Prețurile producției industriale din România au crescut cu 14,9%. Scumpirile depășesc media Uniunii Europene
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Prețurile producției industriale din România au crescut cu 14,9% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. Avansul depășește media Uniunii Europene, de 10,9%. La nivel european, energia continuă să înregistreze cele mai mari scumpiri.
Prețurile producției industriale din România au crescut cu 3,1% într-o singură lună
România a înregistrat în septembrie 2026 o creștere lunară de 3,1% a prețurilor producției industriale pe piața internă, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.
Avansul este mai mare decât media înregistrată în Uniunea Europeană, de 2,6%, și decât cea din zona euro, de 2,5%.
În august, prețurile producției industriale din România crescuseră cu 2,7% față de iulie, ceea ce indică o accelerare a ritmului lunar de scumpire.
Comparativ cu septembrie 2025, prețurile producției industriale din România au urcat cu 14,9%, peste media de 10,9% din Uniunea Europeană și de 11,1% din zona euro.
În august, creșterea anuală din România fusese de 12,5%, iar în iulie de 8,5%.
Energia s-a scumpit cu 30% în Uniunea Europeană față de anul trecut
La nivelul Uniunii Europene, energia a avut cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor producției industriale.
În septembrie 2026, prețurile din sectorul energetic au crescut cu 30% față de septembrie 2025, în timp ce în zona euro avansul a fost de 30,8%.
Comparativ cu luna august, energia s-a scumpit cu 7,7% în UE și cu 7,8% în zona euro.
În celelalte categorii industriale, creșterile anuale au fost mai moderate. Bunurile intermediare s-au scumpit cu 6,8% în UE, bunurile de capital cu 2,6%, iar bunurile de consum de folosință îndelungată cu 3,2%.
În schimb, prețurile bunurilor de consum de folosință curentă au scăzut cu 0,6%.
Excluzând energia, prețurile producției industriale au crescut cu 3,5% față de anul precedent, atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro.
Bulgaria a înregistrat cele mai mari scumpiri industriale din UE
Cele mai mari creșteri lunare ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Bulgaria, cu 4,6%, Lituania, cu 4,2%, și Grecia și Spania, fiecare cu 3,9%.
România, cu un avans de 3,1%, s-a situat deasupra mediei europene.
În Luxemburg și Malta, prețurile producției industriale au rămas neschimbate față de luna precedentă.
În comparație anuală, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere, de 22,9%, urmată de Irlanda, cu 19,9%, și Lituania, cu 19%.
Luxemburg a fost singurul stat membru al Uniunii Europene care a raportat o scădere anuală a prețurilor producției industriale, de 8,1%.
Indicatorul urmărit de Eurostat reflectă evoluția prețurilor practicate de producătorii industriali pe piața internă, nu prețurile plătite direct de consumatori în magazine.
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Am venit la Capital în vara anului 2019, fiind prima mea experiență ca jurnalist după ce am lucrat oarecum de cealaltă parte a baricadei, în monitorizarea presei, mai bine de 8 ani. Înainte de a intra în presă, am lucrat o scurtă perioadă de timp în proiectare în Autocad pentru construcții civile și industriale. Am fost și sunt pasionat de tehnologie, precum și de ultimele trend-uri din acest domeniu. M-a fascinat întotdeauna și am avut norocul să fiu într-o generație care a beneficiat din plin de ea și putut vedea exact ce impact, pozitiv sau negativ, poate avea asupra lumii.
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