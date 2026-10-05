Când se dă drumul la căldură în 2026. Regula care stabilește când încep să se încălzească caloriferele

Scăderea temperaturilor readuce în atenție una dintre întrebările începutului de toamnă: când se pornește căldura în sistemele centralizate. În România nu există o dată unică la care caloriferele trebuie să se încălzească. Furnizarea agentului termic depinde de temperaturile exterioare și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de regulament. În București, Termoenergetica a început deja pregătirea instalațiilor pentru sezonul rece 2026-2027.

Pornirea încălzirii centralizate nu este legată automat de venirea lunii octombrie. Criteriul este stabilit în funcție de temperatura exterioară.

Potrivit regulilor în vigoare prezentate în informațiile publicate, perioada de încălzire pentru consumatorii urbani începe după înregistrarea, timp de trei zile consecutive, a unor valori medii zilnice ale temperaturii aerului exterior de cel mult 10 grade Celsius, în intervalul orar 20:00-06:00.

Așadar, o singură noapte rece nu este suficientă pentru declanșarea furnizării căldurii. Condiția privind temperatura trebuie îndeplinită trei zile la rând.

Momentul efectiv al pornirii poate diferi însă de la o localitate la alta, în funcție de operatorul sistemului de termoficare.

În Capitală, Termoenergetica a început de la 1 octombrie operațiunile necesare pregătirii sezonului de iarnă 2026-2027.

Compania a trecut la încărcarea cu apă a instalațiilor de alimentare cu energie termică și la efectuarea probelor de presiune pentru instalațiile interioare. Operațiunile sunt realizate etapizat, iar asociațiile de proprietari trebuie informate în prealabil cu privire la ziua în care instalația imobilului urmează să fie încărcată.

Asociațiilor li se recomandă să verifice instalațiile interioare înaintea operațiunii. Eventualele lucrări rămase neterminate sau defecțiunile pot provoca probleme atunci când apa este introdusă în instalațiile de încălzire.

Începerea acestor operațiuni nu înseamnă însă că toate caloriferele din București se încălzesc imediat.

În ceea ce privește furnizarea efectivă a agentului termic, aceasta va depinde de evoluția temperaturilor și de îndeplinirea condițiilor prevăzute de regulament.

Începând cu 5 octombrie, Termoenergetica precizează că nu mai sunt efectuate deconectări de la instalația de încălzire, cu anumite excepții pentru imobilele unde instalația nu a fost încă încărcată.

Situația diferă în țară, iar unele localități au început deja furnizarea agentului termic.

În Miercurea-Ciuc, încălzirea în sistem centralizat fusese pornită încă din 30 septembrie în cartierele unde asociațiile de proprietari solicitaseră acest lucru. Operatorul local anunțase că furnizarea ar putea fi extinsă ulterior la nivelul întregului oraș, inițial pentru câteva ore dimineața și seara.

Mai devreme, din 21 septembrie, agentul termic fusese furnizat, la cerere, unei grădinițe, unei școli și unei creșe din municipiu, între orele 06:00 și 09:00.

La Cluj-Napoca, căldura a fost pornită din 2 octombrie pentru consumatorii racordați la sistemul centralizat, după scăderea temperaturilor nocturne.

La Botoșani, operatorul local a anunțat începerea furnizării agentului termic luni, 5 octombrie, procesul urmând să fie realizat etapizat, în funcție de punctele termice.

În alte orașe, printre care București, Timișoara și Suceava, operatorii au început pregătirile și testele necesare pentru sezonul rece.

Primele zile ale lunii octombrie au adus diferențe importante de temperatură de la o regiune la alta. Potrivit datelor prezentate, în dimineața zilei de 3 octombrie au fost înregistrate temperaturi de numai câteva grade în mai multe localități.

La Alba Iulia erau 3,4 grade Celsius, la Bacău 2,2 grade, în timp ce la Toplița temperatura coborâse sub pragul înghețului, până la -1,8 grade Celsius.

Evoluția vremii este importantă pentru stabilirea momentului în care sistemele centralizate de încălzire vor fi pornite în localitățile unde furnizarea agentului termic nu a început încă.