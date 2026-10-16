Când se dă drumul la căldură în București. Termoenergetica a început deja pregătirile pentru sezonul rece

Temperaturile vor scădea în București în următoarele zile, iar locuitorii Capitalei așteaptă reluarea furnizării căldurii în apartamente. Compania Municipală Termoenergetica București (CMTEB) a început deja pregătirile pentru sezonul rece 2026-2027, însă pornirea încălzirii depinde de temperaturile înregistrate pe parcursul a trei zile consecutive. Între timp, asociațiile de proprietari trebuie să se asigure că instalațiile interioare sunt pregătite pentru alimentarea cu agent termic.

Compania Municipală Termoenergetica București a anunțat că pregătirile pentru sezonul de încălzire 2026-2027 au început la 1 octombrie.

Operațiunile includ încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare ale imobilelor.

Aceste lucrări se desfășoară etapizat, astfel încât sistemul de termoficare să fie pregătit pentru momentul în care temperaturile exterioare vor impune reluarea furnizării căldurii.

„Începând cu 1 octombrie, CMTEB va demara etapizat, încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și efectuarea probelor de presiune la instalațiile interioare. Este o etapă importantă pentru pregătirea sistemului de termoficare înainte de venirea sezonului rece”, a transmis Termoenergetica la finalul lunii septembrie.

Compania a informat asociațiile de proprietari cu privire la programarea operațiunilor, iar locatarii au fost anunțați prin afișe amplasate la intrările în blocuri.

Probele au rolul de a verifica instalațiile înainte de începerea efectivă a furnizării agentului termic pentru încălzire.

Reluarea furnizării căldurii în Capitală este condiționată de temperaturile exterioare, potrivit regulilor aplicabile sistemului de termoficare.

Conform articolului 117 din regulament, modificat prin Hotărârea Guvernului nr. 337/2018, încălzirea poate începe după ce, timp de trei zile consecutive, temperatura medie a aerului exterior este de cel mult 10 grade Celsius în intervalul orar 20:00-06:00.

Prin urmare, o singură noapte rece nu este suficientă pentru îndeplinirea condiției prevăzute de regulament.

„Începerea perioadei de încălzire pentru consumatorii de tip urban va avea loc după înregistrarea, timp de 3 zile consecutiv, între orele 20,00-6,00, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de +10º C sau mai mici, iar oprirea încălzirii se va face după 3 zile consecutive în care temperatura medie a aerului exterior depășește +10º C, între orele 20,00-6,00”, se precizează în prevederea legală.

Aceeași regulă stabilește și condițiile pentru oprirea încălzirii la finalul sezonului rece.

Astfel, furnizarea căldurii poate fi întreruptă după trei zile consecutive în care temperatura medie exterioară, calculată pentru intervalul 20:00-06:00, depășește 10 grade Celsius.

După o perioadă în care vremea a fost mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, temperaturile au început să scadă în București.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat o răcire a vremii în weekend, însoțită de precipitații și intensificări ale vântului, în special pe timpul nopții.

Această schimbare a vremii readuce în atenție momentul în care locuitorii Capitalei vor beneficia de încălzire prin sistemul centralizat.

Totuși, scăderea temperaturilor nu determină automat pornirea căldurii.

Pentru îndeplinirea condiției prevăzute de regulament, trebuie luată în calcul media temperaturilor exterioare din intervalul nocturn stabilit, pe parcursul a trei zile consecutive.

În informațiile comunicate nu este precizată o dată exactă pentru începerea furnizării căldurii în București.

Termoenergetica le-a recomandat asociațiilor de proprietari să verifice starea instalațiilor interioare de încălzire înainte de data programată pentru încărcarea acestora cu apă.

Este important ca instalațiile din blocuri și apartamente să fie pregătite pentru efectuarea probelor de presiune.

În cazul în care sunt în desfășurare lucrări de reparații sau modificări ale instalațiilor de încălzire, acestea trebuie finalizate înainte de data anunțată de companie.

Recomandarea se aplică atât intervențiilor efectuate asupra instalațiilor comune ale imobilelor, cât și lucrărilor din apartamente.

Asociațiile de proprietari au fost informate în avans despre programul operațiunilor, pentru a putea lua măsurile necesare.

Locatarii pot consulta anunțurile afișate la intrările în blocuri pentru a afla când este programată încărcarea instalațiilor.

Începerea sezonului de încălzire presupune atât îndeplinirea condițiilor privind temperatura exterioară, cât și pregătirea instalațiilor de alimentare cu energie termică.

Termoenergetica a început deja operațiunile tehnice necesare, prin încărcarea treptată cu apă a instalațiilor și efectuarea probelor de presiune.

În paralel, răcirea vremii anunțată de meteorologi ar putea aduce temperaturile mai aproape de pragul prevăzut pentru reluarea încălzirii.

Momentul exact în care caloriferele se vor încălzi depinde însă de înregistrarea temperaturilor medii de maximum 10 grade Celsius, timp de trei zile consecutive, în intervalul 20:00-06:00.

Până atunci, asociațiile de proprietari trebuie să finalizeze eventualele lucrări la instalațiile interioare și să respecte programările comunicate de Termoenergetica.