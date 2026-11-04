Vreme rece, ploi și vânt puternic miercuri în România. Temperaturile scad până la -4 grade, iar la munte va ninge

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Vremea se răcește miercuri, 4 noiembrie, în mai multe regiuni ale României. Ploile vor afecta în special Oltenia și Muntenia, iar vântul va avea intensificări în estul țării și la munte. Temperaturile maxime vor fi cuprinse între 6 și 14 grade, în timp ce minimele vor coborî până la -4 grade în estul Transilvaniei. La altitudini mari sunt așteptate ninsori.

Vremea se va menține mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă în regiunile sudice și local în cele estice. În restul țării, temperaturile vor rămâne apropiate de valorile normale.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor afecta temporar Oltenia și unele zone din Muntenia. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-7 litri pe metru pătrat, dar izolat pot ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat.

Precipitații slabe sunt așteptate și în Dobrogea, Moldova și pe arii restrânse în celelalte regiuni, unde cantitățile de apă vor fi sub 5 litri pe metru pătrat.

Vântul va avea intensificări temporare în estul țării, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu rafale de aproximativ 45-50 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 6 și 14 grade, iar minimele între -4 grade în estul Transilvaniei și 7 grade în unele zone din Oltenia, sudul Banatului și pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață.

În Capitală, noaptea de marți spre miercuri va aduce cer noros și ploi moderate cantitativ, cu acumulări de 5-10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla temporar cu putere, atingând la rafală viteze de 50-60 km/h. Temperatura minimă va fi de 5-6 grade.

Miercuri, vremea va rămâne închisă, cu ploi slabe și cantități de apă estimate la 2-5 litri pe metru pătrat.

Vântul va slăbi în intensitate, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 11 grade. Noaptea, termometrele vor indica între 4 și 5 grade.

La munte, cerul va fi mai mult noros în Carpații Orientali și Meridionali, unde sunt prognozate precipitații mai ales în prima parte a intervalului.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 3-10 litri pe metru pătrat, iar la altitudini mari precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

În celelalte zone montane, precipitațiile vor fi izolate și slabe cantitativ.

Vântul va avea intensificări temporare în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, cu rafale de 45-50 km/h.

Temperaturile vor continua să scadă în zona montană, urmând să se situeze, în general, sub mediile multianuale specifice acestei perioade.