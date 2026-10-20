Vânt puternic și rafale de peste 80 km/h. ANM a emis o nouă atenționare cod galben de vreme extremă

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o atenționare Cod galben de vânt puternic pentru județele Caraș-Severin și Timiș. Avertizarea este valabilă în intervalul 21 octombrie, ora 08:00 – 22 octombrie, ora 08:00, perioadă în care rafalele vor ajunge la 50–70 km/h, iar izolat vor depăși 80 km/h.

În următoarele două săptămâni, temperaturile vor fi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului, în special în nord-estul țării. În același timp, cantitățile de precipitații vor fi excedentare în această săptămână, potrivit prognozei meteorologice.

Atenționarea meteorologică emisă de ANM vizează intensificările vântului în județele Caraș-Severin și Timiș. Intervalul de valabilitate începe miercuri, 21 octombrie, la ora 08:00, și se încheie joi, 22 octombrie, la ora 08:00.

Potrivit meteorologilor, în zonele vizate, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze de 50–70 km/h. Izolat, rafalele pot depăși 80 km/h.

Avertizarea se referă la fenomenele de vânt puternic, iar manifestarea acestora va varia în funcție de zonă și de intervalul zilei. Județele Caraș-Severin și Timiș sunt singurele menționate în atenționarea Cod galben prezentată de ANM pentru această perioadă.

În Capitală, vremea se va menține caldă în intervalul 21 octombrie, ora 08:00 – 22 octombrie, ora 08:00. Cerul va fi variabil, însă în primele ore ale zilei sunt așteptate perioade cu nebulozitate stratiformă și ceață.

Potrivit prognozei speciale pentru municipiul București, ceața și nebulozitatea stratiformă se pot semnala, cu probabilitate ridicată, și pe timpul nopții. Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul intervalului analizat.

Temperatura maximă va ajunge la 20–22 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 9 și 10 grade Celsius. Valorile termice vor menține vremea caldă pentru această perioadă, conform estimărilor meteorologice.

Pentru intervalul 21 octombrie, ora 08:00 – 22 octombrie, ora 08:00, ANM precizează că nu vor fi în vigoare mesaje de informare, atenționare sau avertizare meteorologică pentru municipiul București.

Prognoza specială pentru Capitală indică menținerea temperaturilor ridicate pentru această perioadă, alături de alternanța dintre cerul variabil și episoadele de nebulozitate stratiformă și ceață. Aceste fenomene sunt prognozate în special în primele ore ale zilei, dar pot apărea și noaptea, cu o probabilitate ridicată.

În vestul țării, atenționarea Cod galben rămâne valabilă până joi dimineață, iar rafalele de vânt pot atinge local 50–70 km/h și pot depăși izolat 80 km/h. În paralel, prognoza pentru următoarele două săptămâni indică temperaturi ușor peste valorile obișnuite, mai ales în nord-est, precum și cantități de precipitații excedentare în această săptămână.