Prognoza meteo 22 octombrie. Unde lovesc ploile și unde apar lapovița și ninsoarea

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru joi, 22 octombrie. Meteorologii anunță o răcire a vremii în cea mai mare parte a țării, precipitații pe arii extinse și intensificări ale vântului în mai multe regiuni. La altitudini mari, în special în masivele sudice, ploile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vremea va deveni mai rece față de intervalul precedent, însă temperaturile vor varia semnificativ de la o regiune la alta. În nordul Moldovei, în Maramureș și izolat în Crișana, maximele vor ajunge la 13-15 grade Celsius, în timp ce în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei se vor înregistra până la 23 de grade.

Cerul va fi predominant noros, iar ploile vor cuprinde o mare parte a teritoriului. Pe lângă precipitații, vântul va avea intensificări atât în zonele montane, cât și în unele regiuni joase, unde rafalele vor atinge, în general, 40-50 km/h.

Potrivit prognozei ANM, valorile termice vor fi în scădere față de ziua precedentă în majoritatea regiunilor, cu excepția estului și sud-estului țării. Înnorările vor persista, iar temporar va ploua pe arii relativ extinse.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4-10 litri pe metru pătrat. În anumite zone, în special în Carpații Occidentali, vestul Carpaților Meridionali și nordul Carpaților Orientali, acestea vor putea ajunge la 15-25 de litri pe metru pătrat.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat sunt posibile descărcări electrice și căderi de grindină. În cursul nopții, precipitațiile vor avea un caracter diferit la altitudini mari, unde temperaturile vor permite apariția lapoviței și a ninsorii.

Vântul va sufla slab și moderat, dar local va prezenta intensificări. La munte, rafalele vor depăși 70 km/h pe creste, în timp ce în zonele joase, mai ales în estul, centrul și vestul țării, viteza rafalelor va ajunge, în general, la 40-50 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 13 și 15 grade în nordul Moldovei, în Maramureș și izolat în Crișana, respectiv 23 de grade în sud-estul Munteniei și sud-vestul Dobrogei. Minimele nocturne se vor situa între 5 grade în Banat și 15 grade pe litoral. La începutul și la sfârșitul intervalului, pe arii restrânse se va semnala ceață, fenomen care poate reduce temporar vizibilitatea.

În Capitală, vremea va fi caracterizată de înnorări și posibilitatea apariției precipitațiilor. În noaptea precedentă zilei de joi, cerul va fi temporar noros, iar spre dimineață sunt posibile ploi slabe.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 10 și 12 grade Celsius. Totodată, vor exista condiții de ceață, atât în primele ore ale dimineții, cât și pe parcursul nopții.

Pe parcursul zilei de joi, cerul va avea înnorări și se vor semnala averse, cu cantități de apă estimate, în general, la 5-10 litri pe metru pătrat.

Temperatura maximă va ajunge la 19-20 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 10 și 11 grade. Vântul va sufla slab și moderat, fără ca prognoza să indice intensificări importante în Capitală.

Condițiile de ceață vor fi prezente și dimineața, respectiv noaptea, astfel că vizibilitatea va putea fi redusă temporar.

La munte, vremea va fi predominant închisă, cu înnorări persistente și precipitații temporare pe arii relativ extinse. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 4-10 litri pe metru pătrat, însă în anumite masive pot ajunge la 15-20 de litri pe metru pătrat.

Cele mai mari cantități sunt prognozate în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Ploile vor avea și caracter de aversă, iar izolat vor fi posibile descărcări electrice și grindină.

În cursul nopții, în special în masivele sudice, la altitudini de peste 1.800 de metri, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare. Evoluția este asociată scăderii temperaturilor prognozate pentru acest interval.

Vântul va avea intensificări locale, mai ales în zonele înalte, unde rafalele de pe creste vor depăși 70 km/h. Temperaturile vor fi, în general, mai scăzute față de ziua precedentă.