Din cuprinsul articolului Netflix testează AI Discover! Inteligența artificială va recomanda filme și seriale în funcție de starea de spirit a utilizatorilor

Alegerea unui film sau serial pe Netflix ar putea deveni mai simplă, chiar și atunci când utilizatorii nu știu exact ce vor să urmărească. Platforma testează o funcție bazată pe inteligență artificială care ține cont de starea de spirit și propune recomandări adaptate preferințelor fiecărui abonat.

Netflix pregătește o nouă secțiune experimentală, numită AI Discover, în care va testa funcții bazate pe inteligență artificială pentru recomandarea filmelor și serialelor. Instrumentele sunt concepute pentru a-i ajuta pe abonați să găsească mai ușor conținutul pe care doresc să îl urmărească.

Prima funcție testată oferă recomandări în funcție de starea de spirit a utilizatorilor. Aceștia vor putea alege dintre mai multe teme, precum „ceva ușor”, „ceva scurt” sau „ceva de speriat”. Ulterior, vor putea selecta categorii mai specifice și vor putea ajusta recomandările în funcție de preferințe.

Noile instrumente vor utiliza o soluție de inteligență artificială dezvoltată de Netflix, capabilă să învețe și să ofere răspunsuri în timp real, în funcție de conținutul urmărit de abonați.

Compania americană precizează că AI Discover va funcționa ca un spațiu de testare. În funcție de feedbackul utilizatorilor, Netflix va decide care dintre funcțiile experimentale vor fi păstrate și care vor fi eliminate.

Pentru început, noua secțiune este disponibilă doar în Statele Unite ale Americii.