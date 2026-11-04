Groenlanda va permite SUA să construiască două noi baze militare. Acordul cu Washingtonul și Danemarca a fost aprobat de Parlament

Parlamentul Groenlandei a aprobat marți un acord de securitate cu Statele Unite și Danemarca, care permite extinderea prezenței militare americane pe insulă. Înțelegerea prevede construirea a două noi baze militare și instalarea sistemului de apărare antirachetă Golden Dome, promovat de Donald Trump. Groenlanda rămâne sub control danez, fiind reconfirmat dreptul locuitorilor săi la autodeterminare.

Acordul trilateral a fost aprobat marți de Parlamentul Groenlandei, după mai multe luni de negocieri între autoritățile de la Nuuk, Copenhaga și Washington.

Documentul fusese semnat în septembrie, la New York, în marja Adunării Generale a ONU, de președintele american Donald Trump, premierul danez Mette Frederiksen și premierul groenlandez Jens-Frederik Nielsen.

Înțelegerea permite extinderea prezenței militare americane prin construirea a două noi baze și amplasarea sistemului de apărare antirachetă Golden Dome.

În același timp, acordul menține Groenlanda sub controlul Danemarcei și reafirmă dreptul populației locale de a-și decide viitorul.

Ministrul groenlandez de Externe, Mute Egede, a salutat ratificarea documentului, subliniind că pacea și stabilitatea nu mai pot fi considerate garantate.

În ianuarie 2026, Donald Trump a cerut în repetate rânduri ca Statele Unite să preia controlul asupra Groenlandei, invocând interesele de securitate ale Washingtonului.

Președintele american a amenințat inclusiv cu utilizarea forței militare și cu impunerea unor tarife comerciale împotriva aliaților europeni.

Trump a susținut că Danemarca nu protejează suficient teritoriul arctic în fața unor presupuse amenințări din partea Chinei și Rusiei.

Declarațiile sale au provocat tensiuni în relațiile dintre Washington și Copenhaga și au îngrijorat aliații europeni din NATO.

Situația s-a detensionat după întâlnirea din 21 ianuarie dintre Trump și secretarul general al NATO, Mark Rutte, la Davos. Cei doi au anunțat atunci principiile unei înțelegeri privind extinderea accesului militar american în Groenlanda.

Danemarca și-a exprimat în repetate rânduri disponibilitatea de a negocia o prezență militară americană mai mare, dar a respins transferul teritoriului către Statele Unite.

Deși majoritatea parlamentarilor groenlandezi și-au exprimat sprijinul pentru acord, acesta a fost criticat de reprezentanții partidului proindependență Naleraq.

Liderul formațiunii, Pele Broberg, a susținut că înțelegerea nu aduce beneficii economice Groenlandei și că ar fi fost preferabil un acord mai avantajos pentru momentul în care insula ar deveni un stat independent.

Pentru a intra în vigoare, documentul trebuie ratificat și de Parlamentul Danemarcei. Proiectul urmează să fie dezbătut în două sesiuni în noiembrie, iar votul este programat pentru 19 noiembrie, la Copenhaga.

Statele Unite beneficiază deja de drepturi extinse de operare militară în Groenlanda, în baza unui acord din 1951.

În prezent, după reducerea treptată a prezenței americane de-a lungul anilor, singura bază militară americană rămasă pe insulă este Pituffik Space Base, situată în nord-vestul Groenlandei și utilizată pentru apărare antirachetă și supraveghere radar.