Vremea duminică, 18 octombrie. Unde va ploua și în ce zone sunt așteptate ninsori

Vremea se schimbă duminică, 18 octombrie. În timp ce în vestul și sud-vestul țării temperaturile vor urca până la 21 de grade Celsius, în nord, centru și est vor predomina norii și ploile. La altitudini mari sunt așteptate ninsori, iar vântul va atinge viteze de până la 80 km/h pe crestele montane.

Potrivit prognozei Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), temperaturile vor crește ușor în majoritatea regiunilor, însă vremea va rămâne predominant închisă și rece în nordul, centrul, estul și sud-estul României.

Cerul va fi noros și temporar va ploua în Moldova, Dobrogea, cea mai mare parte a Transilvaniei și a Munteniei. Precipitații sunt așteptate și în zonele montane, iar pe suprafețe mai restrânse în Oltenia și Maramureș.

Cantitățile de apă vor fi, în general, cuprinse între 2 și 10 litri pe metru pătrat. În nordul Moldovei, în Carpații Orientali și în estul Carpaților Meridionali, precum și posibil în nordul Dobrogei, cantitățile pot depăși izolat 15 litri pe metru pătrat.

În celelalte regiuni, cerul va fi variabil, iar ploile vor apărea doar izolat.

Temperaturile maxime se vor situa între aproximativ 10 grade Celsius în Transilvania și 21 de grade în vestul și sud-vestul Olteniei. Minimele nocturne vor fi cuprinse, în general, între 5 și 12 grade.

Dimineața și noaptea, în anumite zone, vor fi condiții de ceață.

La munte, vremea va fi mai rece, iar precipitațiile vor fi și sub formă de lapoviță și ninsoare la altitudini mari.

În special în estul Carpaților Meridionali, în masivele Bucegi și Făgăraș, la altitudini de peste 1.900 de metri, se poate depune un strat nou de zăpadă de peste 10 centimetri.

Vântul va avea intensificări pe crestele Carpaților Meridionali și Carpaților de Curbură, unde rafalele vor atinge viteze de 70 până la 80 km/h.

Intensificări temporare ale vântului sunt prognozate și în Moldova, Dobrogea, sudul Banatului și vestul Olteniei, cu rafale de aproximativ 40 până la 50 km/h.

În zonele montane înalte, combinația dintre precipitațiile sub formă de ninsoare și rafalele puternice de vânt poate îngreuna deplasările.

În Capitală, vremea se va încălzi ușor față de ziua precedentă, iar temperaturile se vor apropia de valorile obișnuite pentru această perioadă a anului.

Maxima zilei va ajunge la 18-19 grade Celsius, în timp ce temperatura minimă va fi cuprinsă între 7 și 9 grade.

Cerul va fi temporar noros și vor mai fi posibile ploi slabe, cu cantități de apă sub un litru pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, fără intensificări importante. Dimineața și noaptea vor exista condiții de ceață.

Pentru luni, 19 octombrie, prognoza indică o temperatură maximă de 19-20 de grade în București. Cerul va fi mai mult noros și temporar va ploua slab, fiind estimate cantități de apă de 3 până la 5 litri pe metru pătrat.

Prognoza publicată sâmbătă de ANM pentru intervalul 17-28 octombrie indică o încălzire treptată în prima parte a săptămânii viitoare.

Luni, 19 octombrie, vremea va rămâne închisă în jumătatea de est a țării, unde va ploua pe arii relativ extinse. În nord-est, cantitățile de apă ar putea depăși izolat 15-20 de litri pe metru pătrat.

În restul teritoriului, înnorările vor fi temporare, iar ploile se vor semnala pe suprafețe mai mici.

Pe crestele montane vor continua să apară precipitații sub formă de lapoviță și ninsoare, iar vântul va avea intensificări în Moldova, Dobrogea și la munte.

Începând de marți, temperaturile vor crește în mai multe regiuni. Potrivit prognozei ANM, miercuri, 21 octombrie, maximele ar putea ajunge până la 25 de grade Celsius în unele zone ale țării.

Încălzirea nu va fi însă uniformă. Diferențele de temperatură dintre regiuni vor rămâne importante, iar ploile sunt așteptate să revină treptat în mai multe zone în a doua parte a intervalului analizat.