0,9% în iulie, -0,4% în august și +0,1% în septembrie.

Comparativ cu septembrie 2025, volumul comerțului cu amănuntul a crescut cu 0,4% în zona euro și cu 0,9% în Uniunea Europeană.

România a avut însă o evoluție negativă, cu o scădere anuală de 2,3%. Astfel, țara noastră s-a situat printre statele membre cu cele mai mari declinuri, după Germania, unde reducerea a fost de 2,4%.

Spania a înregistrat, de asemenea, o scădere anuală de 1,5%.

Cele mai mari creșteri anuale au fost raportate în Cipru, cu 7,6%, Suedia, cu 6,9%, și Bulgaria, cu 5,7%.

În zona euro, comerțul cu alimente, băuturi și tutun a crescut cu 1,1% față de septembrie 2025, iar cel cu produse nealimentare, excluzând carburanții auto, a avansat cu 0,7%. În schimb, volumul vânzărilor de carburanți auto în magazine specializate a scăzut cu 3%.

La nivelul Uniunii Europene, alimentele, băuturile și tutunul au înregistrat o creștere anuală de 1%, iar produsele nealimentare au avansat cu 1,2%. În cazul carburanților auto comercializați în magazine specializate, scăderea a fost de 2,3%.

Evoluția anuală din zona euro arată că volumul total al comerțului cu amănuntul a crescut cu 1,2% în aprilie 2026, cu 2,1% în mai, cu 1,5% în iunie, cu 0,4% în iulie, cu 1,3% în august și cu 0,4% în septembrie.

În UE, creșterile au fost de 0,9% în aprilie, 2,2% în mai, 1,7% în iunie, 0,9% în iulie, 1,7% în august și 0,9% în septembrie.

Datele pentru România indică o evoluție anuală negativă în cea mai mare parte a intervalului analizat.

În aprilie 2026, volumul comerțului cu amănuntul era cu 5,8% mai mic decât în aceeași lună din 2025. În mai, scăderea anuală a fost de 4,4%, iar în iunie a ajuns la 6,9%. În iulie, declinul a fost de 6,4%.

În august 2026, România a înregistrat o creștere anuală de 1%, însă în septembrie indicatorul a revenit pe minus, cu o scădere de 2,3%.

La nivelul celorlalte state membre, Bulgaria a avut creșteri anuale de 7,4% în aprilie, 7,9% în mai, 7,1% în iunie, 5,6% în iulie, 5,9% în august și 5,7% în septembrie.

Suedia a înregistrat creșteri de 4,7% în aprilie, 8% în mai, 7% în iunie, 6,6% în iulie, 8% în august și 6,9% în septembrie. Cipru a avut variații pozitive de 2,7% în aprilie, 8,4% în mai, 5% în iunie, 8,6% în iulie, 7,5% în august și 7,6% în septembrie.

Germania a trecut de la o creștere anuală de 0,3% în aprilie la 2,7% în mai și 1,1% în iunie, după care a înregistrat scăderi de 2% în iulie, 0,3% în august și 2,4% în septembrie.

Eurostat a publicat și indicii volumului comerțului cu amănuntul, calculați cu anul de bază 2021, atât pentru seriile ajustate calendaristic și sezonier, cât și pentru cele ajustate doar calendaristic.

Pentru seria ajustată calendaristic și sezonier, indicele zonei euro a fost de 104,5 în aprilie 2026, 104,8 în mai, 104,9 în iunie, 104,2 în iulie, 104,6 în august și 103,9 în septembrie.

În Uniunea Europeană, valorile au fost de 104,8 în aprilie, 105,3 în mai, 105,4 în iunie, 104,9 în iulie, 105,3 în august și 104,7 în septembrie.

În România, indicele ajustat calendaristic și sezonier a fost de 110,8 în aprilie, 111,7 în mai, 110,3 în iunie, 111,1 în iulie, 113,4 în august și 111,9 în septembrie.

Pentru seria ajustată doar calendaristic, indicele zonei euro a fost de 101,1 în aprilie, 104,5 în mai, 105,5 în iunie, 102,5 în iulie, 107,7 în august și 101,2 în septembrie. În UE, valorile au fost de 101,7, 105,3, 106,1, 103,7, 108,1 și 102, în aceeași ordine a lunilor.

În România, indicele ajustat calendaristic a ajuns la 109,8 în aprilie, 111,5 în mai, 110,4 în iunie, 116,5 în iulie, 119,3 în august și 113,9 în septembrie.