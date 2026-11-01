 Alertă meteo ANM. Cod portocaliu de ploi și ninsori puternice în România. Stratul de zăpadă poate ajunge la 40 de centimetri

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis duminică, 1 noiembrie, mai multe avertizări de vreme severă, care vizează ploi abundente, ninsori la munte și intensificări ale vântului. Un Cod portocaliu de precipitații importante cantitativ este valabil până luni, 2 noiembrie, la ora 10:00, în vestul Carpaților Meridionali și în zona submontană a Olteniei. Meteorologii avertizează că stratul de zăpadă ar putea ajunge la 40 de centimetri la altitudini mari.

Administrația Națională de Meteorologie a emis o avertizare Cod portocaliu valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 2 noiembrie, ora 10:00, pentru vestul Carpaților Meridionali și zona submontană a Olteniei.

Potrivit meteorologilor, în aceste regiuni vor fi precipitații importante cantitativ, iar acumulările de apă vor ajunge la 50–70 de litri pe metrul pătrat.

La altitudini de peste 1.700 de metri vor predomina ninsorile, fiind estimată depunerea unui strat de zăpadă cu grosimi cuprinse între 20 și 40 de centimetri.

În același interval, ANM a emis și o atenționare Cod galben de ploi însemnate cantitativ, care vizează județele Dolj și Olt, zonele joase ale județelor Mehedinți, Gorj și Vâlcea, precum și sudul județului Hunedoara.

În aceste zone sunt prognozate acumulări de apă de 25–35 de litri pe metrul pătrat, iar izolat cantitățile pot depăși 50 de litri pe metrul pătrat.

Meteorologii au emis o altă atenționare Cod galben, valabilă de luni, 2 noiembrie, ora 08:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează intensificări ale vântului în cea mai mare parte a Munteniei și Dobrogei, unde rafalele vor atinge viteze de 50–70 km/h.

În paralel, județele Călărași, Ialomița și Constanța se vor afla sub Cod galben de ploi însemnate cantitativ, de luni, 2 noiembrie, ora 10:00, până marți, 3 noiembrie, ora 10:00.

Cantitățile de apă vor fi cuprinse între 25 și 35 de litri pe metrul pătrat, iar izolat se pot acumula peste 40 de litri pe metrul pătrat.

Pe lângă avertizările Cod portocaliu și Cod galben, Administrația Națională de Meteorologie a emis și o informare meteorologică valabilă în intervalul 1 noiembrie, ora 10:00 – 4 noiembrie, ora 20:00.

În această perioadă, în Oltenia, Muntenia și Dobrogea va ploua moderat cantitativ, iar acumulările de apă vor fi, în general, de 30–50 de litri pe metrul pătrat.

La munte, în special în Carpații Meridionali, la altitudini de peste 1.700 de metri, precipitațiile vor fi predominant sub formă de ninsoare.

Stratul de zăpadă depus va avea, în general, între 10 și 30 de centimetri, în timp ce în zonele aflate sub Cod portocaliu sunt estimate acumulări mai importante.

Vântul va prezenta intensificări temporare în regiunile sudice și sud-estice ale țării, iar miercuri, 4 noiembrie, și în regiunile estice.

Potrivit ANM, vitezele vor ajunge, în general, la 40–50 km/h.

Pe crestele montane, rafalele vor fi mai puternice și vor atinge 60–80 km/h, viscolind ninsoarea.

Astfel, vremea severă va afecta mai multe regiuni ale României până la mijlocul săptămânii, cu precipitații abundente în sudul țării, ninsori la altitudini mari și intensificări ale vântului.