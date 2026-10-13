Șefa ELCEN: Nu suntem în situaţie de insolvenţă, de faliment şi nici nu vom fi. Cât va dura fuziunea cu Termoenergetica

Datoriile Termoenergetica față de ELCEN au scăzut la 1,3 miliarde de lei, iar conducerea producătorului de energie exclude riscul insolvenței sau falimentului. Directoarea generală Mirela Pavel avertizează însă că facturile de iarnă vor pune presiune pe cele două companii și pe Primăria Capitalei, în timp ce fuziunea dintre societăți necesită investiții și un plan pentru următorii 5-10 ani.

Datoriile Termoenergetica față de Electrocentrale București (ELCEN) au scăzut la aproximativ 1,3 miliarde de lei, iar compania nu se află în pericol de insolvență sau faliment, a declarat directoarea generală a ELCEN, Mirela Pavel, marți, 13 octombrie.

Aceasta a avertizat însă că fuziunea celor două societăți necesită investiții importante și un plan de implementare pe termen lung.

Datoriile Termoenergetica față de ELCEN au ajuns la aproximativ 1,3 miliarde de lei, după ce, începând din vară, Primăria Capitalei a început să achite o parte din subvențiile restante. Mirela Pavel a precizat că societatea nu se află în situație de insolvență sau faliment și că nu anticipează un asemenea scenariu.

Directoarea generală a ELCEN a atras atenția că sistemul centralizat de termoficare este încă departe de obiectivul unei funcționări eficiente. În opinia sa, atât Termoenergetica, cât și ELCEN trebuie să își susțină și să își realizeze propriile investiții înainte ca fuziunea dintre cele două companii să poată fi făcută în condiții optime.

Mirela Pavel a explicat că procesul trebuie organizat astfel încât să fie benefic pentru cetățeni, fără să genereze probleme suplimentare în sistemul de termoficare, transmite Agerpres.

Totodată, aceasta a avertizat că facturile vor crește în perioada sezonului rece, ceea ce va pune presiune financiară asupra ELCEN, Termoenergetica și Primăriei Capitalei. Efortul de susținere a activității celor două companii ar putea fi considerabil până în primăvară.

În acest context, ELCEN trebuie să asigure în continuare resursele necesare pentru reparații, pentru susținerea proiectelor și pentru furnizarea agentului termic până când noile centrale de termoficare vor deveni funcționale.

Pavel a mai semnalat dificultățile legate de personalul specializat, precizând că numărul specialiștilor din domeniu este redus, iar salariile sunt mici inclusiv în comparație cu cele oferite de alte companii de stat.

„Suntem destul de departe de ideea de sistem centralizat, din păcate, şi îmi asum ceea ce afirm, nu din rea-voinţă, nici din context politic, ci doar din faptul că investiţiile sunt prioritare. Adică, la acest moment şi Termoenergetica, şi ELCEN trebuie să-şi susţină propriile investiţii, trebuie să le realizeze pentru a se putea face această fuziune într-un mod optim şi benefic pentru cetăţean şi nu a crea mai mult haos sau mai multe probleme. Datoria există şi este încă destul de mare. Astăzi, cred că suntem undeva la 1,3 miliarde de lei. Trebuie să recunosc că, din vară, domnul primar (Ciprian Ciucu, primarul Capitalei – n.r.) a început să mai plătească din subvenţie şi am reuşit să mai încasăm, dar pe perioada de iarnă ştim foarte bine că facturile vor fi mai mari, deci cel mai probabil că, până în primăvară, efortul va fi destul de mare şi pentru ELCEN, şi pentru Termoenergetica şi pentru primărie. Nu suntem în situaţie de insolvenţă, de faliment şi nici nu vom fi. Nu cred că asta este intenţia cuiva. Vom reuşi să ducem şi să susţinem proiectele, societatea şi resursele pentru reparaţii, pentru a susţine acest proces şi furnizarea termiei până când vom vedea noile CET-uri în funcţiune. Este un efort imens. Specialişti nu prea mai sunt în domeniu, iar salariile sunt foarte mici, comparativ chiar cu celelalte companii de stat”, a declarat Mirela Pavel.

În ceea ce privește fuziunea dintre ELCEN și Termoenergetica, Mirela Pavel a subliniat că procesul este unul de durată și că trebuie pregătit printr-un plan bine stabilit.

Decizia privind fuziunea aparține proprietarilor celor două companii, respectiv statului român și Primăriei Capitalei. Din perspectiva conducerii ELCEN, Pavel a arătat că va acționa în interesul societății și nu va împiedica procesul dacă acesta va fi aprobat și realizat cu respectarea etapelor necesare.

Directoarea generală a precizat că, indiferent de modalitatea juridică aleasă, toate demersurile trebuie desfășurate în paralel, pe baza unui calendar clar. În opinia sa, este necesar un plan pentru următorii 5-10 ani, care să stabilească responsabilitățile factorilor implicați, etapele concrete ale fuziunii și modul în care acestea vor fi urmărite.

Pavel a atras atenția că un asemenea proces nu poate fi gestionat de pe o zi pe alta, fiind nevoie de asumarea unor măsuri pe termen lung.

„Fuziunea este o chestiune care se discută între proprietari – statul român şi primărie. Din perspectiva mea ca manager, fireşte că voi acţiona în interesul companiei şi nu voi împiedica în niciun fel un astfel de proces, dacă se decide şi dacă se realizează în paşii necesari. Un proces de fuziune este foarte îndelungat. La acest moment, dacă porneşte această fuziune, efectiv toate lucrurile trebuie să meargă în paralel. Oricare ar fi modalitatea legală, din punctul meu de vedere, consider că este necesar un plan foarte bine stabilit, pe 5-10 ani, în care factorii implicaţi să-şi asume paşii care trebuie făcuţi şi modul în care se realizează acest proces în mod concret şi să se urmărească acest plan, nu de pe o zi pe alta”, a adăugat Mirela Pavel.

Reamintim că, la data de 28 mai 2026, Guvernul a aprobat, prin memorandum, inițierea procedurilor pentru transferul către municipalitatea bucureșteană al pachetului de acțiuni deținut de statul român la ELCEN, prin Ministerul Energiei.

Valoarea tranzacției urmează să fie stabilită în urma unei evaluări de piață pe care Ministerul Energiei o va realiza în perioada următoare.

Decizia guvernamentală ține cont de solicitarea Consiliului General al Municipiului București și de etapele prevăzute de legislație pentru realizarea transferului.