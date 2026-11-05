Prețurile producției industriale din România au crescut cu 14,9%. Scumpirile depășesc media Uniunii Europene

Prețurile producției industriale din România au crescut cu 14,9% în septembrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, potrivit datelor Eurostat. Avansul depășește media Uniunii Europene, de 10,9%. La nivel european, energia continuă să înregistreze cele mai mari scumpiri.

România a înregistrat în septembrie 2026 o creștere lunară de 3,1% a prețurilor producției industriale pe piața internă, potrivit datelor publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Avansul este mai mare decât media înregistrată în Uniunea Europeană, de 2,6%, și decât cea din zona euro, de 2,5%.

În august, prețurile producției industriale din România crescuseră cu 2,7% față de iulie, ceea ce indică o accelerare a ritmului lunar de scumpire.

Comparativ cu septembrie 2025, prețurile producției industriale din România au urcat cu 14,9%, peste media de 10,9% din Uniunea Europeană și de 11,1% din zona euro.

În august, creșterea anuală din România fusese de 12,5%, iar în iulie de 8,5%.

La nivelul Uniunii Europene, energia a avut cea mai mare contribuție la creșterea prețurilor producției industriale.

În septembrie 2026, prețurile din sectorul energetic au crescut cu 30% față de septembrie 2025, în timp ce în zona euro avansul a fost de 30,8%.

Comparativ cu luna august, energia s-a scumpit cu 7,7% în UE și cu 7,8% în zona euro.

În celelalte categorii industriale, creșterile anuale au fost mai moderate. Bunurile intermediare s-au scumpit cu 6,8% în UE, bunurile de capital cu 2,6%, iar bunurile de consum de folosință îndelungată cu 3,2%.

În schimb, prețurile bunurilor de consum de folosință curentă au scăzut cu 0,6%.

Excluzând energia, prețurile producției industriale au crescut cu 3,5% față de anul precedent, atât în Uniunea Europeană, cât și în zona euro.

Cele mai mari creșteri lunare ale prețurilor producției industriale au fost înregistrate în Bulgaria, cu 4,6%, Lituania, cu 4,2%, și Grecia și Spania, fiecare cu 3,9%.

România, cu un avans de 3,1%, s-a situat deasupra mediei europene.

În Luxemburg și Malta, prețurile producției industriale au rămas neschimbate față de luna precedentă.

În comparație anuală, Bulgaria a înregistrat cea mai mare creștere, de 22,9%, urmată de Irlanda, cu 19,9%, și Lituania, cu 19%.

Luxemburg a fost singurul stat membru al Uniunii Europene care a raportat o scădere anuală a prețurilor producției industriale, de 8,1%.

Indicatorul urmărit de Eurostat reflectă evoluția prețurilor practicate de producătorii industriali pe piața internă, nu prețurile plătite direct de consumatori în magazine.