Aramco și-a majorat profitul cu 9% în trimestrul al treilea. Rafinarea a adus un câștig de 10,3 miliarde de dolari

Gigantul petrolier saudit Aramco a raportat o creștere de 9% a profitului net ajustat în trimestrul al treilea din 2026, până la 31,2 miliarde de dolari. Rezultatul a fost susținut de marjele mai mari de rafinare, pe fondul perturbărilor aprovizionării energetice provocate de războiul din Iran.

Gigantul petrolier saudit Saudi Aramco a raportat o creștere de 9% a profitului net ajustat în trimestrul al treilea, comparativ cu aceeași perioadă a anului trecut. Rezultatul a fost susținut de marjele mai mari din activitatea de rafinare, în contextul perturbărilor de pe piața energetică internațională provocate de războiul din Iran.

Profitul net ajustat al companiei a ajuns la 31,2 miliarde de dolari, față de 28,6 miliarde de dolari în trimestrul al treilea al anului precedent. Rezultatul a depășit estimările analiștilor, care anticipau un profit mediu de 30,66 miliarde de dolari.

Divizia de rafinare și distribuție a produselor petroliere a înregistrat o creștere de 234% a profitului ajustat înainte de dobânzi și impozite, până la 10,3 miliarde de dolari. Evoluția a fost determinată în principal de majorarea marjelor de rafinare, pe fondul dificultăților de aprovizionare de pe piețele energetice internaționale.

Directorul general al Aramco, Amin Nasser, a declarat că incertitudinile geopolitice și atacurile asupra infrastructurii energetice strategice au agravat criza globală de aprovizionare în trimestrul al treilea, generând riscuri importante pentru securitatea energetică mondială.

Potrivit lui Nasser, flexibilitatea operațională și rețeaua internațională de aprovizionare au permis companiei să mențină livrările către clienți, în ciuda perturbărilor de pe piețele energetice. Pentru a limita riscurile logistice, Aramco analizează extinderea capacităților de stocare din străinătate și utilizarea unor rute alternative de export.

Fluxul de numerar disponibil al companiei a urcat la 28,2 miliarde de dolari, comparativ cu 23,6 miliarde de dolari în aceeași perioadă din 2025. Consiliul de administrație a aprobat un dividend de bază de 21,9 miliarde de dolari pentru trimestrul al treilea, cu 3,5% mai mare decât cel acordat în urmă cu un an. Plata este programată pentru trimestrul al patrulea.

Aramco a anunțat că principalele proiecte de explorare și producție de petrol și gaze se desfășoară conform calendarului stabilit. Totodată, compania a evidențiat achiziția unei participații de 49% în HUMAIN, o companie saudită specializată în inteligență artificială, în cadrul strategiei sale de diversificare a investițiilor.