Vremea se schimbă în România. ANM a publicat prognoza pentru următoarele 4 săptămâni
SURSA FOTO: Dreamstime
Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat vineri, 23 octombrie, prognoza meteo pentru următoarele patru săptămâni, până pe 23 noiembrie 2026. Meteorologii estimează o scădere ușoară a temperaturilor la începutul lunii noiembrie, în toate regiunile României. Precipitațiile vor fi, în general, apropiate de mediile climatologice ale perioadei. În ultima săptămână analizată, valorile termice ar urma să revină la nivelurile obișnuite.
Prognoza meteo ANM pentru 26 octombrie – 2 noiembrie. Temperaturile vor fi normale în toată țara
Vremea din ultima săptămână a lunii octombrie și din primele zile ale lunii noiembrie se va caracteriza prin temperaturi apropiate de mediile climatologice specifice acestei perioade, potrivit estimărilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie.
În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie 2026, valorile termice medii nu vor înregistra abateri semnificative de la cele obișnuite pentru această perioadă a anului, la nivelul întregii țări.
În privința precipitațiilor, meteorologii anticipează cantități mai reduse decât cele normale în regiunile intracarpatice. Deficitul pluviometric va fi mai pronunțat în zona Carpaților Occidentali și în nordul Carpaților Orientali.
În celelalte regiuni ale României, cantitățile de precipitații estimate se vor situa în jurul mediilor climatologice corespunzătoare intervalului analizat.
Vremea în perioada 2–9 noiembrie. Temperaturile vor scădea sub mediile normale
În prima săptămână completă a lunii noiembrie, vremea va deveni ușor mai rece decât în mod obișnuit pentru această perioadă, iar temperaturile medii vor coborî sub valorile climatologice de referință în toate regiunile țării.
Potrivit prognozei ANM pentru intervalul 2–9 noiembrie 2026, această abatere termică negativă va fi resimțită la nivel național, fără ca meteorologii să indice diferențe regionale semnificative în estimarea publicată.
În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile prognozate vor fi apropiate de cele normale pentru începutul lunii noiembrie.
Estimările meteorologice nu indică abateri importante ale regimului pluviometric în nicio regiune a României în această săptămână.
Prognoza pentru 9–16 noiembrie. Vremea va rămâne ușor mai rece decât în mod obișnuit
Temperaturile medii vor continua să se situeze sub valorile climatologice normale și în a doua săptămână completă a lunii noiembrie, conform estimărilor meteorologice valabile pentru întreg teritoriul României.
În perioada 9–16 noiembrie 2026, ANM prognozează valori termice ușor mai scăzute decât mediile multianuale corespunzătoare acestui interval.
Tendința de răcire moderată, estimată pentru săptămâna precedentă, se va menține astfel și în acest interval, fără diferențe regionale evidențiate în prognoza națională.
Regimul precipitațiilor va rămâne apropiat de cel normal pentru mijlocul lunii noiembrie, în toate regiunile țării.
Vremea în perioada 16–23 noiembrie. Temperaturile vor reveni la valorile normale
În a doua jumătate a lunii noiembrie, evoluția vremii va indica o revenire a temperaturilor medii către valorile climatologice obișnuite, după cele două săptămâni în care meteorologii estimează temperaturi ușor sub normalul perioadei.
Conform prognozei ANM pentru intervalul 16–23 noiembrie 2026, mediile termice vor fi apropiate de cele specifice acestei săptămâni, pe întreg teritoriul României.
În același timp, cantitățile de precipitații estimate pentru ultima săptămână analizată vor fi apropiate de mediile climatologice corespunzătoare perioadei.
Meteorologii nu anticipează abateri semnificative ale regimului pluviometric în niciuna dintre regiunile țării pentru intervalul 16–23 noiembrie.
Recomandările noastre
Sunt jurnalist cu peste 18 ani de experiență în presa scrisă și online, specializată în realizarea de interviuri, reportaje și articole de actualitate. De-a lungul carierei, am colaborat cu mai multe redacții și publicații, printre care Orient Românesc, Termene.ro, Elita României, Timpul, Moldova Invest, Curentul Internațional, Revista Timpul, Webcultura, Lumina, Vrancea Media și platforma lui Stelian Tănase. Am abordat o gamă variată de subiecte - de la economie, politică și business până la cultură, educație și teme sociale -, punând accent pe documentarea riguroasă și pe prezentarea clară și echilibrată a informației. Pe lângă activitatea jurnalistică, am participat la evenimente culturale și editoriale naționale și internaționale, am realizat interviuri cu personalități din diverse domenii și am dezvoltat proiecte editoriale, educaționale și culturale proprii. Sunt autor și coautor al mai multor cărți de poezie și proză, precum și al unor proiecte de documentare rezultate în urma cercetării de teren, a experienței directe și a interesului constant pentru istorie, cultură și societate. Motto de viață: „Cum realizăm imposibilul? Cu entuziasm!” – Paulo Coelho
Informațiile publicate de capital.ro pot fi preluate de alte publicații online doar în limita a 500 de caractere și cu citarea sursei cu link activ. Orice abatere de la această regulă constituie o încălcare a Legii 8/1996 privind dreptul de autor.
Trebuie să fii autentificat pentru a lăsa un comentariu.