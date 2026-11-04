Fermierii români primesc o nouă tranșă de bani de la APIA. Aproape 35.000 de beneficiari vor încasa peste 164 de milioane de euro

Ministerul Agriculturii și Dezvoltării Rurale (MADR) a anunțat că peste 854 de milioane de euro au fost autorizate la plată în avans pentru fermierii români, de la începutul campaniei din 2026. Miercuri, 4 noiembrie, Agenția de Plăți și Intervenție pentru Agricultură (APIA), instituție aflată în subordinea ministerului, efectuează o nouă tranșă de plăți, în valoare de peste 164,7 milioane de euro, pentru aproape 35.000 de beneficiari.

Potrivit MADR, suma virată în această zi este de 164.779.269,13 euro, echivalentul a 869.836.805,93 lei. Banii ajung direct în conturile a 34.992 de beneficiari din întreaga țară.

De la debutul campaniei de plăți în avans, la 16 octombrie 2026, și până la 4 noiembrie, structurile ministerului au autorizat la plată un total de 854.787.813,62 euro. Fondurile sunt destinate asigurării capitalului de lucru necesar desfășurării campaniei agricole de toamnă.

Cea mai mare parte a sumelor autorizate provine din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), respectiv 769.409.136,92 euro. Alte 72.498.724,42 euro provin din Fondul European Agricol pentru Dezvoltare Rurală (FEADR), în timp ce 12.879.952,28 euro reprezintă cofinanțarea asigurată de la Bugetul Național (BN1).

Din totalul autorizat, prin tranșa virată pe 4 noiembrie, APIA a asigurat deja plata efectivă a 746.942.449,95 euro din fondurile FEGA, direct către agricultori și crescătorii de animale.

Ministrul Agriculturii și Dezvoltării Rurale, Florin Barbu, a explicat că plata la timp a sprijinului este importantă pentru fermieri, în special în perioada în care aceștia pregătesc culturile pentru noul an agricol. Acesta a arătat că depășirea pragului de 854 de milioane de euro autorizate în mai puțin de trei săptămâni reflectă ritmul de lucru al mecanismelor MADR și APIA.

Potrivit ministrului, fondurile sunt necesare pentru achiziția de motorină, inputuri și semințe, precum și pentru asigurarea hranei animalelor. Barbu a mulțumit echipelor din teritoriu pentru mobilizare și a dat asigurări că plățile vor continua în același ritm până la finalizarea tuturor cererilor eligibile.

`Fermierii au nevoie de sprijin acordat la timp, fără blocaje și fără întârzieri birocratice, mai ales într-o perioadă critică în care se pregătesc culturile pentru noul an agricol. Faptul că în mai puțin de trei săptămâni am depășit pragul de 854 de milioane de euro autorizate la plată demonstrează că mecanismele MADR și APIA funcționează la turație maximă. Banii aceștia înseamnă motorină, inputuri, semințe, hrană pentru animale și predictibilitate și siguranță financiară pentru fermierii noștri. Le mulțumesc echipelor din teritoriu pentru mobilizare. Asigur toți fermierii că ritmul plăților va rămâne la fel de alert până la finalizarea tuturor cererilor eligibile”, a declarat ministrul agriculturii Florin Barbu.

Anexa publicată de MADR prezintă repartizarea sumelor autorizate în avans pentru fiecare schemă și intervenție vegetală sau zootehnică.

Din Fondul European de Garantare Agricolă (FEGA), cele mai mari sume au fost autorizate pentru sprijinul de bază pentru venit în scopul sustenabilității (BISS), respectiv 415.426.251,01 euro. Sprijinul redistributiv complementar pentru venit în scopul sustenabilității (CRISS) beneficiază de 121.094.598,74 euro, iar pentru practicile benefice pentru mediu aplicabile în teren arabil au fost autorizate 118.335.316,69 euro.

În cazul sprijinului destinat tinerilor fermieri, suma autorizată este de 6.207.963,86 euro. Pentru practicarea unei agriculturi prietenoase cu mediul în fermele mici și în gospodăriile tradiționale au fost aprobate 1.802.951,70 euro. Alte 3.940.697,05 euro sunt destinate înierbării intervalului dintre rânduri în plantațiile pomicole, viticole, pepiniere și hameiști.

Și sectorul zootehnic beneficiază de finanțare prin FEGA. Pentru sprijinul cuplat pentru venit destinat vacilor de lapte au fost autorizate 49.128.425,97 euro, iar pentru sectorul cărnii de vită, 8.856.971,11 euro. Sprijinul pentru bivolițele de lapte însumează 919.589,37 euro. În cazul caprinelor, suma autorizată este de 4.945.903 euro, iar pentru ovine au fost aprobate 38.750.468,42 euro.

Totalul intervențiilor finanțate prin FEGA ajunge astfel la 769.409.136,92 euro.

Alte 85.378.676,70 euro au fost autorizate pentru intervențiile finanțate prin FEADR și cofinanțarea de la Bugetul Național (BN1).

Din această categorie, 281.766,50 euro sunt destinate intervenției DR-03, privind agromediul și clima, respectiv creșterea animalelor de fermă din rase locale aflate în pericol de abandon.

Cea mai mare sumă din această categorie, de 63.731.062,59 euro, revine intervenției DR-09, pentru zonele afectate de constrângeri naturale din zona montană. Pentru zonele afectate de constrângeri naturale semnificative, prin intervenția DR-10, au fost autorizate 18.022.141,35 euro. Alte 3.343.706,26 euro sunt alocate intervenției DR-11, destinată zonelor afectate de constrângeri naturale specifice.

În sinteza generală a MADR, suma autorizată pentru plățile directe din FEGA este de 769.409.136,92 euro, iar cea pentru dezvoltare rurală și compensații de zonă, finanțate prin FEADR și Bugetul Național, este de 85.378.676,70 euro. Totalul general autorizat la plată în campania de avans 2026, la data de 4 noiembrie, se ridică la 854.787.813,62 euro.

MADR a precizat și modul în care sunt împărțite responsabilitățile între instituțiile care gestionează plățile. APIA efectuează direct plățile pentru intervențiile finanțate prin FEGA. În schimb, plățile aferente măsurilor de dezvoltare rurală, finanțate prin FEADR și BN1, sunt procesate și achitate prin intermediul Agenției pentru Finanțarea Investițiilor Rurale (AFIR).

Pentru efectuarea plăților sunt aplicate două cursuri de schimb. În cazul fondurilor FEGA, cursul utilizat este de 5,2788 lei pentru un euro, în timp ce pentru plățile finanțate prin FEADR se aplică un curs de 5,0968 lei pentru un euro.

Prin continuarea autorizărilor și viramentelor, MADR și APIA urmăresc să asigure fermierilor accesul la fondurile necesare activităților agricole, până la finalizarea tuturor cererilor eligibile din campania de avans 2026.