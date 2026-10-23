Vremea se schimbă în România. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 23 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 23 noiembrie 2026. Meteorologii estimează o scădere ușoară a temperaturilor la începutul lunii noiembrie, în toate regiunile României. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice ale perioadei. În ultima săptămână analizată, valorile termice ar urma să revină la nivelurile obișnuite.

Vremea din ultima săptămână a lunii octombrie și din primele zile ale lunii noiembrie se va caracteriza prin temperaturi apropiate de mediile climatologice specifice acestei perioade, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, valorile termice medii nu vor înregistra abateri semnificative de la cele obișnuite pentru această perioadă a anului, la nivelul întregii țări.

În privința precipitațiilor, meteorologii anticipează cantități mai reduse decât cele normale în regiunile intracarpatice. Deficitul pluviometric va fi mai pronunțat în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.

În celelalte regiuni ale României, cantitățile de precipitații estimate se vor situa în jurul mediilor climatologice corespunzătoare intervalului analizat.

În prima săptămână completă a lunii noiembrie, vremea va deveni ușor mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar temperaturile medii vor coborî sub valorile climatologice de referință în toate regiunile țării.

Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 2–9 noiembrie 2026, această abatere termică negativă va fi resimțită la nivel național, fără ca meteorologii să indice diferențe regionale semnificative în estimarea publicată.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile prognozate vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie.

Estimările meteorologice nu indică abateri importante ale regimului pluviometric în nicio regiune a României în această săptămână.

Temperaturile medii vor continua să se situeze sub valorile climatologice normale și în a doua săptămână completă a lunii noiembrie, conform estimărilor meteorologice valabile pentru întreg teritoriul României.

În perioada 9–16 noiembrie 2026, ANM prognozează valori termice ușor mai scăzute decât mediile multianuale corespunzătoare acestui interval.

Tendința de răcire moderată, estimată pentru săptămâna precedentă, se va menține astfel și în acest interval, fără diferențe regionale evidențiate în prognoza națională.

Regimul precipitațiilor va rămâne apropiat de cel normal pentru mijlocul lunii noiembrie, în toate regiunile țării.

În a doua jumătate a lunii noiembrie, evoluția vremii va indica o revenire a temperaturilor medii către valorile climatologice obișnuite, după cele două săptămâni în care meteorologii estimează temperaturi ușor sub normalul perioadei.

Conform prognozei ANM pentru intervalul 16–23 noiembrie 2026, mediile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.

În același timp, cantitățile de precipitații estimate pentru ultima săptămână analizată vor fi apropiate de mediile climatologice corespunzătoare perioadei.

Meteorologii nu anticipează abateri semnificative ale regimului pluviometric în niciuna dintre regiunile țării pentru intervalul 16–23 noiembrie.