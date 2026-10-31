Toate traseele montane de altitudine din Prahova au fost închise. La Vârful Omu, zăpada va depăși 50 de centimetri

Iarna a pus stăpânire pe munții din Prahova, iar condițiile meteo au determinat autoritățile să închidă toate traseele turistice de altitudine. Stratul de zăpadă crește de la o zi la alta, iar la Vârful Omu ar putea depăși 50 de centimetri. Salvamontiștii avertizează asupra pericolelor pentru turiști.

Salvamont Prahova a anunțat închiderea tuturor traseelor turistice montane de altitudine, din cauza ninsorilor și a condițiilor meteorologice nefavorabile. Stratul de zăpadă continuă să crească, iar la Vârful Omu ar putea depăși 50 de centimetri în zilele următoare, ceea ce sporește riscurile pentru turiști.

Reprezentanții Salvamont Prahova avertizează că deplasarea pe traseele montane de altitudine a devenit extrem de dificilă și periculoasă. În masivele montane din județ s-a depus deja un strat consistent de zăpadă, iar prognoza meteorologică indică o acumulare suplimentară în perioada următoare.

La Vârful Omu, stratul de zăpadă ar putea depăși 50 de centimetri. Vântul, ceața și precipitațiile sub formă de ninsoare pot agrava condițiile de deplasare și pot pune în pericol siguranța persoanelor care aleg să urce la altitudine.

În acest context, Salvamont Prahova a declarat închise toate traseele turistice montane de altitudine, ținând cont atât de condițiile meteorologice actuale, cât și de evoluția prognozată a vremii.

Salvamontiștii le recomandă turiștilor să respecte interdicția și să nu se aventureze pe traseele închise. De asemenea, aceștia îi sfătuiesc să evite excursiile la altitudine și să se informeze cu privire la starea traseelor și condițiile meteorologice înainte de orice deplasare în zona montană.

Lista traseelor turistice montane închise în sezonul rece poate fi consultată pe site-ul oficial al Salvamont Prahova, www\.salvamontprahova.ro.

Anunțul a fost publicat de reprezentanții Salvamont Prahova pe pagina oficială de Facebook.

Circulația rutieră pe DN 67C (Transalpina) va fi închisă pentru toate categoriile de autovehicule, începând de sâmbătă, de la ora 14:00, pe sectorul cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului. Măsura a fost anunțată de Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Craiova și este determinată de ninsorile și condițiile meteorologice severe din zona montană.

Înainte de instituirea restricției, un utilaj de deszăpezire al Secției de Drumuri Naționale (SDN) Târgu Jiu urma să efectueze o ultimă verificare a sectorului de drum, pentru a se asigura că nu mai există autovehicule pe traseul care urma să fie închis.

Reprezentanții DRDP Craiova au precizat că, după închiderea circulației, nu vor mai fi efectuate revizii și nu va mai fi permis accesul autovehiculelor pe acest sector de drum.

Drumarii le-au recomandat șoferilor să respecte restricțiile instituite și să nu încerce să pătrundă pe tronsonul închis.

Potrivit imaginilor publicate de DRDP Craiova, zăpada s-a depus deja pe carosabil, iar ninsoarea continuă în zonă. Unii șoferi au fost nevoiți să monteze lanțuri antiderapante pentru a putea circula în condițiile dificile de pe Transalpina.