Elevii din România ar putea avea o nouă materie obligatorie. Anunțul ministrului Sănătății

Educația pentru sănătate ar putea deveni disciplină obligatorie în școlile din România, după ce ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că a început discuțiile cu Ministerul Educației. Acesta susține introducerea unor module adaptate vârstei elevilor și consideră că menținerea materiei ca disciplină opțională ar putea împiedica implementarea proiectului. În paralel, o propunere legislativă privind educația pentru sănătate se află în procedură parlamentară.

Ministrul Sănătății, Alexandru Rogobete, a anunțat că poartă discuții cu Ministerul Educației pentru introducerea educației pentru sănătate în programa școlară, prin intermediul unor module adaptate diferitelor categorii de vârstă.

Subiectul este discutat de mai mulți ani, însă introducerea unei discipline dedicate educației pentru sănătate a întâmpinat numeroase obstacole.

În 2025, fostul ministru al Educației, Daniel David, anunța pregătirea disciplinei opționale „Stil de viață sănătos” pentru liceeni. Materia urma să abordeze teme precum consumul de droguri, fumatul, alcoolul și alte forme de dependență.

Alexandru Rogobete consideră însă că introducerea educației pentru sănătate în școli ar trebui realizată într-un cadru obligatoriu, pentru ca măsurile să fie aplicate efectiv.

„Eu aș tinde să fie obligatoriu. Sau cel puțin părerea mea este că ar trebui să fie obligatoriu. Nu pot să vă zic ferm acum cum va rămâne, dar intenția mea și discuția pe care o voi duce va fi pentru a deveni obligatoriu, pentru că dacă nu va deveni obligatoriu și va fi opțional, cel mai probabil nu se va realiza”, a declarat ministrul Sănătății.

Alexandru Rogobete a explicat că a discutat deja cu ministrul Educației despre posibilitatea introducerii unor module de educație pentru sănătate.

Potrivit acestuia, există deschidere pentru constituirea unui grup de lucru interministerial, care să analizeze modul în care pot fi introduse treptat noile activități educaționale.

„Am discutat cu ministrul Educației, care este deschis la un astfel de proiect și cred că în perioada imediat următoare vom putea forma un grup de lucru interministerial între cele două ministere pentru a demara treptat, nu toate odată, dar modular, pe grupe de vârstă, primele module de acest gen.”

Ministrul a vorbit și despre dificultățile care au întârziat introducerea educației pentru sănătate în școli, menționând opoziția manifestată de unele organizații de-a lungul timpului.

„Este adevărat, discuția este de mult timp. A existat o rezistență din diferite zone: asociațiile de părinți inițial, apoi tot felul de alte organizații neguvernamentale care au pus o presiune publică nejustificată, zic eu, pentru această componentă de educație pentru sănătate și iată că procesul legislativ a durat foarte mult și lucrurile nu s-au realizat în termen”, a subliniat Alexandru Rogobete.

În paralel cu discuțiile purtate la nivelul ministerelor, la Senat a fost înaintată o propunere legislativă privind educația pentru sănătate, aflată în procedură de urgență.

Inițiativa este susținută de 26 de senatori PSD și un senator neafiliat. Printre semnatari se numără Andra Bică, Carmen Orban, Adrian Streinu-Cercel, Daniel Zamfir, Doina Federovici, Victoria Stoiciu și Dan Cașcaval.

Potrivit expunerii de motive, proiectul urmărește să răspundă unor probleme legate de sănătatea copiilor și adolescenților, printre care consumul de substanțe psihoactive, alcool și tutun.

Alte teme vizate sunt alimentația nesănătoasă, sedentarismul, igiena personală și prevenirea bolilor transmisibile.

Inițiatorii atrag atenția și asupra riscurilor asociate sănătății reproducerii, inclusiv asupra fenomenului mamelor minore din România.

Introducerea unor module adaptate vârstei elevilor ar permite abordarea treptată a acestor subiecte, în funcție de nivelul de înțelegere al copiilor.

Deocamdată, nu a fost anunțată o dată exactă de la care educația pentru sănătate ar putea deveni obligatorie în școlile din România.

Ministrul Sănătății și-a exprimat intenția de a susține această variantă în discuțiile cu Ministerul Educației, însă forma finală a disciplinei nu a fost stabilită.

În același timp, propunerea legislativă aflată în procedură parlamentară trebuie să parcurgă etapele necesare înainte ca eventualele prevederi să poată fi aplicate.

Prin urmare, introducerea educației pentru sănătate ca disciplină obligatorie rămâne, în prezent, o propunere susținută de ministrul Alexandru Rogobete, nu o măsură deja adoptată.