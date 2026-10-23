Ninge din nou pe Transfăgărășan. Drumarii intervin cu utilaje de deszăpezire, iar șoferii sunt avertizați

Ninsorile au revenit pe Transfăgărășan, iar drumarii intervin vineri, 23 octombrie, pentru îndepărtarea zăpezii de pe carosabil. Direcția Regională de Drumuri și Poduri (DRDP) Brașov a anunțat mobilizarea utilajelor de deszăpezire și împrăștierea materialelor antiderapante. Condițiile meteorologice pot îngreuna circulația pe sectorul alpin al DN7C. Conducătorii auto sunt sfătuiți să verifice starea drumului înainte de plecare.

Ninsorile de pe Transfăgărășan au determinat o nouă intervenție a echipelor de deszăpezire, care acționează cu utilaje și materiale antiderapante pentru menținerea condițiilor de circulație pe șoseaua montană.

Direcția Regională de Drumuri și Poduri Brașov a anunțat că echipele se află pe teren și desfășoară operațiuni pentru îndepărtarea zăpezii depuse pe carosabil.

„A nins din nou pe Transfăgărășan! Intervenim în acest moment cu utilajele de deszăpezire și cu materiale antiderapante pentru curățarea carosabilului”, a transmis DRDP Brașov.

Autoritățile le recomandă șoferilor să urmărească evoluția condițiilor meteorologice și să verifice starea șoselei înainte de a porni la drum. Atenționarea vizează în special sectorul alpin, unde temperaturile scăzute și precipitațiile sub formă de ninsoare pot afecta aderența și pot îngreuna deplasarea autovehiculelor.

Primele precipitații sub formă de ninsoare din acest sezon au fost semnalate pe Transfăgărășan în noaptea de 21 spre 22 septembrie, când temperaturile au scăzut suficient pentru ca zăpada să se depună în zona Bâlea Lac.

La momentul respectiv, stratul format era subțire, iar circulația rutieră nu fusese afectată. Condițiile de pe carosabil nu au impus intervenția utilajelor de deszăpezire în dimineața zilei de 22 septembrie.

În aceeași perioadă, vremea s-a deteriorat și pe Transalpina, unde au fost raportate precipitații mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare, pe sectorul de drum cuprins între Rânca și Obârșia Lotrului.

Condițiile meteorologice de pe Transfăgărășan s-au înrăutățit în a doua parte a lunii septembrie, când precipitațiile au devenit mai consistente, iar circulația rutieră a început să se desfășoare în condiții specifice sezonului rece.

Pe 23 septembrie, echipele de intervenție au fost mobilizate pe șoseaua montană după un episod de ninsoare abundentă, care a impus curățarea carosabilului și aplicarea materialelor antiderapante.

Pentru desfășurarea operațiunilor au fost utilizate două autospeciale de deszăpezire, iar cantitatea de sare împrăștiată pe suprafața drumului a depășit cinci tone.

Intervenția a avut loc în condițiile în care depunerile de zăpadă îngreunau circulația, iar șoferii erau nevoiți să se deplaseze pe un carosabil afectat de vremea de iarnă.

Un alt episod de ninsoare abundentă a fost înregistrat pe Transfăgărășan la jumătatea lunii octombrie, când temperaturile scăzute și precipitațiile au determinat acumularea unui nou strat de zăpadă la altitudini mari.

Pe 16 octombrie, drumarii au intervenit din nou pe DN7C pentru curățarea carosabilului, după ce în zona Bâlea Lac grosimea stratului de zăpadă a ajuns la aproximativ 10 centimetri.

Operațiunile de deszăpezire nu s-au limitat la ziua respectivă. Echipele au continuat intervențiile și în zilele următoare, deoarece ninsorile au persistat în zonele montane înalte.

Transfăgărășanul și Transalpina se numără printre șoselele montane unde condițiile meteorologice se pot modifica rapid în sezonul rece, în special pe sectoarele situate la altitudini ridicate.

Ninsorile, temperaturile scăzute și depunerile de zăpadă pot afecta circulația rutieră, motiv pentru care administratorii drumurilor recomandă verificarea informațiilor privind starea carosabilului înaintea deplasărilor.

Conducătorii auto sunt avertizați să nu pătrundă pe sectoarele afectate de ninsoare dacă autovehiculele nu sunt echipate corespunzător pentru circulația în condiții de iarnă.