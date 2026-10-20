Prognoza ANM pentru finalul lunii octombrie și începutul lui noiembrie. Ce se întâmplă cu temperaturile și precipitațiile

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza pentru următoarele patru săptămâni, care cuprinde intervalul 19 octombrie – 16 noiembrie 2026.

Estimările indică temperaturi ușor mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării, în primele două săptămâni, urmate de valori apropiate de mediile climatologice.

În prima parte a intervalului, temperaturile vor crește în mai multe regiuni, însă ulterior este așteptată o scădere a valorilor termice. Spre finalul lunii octombrie și în prima jumătate a lunii noiembrie, regimul termic va reveni treptat la valori apropiate de cele normale pentru perioada calendaristică.

Potrivit estimărilor meteorologice, precipitațiile vor fi mai abundente decât în mod obișnuit în prima săptămână a intervalului analizat, în special în nord-estul țării. Ulterior, cantitățile de precipitații vor fi apropiate de cele normale pentru această perioadă, la nivelul majorității regiunilor.

În săptămâna 19–26 octombrie, temperaturile medii vor fi ușor mai ridicate decât cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Abaterile pozitive vor fi mai evidente în regiunile nord-estice, unde valorile termice se vor situa peste mediile climatologice corespunzătoare acestui interval.

În ceea ce privește precipitațiile, meteorologii estimează un regim pluviometric excedentar în toate regiunile țării. Cantitățile de apă vor fi mai mari decât cele obișnuite pentru această perioadă, în special în nord-estul teritoriului.

În intervalul 26 octombrie – 2 noiembrie, temperaturile medii vor continua să se situeze ușor peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cele mai ridicate abateri față de mediile climatologice sunt estimate tot pentru regiunile nord-estice.

Spre deosebire de săptămâna precedentă, regimul precipitațiilor va reveni la valori apropiate de cele normale. Potrivit ANM, cantitățile de precipitații vor fi în jurul mediilor specifice perioadei în toate regiunile României.

Pentru săptămâna 2–9 noiembrie, estimările meteorologice indică temperaturi medii apropiate de cele normale pentru acest interval, la nivelul întregii țări. Astfel, valorile termice sunt așteptate să se încadreze în limitele obișnuite pentru prima parte a lunii noiembrie.

Și în privința precipitațiilor, prognoza arată un regim pluviometric apropiat de cel normal pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cantitățile de apă estimate nu vor prezenta abateri semnificative față de mediile climatologice, potrivit informațiilor publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

În ultima săptămână inclusă în prognoza pentru următoarele patru săptămâni, mediile temperaturilor vor fi apropiate de cele specifice perioadei pe întreg teritoriul României. Estimările pentru intervalul 9–16 noiembrie nu indică abateri importante ale regimului termic față de valorile normale pentru această perioadă a anului.

În ceea ce privește precipitațiile, cantitățile estimate vor fi apropiate de cele normale în toate regiunile țării. Potrivit prognozei ANM, regimul pluviometric se va menține în limitele obișnuite pentru acest interval, după excedentul estimat pentru prima săptămână analizată.

Pe parcursul perioadei prognozate, temperaturile din timpul nopții pot înregistra oscilații frecvente, chiar dacă mediile termice săptămânale se vor situa, în general, în apropierea valorilor normale sau ușor peste acestea, în funcție de intervalul analizat.