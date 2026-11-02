Cod portocaliu și Cod galben de ploi abundente în mai multe județe. ANM anunță ninsori la munte și rafale de vânt de până la 70 km/h

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis luni noi avertizări Cod portocaliu și Cod galben de vreme rea, valabile până miercuri dimineața, 4 noiembrie. Sunt vizate mai multe zone din Moldova, Muntenia și Dobrogea, unde sunt prognozate ploi însemnate cantitativ și intensificări ale vântului. La altitudini mari, în zona montană, precipitațiile vor fi mai ales sub formă de ninsoare, iar stratul de zăpadă ar putea ajunge la 20 de centimetri.

Potrivit meteorologilor, în intervalul 2 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 10:00, vor fi în vigoare două avertizări Cod portocaliu de ploi importante cantitativ pentru județul Constanța. Cantitățile de apă acumulate vor ajunge la 40-60 de litri pe metru pătrat, iar pe arii restrânse pot atinge 80-90 de litri pe metru pătrat.

ANM a emis și o avertizare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă în perioada 2 noiembrie, ora 10:00 – 3 noiembrie, ora 10:00.

Sunt vizate județele Călărași, Ialomița, Tulcea, Brăila, Buzău, Vrancea, Galați, Prahova, Dâmbovița și Ilfov, precum și municipiul București. În aceste zone, meteorologii estimează acumulări de apă de 25-35 de litri pe metru pătrat, iar izolat cantitățile vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Un alt Cod galben, de această dată pentru intensificări ale vântului, va afecta cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei. Avertizarea este valabilă între 2 noiembrie, ora 10:00, și 4 noiembrie, ora 10:00. În regiunile vizate, vântul va avea intensificări temporare, cu viteze de 50-70 km/h.

Vremea se va răci și în zona montană, unde sunt prognozate precipitații mai ales sub formă de ninsoare. Fenomenele vor fi prezente la altitudini în general de peste 1.700 de metri, în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali.

În aceste zone se va depune un strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 10 și 20 de centimetri.

Meteorologii au anunțat și o altă avertizare Cod galben de precipitații însemnate cantitativ, valabilă de la 2 noiembrie, ora 10:00, până la 3 noiembrie, ora 10:00.

Aceasta vizează județele Dolj, Olt, Teleorman, Giurgiu, Călărași, Ialomița și Ilfov, precum și municipiul București. Cantitățile de apă vor ajunge la 25-30 de litri pe metru pătrat, iar izolat vor depăși 40 de litri pe metru pătrat.

Prin urmare, în următoarele zile sunt așteptate precipitații abundente în mai multe regiuni ale țării, rafale de vânt puternice în Muntenia și Dobrogea, precum și ninsori la altitudini mari în zonele montane.