Ploi și vijelii în România. ANM anunță rafale de peste 80 km/h. Ce zone sunt vizate de cod galben

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis o informare de intensificări ale vântului și ploi moderate cantitativ, valabilă de miercuri, 21 octombrie, ora 10:00, până vineri, 23 octombrie, ora 10:00.

Meteorologii au anunțat și un cod galben de vânt pentru județele Caraș-Severin și Timiș, unde rafalele vor ajunge la 50-70 km/h și, izolat, vor depăși 80 km/h. Potrivit prognozei ANM, miercuri, vântul se va intensifica în Banat, în Carpații Meridionali și în Carpații de Curbură. Joi, fenomenele vor fi prezente local, în special în regiunile de est, centru și vest ale țării.

În general, vitezele vântului vor ajunge la 40-50 km/h, în timp ce pe crestele montane rafalele vor depăși 70 km/h. Precipitațiile se vor extinde treptat începând din noaptea de miercuri spre joi. Primele regiuni vizate vor fi Banatul, Crișana, Maramureșul, Transilvania, Oltenia și, local, Muntenia. Joi, ploile vor cuprinde cea mai mare parte a teritoriului.

Conform meteorologilor, precipitațiile vor avea și caracter de aversă. Pe alocuri, acestea vor fi însoțite de descărcări electrice și grindină, fenomene care se pot manifesta izolat pe parcursul intervalului prognozat.

Cantitățile de apă vor fi mai însemnate în anumite zone montane. Îndeosebi în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali, precipitațiile vor acumula, în general, 10-20 de litri pe metru pătrat.

Izolat, valorile vor depăși 30-35 de litri pe metru pătrat, potrivit informării emise de ANM. Aceste cantități sunt estimate pentru intervalul în care ploile se vor extinde în mai multe regiuni ale țării, cu o intensitate mai mare în zonele montane menționate de meteorologi.

Pe lângă informarea meteorologică valabilă la nivel național, ANM a emis o atenționare cod galben de vânt pentru două județe din vestul țării. Avertizarea intră în vigoare miercuri, 21 octombrie, la ora 10:00, și este valabilă până joi, 22 octombrie, la ora 08:00.

Interval de valabilitate: 21 octombrie, ora 10 – 22 octombrie, ora 08.

Fenomene vizate: intensificări ale vântului.

Zone afectate: județele Caraș-Severin și Timiș.

În cele două județe, vântul va avea intensificări locale și temporare, cu viteze de 50-70 km/h. Izolat, rafalele vor depăși 80 km/h, potrivit atenționării meteorologice.

Estimările publicate de meteorologi indică și o evoluție a vremii pentru săptămâna 19-26 octombrie. Potrivit acestora, România va avea parte de temperaturi ușor peste valorile normale pentru această perioadă, dar și de precipitații mai abundente decât de obicei.

Prognoza pentru următoarele zile indică, astfel, extinderea ploilor în cea mai mare parte a țării, concomitent cu intensificări ale vântului în mai multe regiuni. Cele mai mari viteze ale rafalelor sunt prognozate în județele Caraș-Severin și Timiș, pentru care a fost emis codul galben, precum și pe crestele montane, unde vântul poate depăși 70 km/h.