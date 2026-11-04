Val de reacții în România după alegerile din SUA. Băsescu anunță prăbușirea MAGA. Avertisment de la Cotroceni și mesaje dure din partea partidelor

Victoria democraților în alegerile pentru Congresul Statelor Unite a provocat reacții diferite pe scena politică din România. Fostul președinte Traian Băsescu consideră că mișcarea MAGA s-a prăbușit, în timp ce reprezentanții PSD și PNL atrag atenția asupra implicațiilor pentru securitatea României și parteneriatul strategic cu Washingtonul. În schimb, prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, susține că înfrângerea republicanilor nu înseamnă și sfârșitul influenței politice a lui Donald Trump.

Fostul președinte Traian Băsescu a reacționat la rezultatul alegerilor americane printr-un mesaj publicat pe Facebook, în care a susținut că americanii au respins mișcarea politică asociată lui Donald Trump.

Băsescu consideră că rezultatul scrutinului reprezintă o înfrângere majoră pentru actualul președinte american, care va trebui să își continue mandatul în condițiile unei opoziții puternice în Congres.

„MAGA respinsă de americani! Mişcarea MAGA s-a prăbuşit la ea acasă. Americanii nu au putut fi păcăliţi. Trump va rămâne în fruntea Americii doar în calitate de “raţă şchioapă! Pe 13 aprilie postam cu titlul “Trump va pleca, America rămâne!” Aşa va fi!”, a transmis Traian Băsescu.

Vicepreședintele Parlamentului European, Victor Negrescu, a atras atenția că schimbarea raportului de forțe de la Washington poate avea consecințe importante pentru România, în special în domeniul securității și al relațiilor economice.

Social-democratul a explicat că noua majoritate din Congres va influența adoptarea legislației, aprobarea bugetelor federale și prioritățile de politică externă ale Statelor Unite.

„Rezultatul alegerilor americane schimbă raportul de forţe de la Washington. Pentru următorii doi ani, preşedintele Donald Trump va trebui să colaboreze cu un Congres în care democraţii deţin majoritatea în ambele camere. Este o schimbare cu implicaţii concrete. Congresul adoptă legislaţia şi aprobă bugetele federale, Senatul confirmă numeroase numiri importante, iar majorităţile parlamentare pot influenţa priorităţile de politică externă, apărare şi economie”, a scris Victor Negrescu pe Facebook.

Potrivit acestuia, pentru România sunt esențiale finanțarea securității europene, menținerea prezenței militare americane, sprijinul pentru Flancul Estic, securitatea Mării Negre și relațiile comerciale dintre Statele Unite și Uniunea Europeană.

Negrescu a criticat și atitudinea unor politicieni români care s-au poziționat în favoarea uneia dintre taberele politice americane.

„Din păcate, la Bucureşti, unii politicieni şi comentatori politici au fost mult prea partizani şi au ignorat nevoia unei abordări echilibrate. Văd deja cum unii dintre cei care se declarau republicani convinşi până ieri îşi schimbă brusc discursul la televizor şi se laudă cu relaţii în tabăra democrată pe care nu le-au avut niciodată”, a transmis europarlamentarul.

Acesta consideră că România trebuie să dezvolte relații cu reprezentanții ambelor partide americane și să mențină parteneriatul strategic deasupra schimbărilor electorale.

„Parteneriatul strategic cu Statele Unite trebuie să rămână deasupra ciclurilor electorale. Schimbarea politică de la Washington nu trebuie doar observată de la Bucureşti sau Bruxelles. Trebuie înţeleasă şi transformată în oportunităţi concrete pentru securitatea, economia şi influenţa internaţională a României”, a încheiat Victor Negrescu.

Europarlamentarul PNL Siegfried Mureșan a transmis că victoria democraților în ambele camere ale Congresului reprezintă o schimbare importantă pentru politica americană, dar și pentru relațiile Statelor Unite cu România și Uniunea Europeană.

Potrivit acestuia, Donald Trump va rămâne președinte, însă va trebui să negocieze cu majoritatea democrată pentru adoptarea legilor și a bugetelor.

„Pentru România, aceste rezultate sunt importante deoarece Congresul are un rol esențial în aprobarea finanțărilor pentru apărare și pentru sprijinirea Ucrainei, precum și în controlul deciziilor administrației americane. Aceste decizii influențează direct securitatea țării noastre”, a explicat Siegfried Mureșan.

Europarlamentarul consideră că noua configurație politică poate contribui la menținerea prezenței militare americane în regiunea Mării Negre și la continuarea investițiilor comune în apărare.

