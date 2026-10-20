Prognoza meteo 20 octombrie. Temperaturile ajung la 22 de grade. Unde vor fi ploi și ceață

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru marți, 20 octombrie 2026. Potrivit meteorologilor, vremea va fi în general frumoasă, cu temperaturi mai ridicate în anumite regiuni ale țării, însă înnorările și ploile își vor face apariția în mai multe zone.

Temperaturile vor crește în estul, sud-estul și parțial în centrul țării, în timp ce în restul teritoriului valorile termice vor fi apropiate de cele înregistrate în ziua precedentă. Maximele se vor situa între 13 și 22 de grade Celsius, iar minimele vor coborî până la 1 grad în depresiunile din estul Transilvaniei.

Perioada cu temperaturi mai ridicate va fi urmată de o schimbare treptată a vremii. După ce valorile termice vor ajunge până la 25 de grade în intervalul prognozat, sunt așteptate precipitații în mai multe regiuni, intensificări ale vântului și o scădere a temperaturilor spre sfârșitul lunii octombrie.

Cerul va avea înnorări temporare, iar ploile vor fi prezente local în Moldova și în estul Transilvaniei. Precipitații slabe sunt posibile și pe arii restrânse din Dobrogea și Muntenia. În unele zone, cantitățile de apă vor putea depăși 5–10 litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării. În timpul nopții, acesta se va intensifica în sudul Banatului, unde rafalele vor atinge viteze de 40–50 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 13 și 22 de grade Celsius, iar cele minime vor fi cuprinse între 1 și 14 grade. Cele mai scăzute valori sunt prognozate în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest temperaturile minime vor ajunge până la 14 grade. Dimineața și noaptea, pe alocuri, se va forma ceață, fenomen care poate reduce vizibilitatea în zonele afectate.

În Capitală, marți, 20 octombrie, cerul va prezenta înnorări temporare, iar pe parcursul zilei vor fi posibile ploi slabe. Temperaturile vor rămâne apropiate de valorile specifice unei perioade mai blânde de toamnă.

Temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 20 de grade Celsius, în timp ce minima se va situa între 6 și 9 grade. Condițiile meteorologice vor fi influențate de alternanța dintre perioadele cu cer variabil și cele cu înnorări.

La munte, media temperaturilor maxime va crește în primele trei zile ale intervalului de prognoză, de la 9 grade până la 14 grade Celsius, valoare estimată pentru 20 octombrie. Ulterior, tendința se va inversa, iar temperaturile diurne vor scădea.

Pentru 23 octombrie, meteorologii estimează o medie a temperaturilor maxime de aproximativ 8 grade. În zilele următoare, până la finalul intervalului de anticipație, nu sunt prognozate variații termice semnificative, iar media maximelor va oscila între 8 și 12 grade Celsius. Cea mai ridicată valoare din această perioadă este așteptată pe 28 octombrie.

În ceea ce privește temperaturile minime, media acestora va crește până pe 22 octombrie, când va ajunge la 6 grade Celsius. După această dată, valorile vor scădea, iar în perioada 24–26 octombrie media minimelor va coborî până la 3 grade.

Spre sfârșitul intervalului analizat, temperaturile minime vor continua să scadă, media urmând să ajungă în jurul valorii de 1 grad Celsius pe 1 noiembrie. Probabilitatea de precipitații la munte va rămâne ridicată până pe 28 octombrie. După această dată, șansele de apariție a ploilor vor scădea, potrivit estimărilor meteorologice.