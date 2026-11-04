EXCLUSIV. Ce nemulțumiri i-au îndepărtat pe alegătorii republicani de președintele SUA. Ștefan Popescu: A fost o sancționare din partea electoratului

Democrații preiau controlul Congresului american la jumătatea mandatului președintelui Donald Trump, iar Washingtonul intră în ultimii doi ani ai administrației cu puterea împărțită. În același timp, Polonia traversează cea mai gravă confruntare instituțională de după căderea comunismului, pe fondul disputei dintre președintele Karol Nawrocki și premierul Donald Tusk pentru controlul Tribunalului Constituțional.

Cele două subiecte au fost analizate de Radu Preda și Ștefan Popescu, analist de politică externă, într-o nouă ediție a podcastului „Contrapunct”. În ceea ce privește rezultatul alegerilor americane de la jumătatea mandatului, Popescu îl consideră o sancțiune la adresa lui Donald Trump și a administrației sale.

Analistul a atras atenția în podcastul de pe canalul de YouTube „HAI România!” că victoria democraților nu trebuie interpretată automat drept rezultatul unei mobilizări puternice a propriului electorat.

Analistul consideră că rezultatul nu reflectă neapărat o mobilizare masivă a democraților, ci mai degrabă nemulțumirea unei părți a electoratului republican. Este vorba inclusiv despre alegători care l-au susținut pe Trump în 2016, 2020 și 2024, dar care au fost dezamăgiți de neîndeplinirea unor promisiuni electorale repetate de acesta.

„E un rezultat anti-Trump. În primul rând, democrații au reușit să câștige, fiind și ei destul de divizați, pentru că Partidul Democrat nu trebuie văzut ca un bloc monolit, ci traversat și el de frământări foarte serioase, inclusiv în perspectiva alegerilor din 2028, când se va da bătălia pentru cucerirea redutei supreme, Casa Albă. Partidul Democrat s-a pus în ordine de bătălie, de luptă pentru a da o sancțiune, a-l sancționa pe Donald Trump. De altfel și Donald Trump s-a complăcut și a favorizat această strategie pentru că s-a implicat direct în campania electorală, de la selecționarea candidaților Partidului Republican pentru ambele camere, la redecuparea circumscripțiilor electorale într-un număr de state pentru Camera Reprezentanților, în încercarea de a limita pierderile legate de Camera Reprezentanților, în sfârșit în implicarea trup și suflet în campania electorală, participarea la mitinguri, deplasarea în zeci de state, transformarea practică a acestor alegeri de la jumătatea mandatului într-un referendum privind propria sa persoană și propria sa administrație, dar a fost un vot care nu a însemnat neapărat o mobilizare democrată, cât o sancționare din partea electoratului republican, cel care l-a votat în trei rânduri. în 2016, în 2020 și în 2024, nemulțumit pentru neîndeplinirea unor promisiuni pe care el tot a insistat. Prima promisiune este sancționarea implicării în războaie lungi și costisitoare”, a spus analistul.

Una dintre promisiunile importante ale lui Donald Trump a vizat evitarea implicării Statelor Unite în războaie lungi și costisitoare. Președintele a criticat în repetate rânduri politica unor administrații republicane anterioare, inclusiv pe cea condusă de George W. Bush, tocmai din cauza implicării americane în astfel de conflicte.

În acest context, Ștefan Popescu a amintit implicarea Statelor Unite în Iran și consecințele economice asociate acesteia. Analistul a subliniat și contradicția dintre imaginea pe care Trump și-a construit-o în campanie și asocierea sa cu establishment-ul.

„El tot timpul a făcut campanie inclusiv împotriva manierei unor administrații republicane, cum a fost cea reprezentată de George W. Bush sau Bush Jr. A implicat Statele Unite în Iran, cu consecințele economice pe care le știm, ci bineînțeles asocierea cu establishment-ul. El s-a prezentat tot timpul ca un candidat, ca un personaj de ruptură, care va face un alt fel de politică în Statele Unite ale Americii, ori asocierea cu tehnomiliardarii, ale căror investiții este drept, au tras creșterea americană la un nivel de invidiat, 3,4%, cu atât vor încheia Statele Unite ale Americii creșterea produsului intern brut, ceva de vis pentru zona euro”, a mai spus el.

Ștefan Popescu a remarcat că investițiile masive ale tehnomiliardarilor au contribuit la creșterea economiei americane. Statele Unite ar urma să încheie anul cu o creștere a produsului intern brut de 3,4%, un rezultat considerat remarcabil în comparație cu evoluția economiei zonei euro.

Numai în acest an, investițiile în centre de date au ajuns la aproximativ 700 de miliarde de dolari. Aceste centre s-au extins în numeroase zone ale Statelor Unite, însă efectele economice nu au fost resimțite în mod egal de populație și de mediul de afaceri.

Potrivit analistului, investițiile au dus la creșterea prețurilor la energia electrică și au pus în dificultate numeroase afaceri. În același timp, au generat relativ puține locuri de muncă, majoritatea acestora fiind temporare.

„Dar în același timp aceste investiții masive, 700 de miliarde de dolari numai în acest an, în centre de date care au împânzit America profund, au ridicat prețurile la energia electrică, au ruinat, sau pus în dificultate foarte multe afaceri, au creat puține locuri de muncă și acelea temporare, cele mai multe, și prin urmare a demobilizat toată această situație, a demobilizat o parte din electoratul care era dispus să-l voteze”, a completat analistul.

Întreaga ediție a podcastului poate fi urmărită aici.