În același timp, Mureșan a subliniat importanța dezvoltării relațiilor economice, în special în energie, tehnologie și industria de apărare.

„Politica externă a României trebuie să consolideze parteneriatul cu Statele Unite atât pentru prezent, cât și pentru viitor. Asta înseamnă cooperare cu administrația care este în funcție până în 2029 și cu noua majoritate din Congres. În 2028, americanii își vor alege un nou președinte, democrat sau republican. Donald Trump nu mai poate candida”, a transmis acesta.

Siegfried Mureșan consideră că rezultatul alegerilor americane va influența și dezbaterea politică din România înaintea scrutinului din 2028.

În opinia sa, partidelor antieuropene și proruse, printre care a menționat AUR, le va fi mai greu să critice Uniunea Europeană și, în același timp, să se prezinte drept formațiuni prooccidentale.

Prim-vicepreședintele AUR, Dan Dungaciu, a respins ideea că victoria democraților ar marca sfârșitul influenței politice a lui Donald Trump.

Acesta a explicat că pierderea majorității parlamentare de către partidul aflat la Casa Albă reprezintă un fenomen întâlnit frecvent la alegerile de la jumătatea mandatului prezidențial.

Dungaciu a amintit că situații similare au fost înregistrate în timpul administrațiilor Bill Clinton, George W. Bush, Barack Obama și Joe Biden.

„Există, în America, un soi de regularitate istorică: alegerile de la jumătatea mandatului funcționează frecvent ca un vot de sancționare a administrației în exercițiu”, a afirmat reprezentantul AUR.

Potrivit acestuia, înfrângerea republicanilor poate afecta capacitatea președintelui de a-și promova agenda legislativă, dar nu înseamnă că Donald Trump își pierde atribuțiile constituționale.

„Știrea despre moartea politică a lui Donald Trump este «mult exagerată». Să ne punem centurile de siguranță și să nu divizăm și mai mult și nesăbuit statul român”, a transmis Dan Dungaciu.

Prim-vicepreședintele AUR a explicat că un Congres controlat de democrați poate modifica sau bloca proiecte legislative, poate controla bugetele și poate desfășura anchete parlamentare.

Cu toate acestea, Donald Trump își păstrează autoritatea executivă și atribuțiile în materie de politică externă, în limitele stabilite de Constituția americană.

Dungaciu consideră că o majoritate democrată ar putea chiar să îi ofere președintelui posibilitatea de a reveni la imaginea unui lider care luptă împotriva establishmentului de la Washington.

În ceea ce privește România, reprezentantul AUR a subliniat că schimbarea majorității din Congres nu echivalează cu schimbarea administrației americane. Totuși, rezultatul scrutinului poate influența bugetul apărării, prezența militară americană în Europa și sprijinul acordat Ucrainei.

O reacție a venit și din partea Administrației Prezidențiale de la București, care speră că rezultatul alegerilor nu va afecta relațiile dintre România și Statele Unite.

Vlad Ionescu, consilier de stat în cadrul Administrației Prezidențiale, a explicat, într-un interviu acordat Digi24.ro, că parteneriatul strategic dintre cele două țări este construit pe interese și valori comune, independent de administrația aflată la Casa Albă.

„Noi sperăm că nu o va schimba. […] Avem un parteneriat solid, un parteneriat foarte concret, un parteneriat bazat și pe interese, și pe valori pe care le împărtășim”, a declarat Vlad Ionescu.

Oficialul a subliniat că România trebuie să mențină relații cu toate instituțiile și forțele politice americane, nu doar cu reprezentanții unei anumite administrații.

„Parteneriatul nostru cu SUA este un parteneriat cu poporul american, cu instituțiile, cu toți actorii. El nu e un parteneriat cu o anumită administrație. Asta ne obligă să vorbim cu toată lumea”, a explicat consilierul prezidențial.

Vlad Ionescu a atras atenția și asupra schimbării de generație din politica americană. Potrivit acestuia, o parte dintre politicienii care au trăit perioada Războiului Rece și care înțeleg legătura istorică dintre Statele Unite și Europa se retrag din viața politică.

În aceste condiții, România va trebui să comunice mai intens cu noii reprezentanți ai Congresului și să își consolideze relațiile diplomatice.

„Va trebui cumva să dublăm eforturile de a ne angaja și de a comunica și de a transmite mesajele noastre”, a subliniat Vlad Ionescu.

Consilierul prezidențial a precizat că Bucureștiul nu anticipează schimbări majore în principalele dosare de politică externă, dar consideră necesară adaptarea dialogului diplomatic la noua configurație politică de la Washington.