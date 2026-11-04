Întârzierile la plată afectează companiile din România. 29% dintre facturi sunt achitate târziu sau rămân neplătite

Întârzierile de plată dintre companii afectează lichiditatea firmelor, cresc nevoia de finanțare și pot limita investițiile și dezvoltarea afacerilor. O analiză realizată de Instant Factoring, pe baza unor studii de piață din perioada 2025-2026, arată amploarea fenomenului în România și Europa, precum și efectele acestuia asupra activității economice.

În România, 53% din valoarea vânzărilor între companii (B2B) se realizează prin credit comercial, respectiv cu plata la termen. Procentul este mai mare decât media de 46% înregistrată în Europa Centrală și de Est. Această practică susține tranzacțiile și relațiile comerciale dintre firme, însă presupune ca furnizorii să finanțeze temporar activitatea clienților din propriile resurse.

Atunci când banii nu sunt încasați la timp, creditul comercial poate deveni o sursă de vulnerabilitate financiară. Furnizorii rămân fără lichiditățile necesare pentru continuarea operațiunilor, iar decalajul dintre momentul facturării și cel al încasării poate afecta planurile de dezvoltare.

Datele Instant Factoring pentru perioada ianuarie-noiembrie 2026 arată că facturile finanțate prin platforma de factoring au avut o durată medie rămasă până la scadență de 41 de zile. În același interval, valoarea medie a facturilor trimise spre finanțare a crescut cu 39% față de 2025, iar valoarea medie a facturilor finanțate a înregistrat o majorare de 47%.

Aceste evoluții indică un decalaj între activitatea comercială și disponibilitatea efectivă a banilor. Companiile livrează produse și servicii și emit facturi cu valori tot mai mari, dar trebuie să aștepte săptămâni întregi până când încasează sumele aferente.

La nivel european, efectele întârzierilor de plată sunt vizibile atât în activitatea curentă a firmelor, cât și în planurile lor de dezvoltare. Potrivit European Payment Report 2026, 62% dintre companii își plătesc furnizorii cu întârziere din cauza propriilor încasări întârziate. Totodată, 57% dintre firme declară că au ratat obiective de creștere din același motiv.

EU Payment Observatory estimează că eliminarea întârzierilor la plată ar putea genera peste 100 de miliarde de euro anual în fluxuri de numerar suplimentare pentru microîntreprinderi și companiile mici și mijlocii.

Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring, atrage atenția că problema companiilor nu se limitează la accesul la finanțare, ci include și accesul la banii aferenți produselor și serviciilor deja livrate. Potrivit acestuia, firmele își desfășoară activitatea, livrează și facturează, însă încasările nu se realizează în același ritm.

Datele companiei arată că firmele care apelează la finanțarea facturilor mai au de așteptat, în medie, peste 40 de zile până la încasarea acestora. Este vorba despre bani aferenți unor produse sau servicii deja livrate, de care companiile au nevoie imediat pentru a-și continua activitatea, pentru a-și plăti furnizorii sau pentru a susține și negocia noi comenzi.

„Vorbim frecvent despre dificultatea antreprenorilor de a accesa finanțare, dar există o problemă la fel de importantă: accesul la banii pe care companiile i-au câștigat deja. Companiile muncesc, livrează și facturează. Problema este că banii nu circulă în același ritm. Vedem acest lucru și în activitatea noastră: companiile finanțează facturi pentru care ar mai avea de așteptat, în medie, peste 40 de zile până la încasare. Sunt bani aferenți unor produse sau servicii deja livrate, de care afacerile au nevoie imediat pentru a-și continua activitatea, a-și plăti furnizorii sau a susține și negocia noi comenzi”, a declarat Cristian Ionescu, CEO Instant Factoring.

Plata la termen nu reprezintă, în sine, un dezechilibru comercial. Problemele apar atunci când întârzierile depășesc condițiile convenite între companii și reduc capacitatea furnizorilor de a-și finanța operațiunile.

În România, 45% dintre respondenții studiului Atradius indică problemele de cash-flow ale clienților drept cauză a întârzierilor la plată.

O imagine similară reiese din studiul EOS European Payment Practices 2025. Potrivit datelor acestuia, 29% dintre facturile din România sunt achitate cu întârziere sau rămân neplătite. Procentul depășește media de 24% înregistrată în cele 11 țări incluse în cercetare.

Diferența de cinci puncte procentuale indică o expunere mai ridicată a companiilor românești la întârzieri și neplăți, cu efecte asupra predictibilității încasărilor și gestionării capitalului de lucru.

Riscul nu se limitează la compania care nu își încasează factura. Atunci când un furnizor nu primește banii la termen, acesta poate fi nevoit să utilizeze rezervele de lichiditate, să contracteze finanțare suplimentară sau să amâne, la rândul său, plata propriilor obligații comerciale.

În acest fel, dificultățile financiare ale unui client se pot transmite succesiv către alte firme din lanțul de aprovizionare. Problemele unei companii ajung să genereze constrângeri financiare pentru furnizorii săi, iar efectul se poate extinde în economie.

Fenomenul este prezent și în celelalte piețe din regiune. În Europa Centrală și de Est, 83% dintre furnizorii B2B declară că se confruntă cu întârzieri la plată.

Consecințele se reflectă direct în capitalul de lucru al companiilor. Astfel, 33% dintre respondenți indică reducerea rezervelor de lichiditate, iar 27% semnalează dificultăți în planificarea fluxului de numerar.

Prin urmare, întârzierile nu afectează doar relația comercială dintre două firme, ci pot declanșa un efect de domino. Furnizorii care nu își încasează banii la timp ajung să aibă dificultăți în respectarea propriilor obligații și în planificarea activității.

Costurile economice se extind și asupra investițiilor. Potrivit Intrum, 29% dintre companiile europene declară că întârzierile la plată le-au afectat investițiile strategice în ultimele 12 luni. În plus, 53% anticipează o creștere a întârzierilor sau neplăților în perioada următoare.

În acest context, estimarea EU Payment Observatory privind cele peste 100 de miliarde de euro în fluxuri de numerar suplimentare evidențiază volumul resurselor financiare care ar putea circula mai eficient în economie dacă întârzierile ar fi eliminate. Suma reprezintă un beneficiu potențial estimat, nu venituri pierdute sau pierderi economice deja contabilizate.

Datele prezentate de Instant Factoring evidențiază importanța gestionării proactive a capitalului de lucru, într-un mediu economic în care creșterea vânzărilor nu garantează automat disponibilitatea banilor.

Companiile au nevoie de o abordare strategică a managementului fluxurilor de numerar, astfel încât să nu depindă exclusiv de momentul în care clienții își achită facturile pentru a-și susține activitatea și planurile de dezvoltare.

Pe lângă evaluarea bonității clienților și monitorizarea termenelor de plată, antreprenorii au nevoie de instrumente care să le ofere vizibilitate asupra fluxurilor financiare, predictibilitate și flexibilitate în accesarea capitalului de lucru. Printre soluțiile menționate se numără factoringul.

Prin finanțarea facturilor, companiile pot accesa imediat contravaloarea produselor sau serviciilor deja livrate, fără să mai aștepte momentul în care clienții efectuează plata. Astfel, firmele pot dispune mai repede de banii necesari pentru continuarea operațiunilor, plata furnizorilor și susținerea comenzilor noi.

Dincolo de avantajele pentru fiecare companie, accesul mai rapid la sumele deja câștigate poate contribui la reducerea întârzierilor în lanț și la o circulație mai eficientă a banilor în economie.