Inflația din zona euro a crescut la 4% în octombrie 2026. Prețurile energiei au urcat cu peste 20%

Inflația anuală din zona euro a ajuns la 4% în octombrie 2026, în creștere față de nivelul de 3,8% înregistrat în septembrie, potrivit estimării preliminare publicate miercuri, 4 noiembrie, de Eurostat. Energia continuă să înregistreze cele mai mari scumpiri, cu un avans anual de 20,8%, în timp ce prețurile serviciilor și alimentelor au crescut într-un ritm mai moderat.

Rata anuală a inflației din zona euro a crescut pentru a treia lună consecutiv, ajungând la 4% în octombrie 2026, față de 3,8% în septembrie și 3,2% în august, potrivit datelor preliminare publicate de Eurostat, biroul de statistică al Uniunii Europene.

Evoluția arată o accelerare a creșterii prețurilor de consum, în special pe fondul scumpirilor din sectorul energetic.

La nivel lunar, prețurile de consum au avansat cu 0,4% în octombrie, comparativ cu luna precedentă.

Datele sunt calculate pe baza Indicelui Armonizat al Prețurilor de Consum (IAPC), indicator utilizat pentru compararea inflației între statele europene.

Potrivit Eurostat, energia a continuat să fie componenta cu cea mai ridicată rată anuală a inflației în zona euro.

Prețurile energiei au crescut cu 20,8% în octombrie 2026, comparativ cu aceeași lună a anului trecut, după un avans de 18,9% în septembrie. La nivel lunar, creșterea a fost de 1,4%.

Și serviciile au înregistrat o accelerare a scumpirilor, rata anuală urcând la 3,3%, de la 3,2% în septembrie.

În cazul alimentelor, alcoolului și tutunului, inflația anuală a crescut de la 1,3% în septembrie la 1,6% în octombrie.

O evoluție similară a fost înregistrată și în cazul bunurilor industriale neenergetice, pentru care rata anuală a inflației a ajuns la 1,2%, față de 1,1% în luna precedentă.

În schimb, inflația de bază, calculată prin excluderea energiei, alimentelor, alcoolului și tutunului, s-a menținut la 2,5%.

Datele preliminare Eurostat arată diferențe importante între statele membre ale zonei euro.

Lituania a înregistrat una dintre cele mai ridicate rate anuale ale inflației, de 6,1% în octombrie 2026, nivel similar celui din septembrie.

Bulgaria a raportat o rată anuală estimată de 6%, în creștere față de 5,6% în luna precedentă.

În Grecia și Italia, inflația anuală a ajuns la 5,6%, în timp ce Cipru a înregistrat o rată de 5,4%, iar Belgia de 5,2%.

La polul opus, Malta a avut o inflație estimată de 2,3%, Germania de 2,8%, iar Slovacia de 2,9%.

În Germania, cea mai mare economie a zonei euro, inflația a coborât de la 3,3% în septembrie la 2,8% în octombrie.

În Franța, rata anuală a crescut de la 3,4% la 3,8%, în timp ce Spania a înregistrat o ușoară scădere, de la 5% la 4,9%.

Datele prezentate în estimarea preliminară vizează statele din zona euro, astfel că România nu este inclusă în această comparație.

Eurostat va publica datele definitive pe 18 noiembrie

Indicatorii prezentați sunt estimări preliminare, urmând ca Eurostat să publice setul complet de date privind evoluția prețurilor de consum în zona euro, Uniunea Europeană și statele membre.

Potrivit calendarului instituției, următoarea publicare este programată pentru 18 noiembrie 2026.

Inflația anuală reprezintă modificarea prețurilor bunurilor și serviciilor de consum față de aceeași lună a anului precedent, în timp ce inflația lunară măsoară variația prețurilor față de luna anterioară.

Începând cu 1 ianuarie 2026, zona euro cuprinde 21 de state membre, după aderarea Bulgariei. Datele agregate publicate de Eurostat țin cont de această modificare a componenței zonei euro.