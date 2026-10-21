Prognoza meteo 21 octombrie. Unde vor fi 26 de grade și sunt așteptate ploi și rafale puternice

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo pentru miercuri, 21 octombrie. Potrivit meteorologilor, temperaturile vor crește în cea mai mare parte a țării, iar valorile maxime vor ajunge la 26 de grade în vestul teritoriului.

Deși vremea va fi mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului, în mai multe regiuni sunt așteptate ploi și intensificări ale vântului. Valorile termice vor depăși mediile climatologice specifice datei, în special în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde abaterile vor ajunge, în medie, la 6-8 grade.

Cerul va avea înnorări temporare, iar în cursul nopții precipitațiile se vor extinde în jumătatea vestică a teritoriului. Temperaturile vor crește față de intervalul precedent în toate regiunile, astfel că vremea va fi caldă pentru această dată.

Cele mai mari diferențe față de mediile multianuale se vor înregistra în vestul, nord-vestul și parțial în centrul țării, unde valorile vor fi cu 6-8 grade peste cele obișnuite pentru această perioadă.

Cerul va fi variabil pe parcursul zilei, însă noaptea vor apărea înnorări în jumătatea de vest a țării. Temporar va ploua în Banat, Crișana, cea mai mare parte a Transilvaniei și Olteniei, precum și izolat în Maramureș și Muntenia. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 10-15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, însă în anumite zone va avea intensificări. În Banat, vitezele vor ajunge la 50-70 km/h, iar izolat vor depăși 80 km/h. Intensificări ale vântului sunt prognozate și în restul Carpaților Meridionali, în Carpații de Curbură și, izolat, în celelalte masive montane, unde rafalele vor atinge, în general, 50-70 km/h.

Temperaturile maxime se vor încadra între 15 grade în Moldova și 26 de grade în Banat și Crișana. Pe timpul nopții, minimele vor coborî până la 3 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral și în Dealurile de Vest vor ajunge la 15 grade.

Dimineața și noaptea, în unele zone din sudul, estul și centrul țării se va semnala ceață sau nebulozitate joasă. Izolat, mai ales în prima parte a zilei, acestea vor fi asociate cu burniță.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a anunțat prognoza meteo și pentru Capitală. Vremea se va menține caldă pentru această perioadă a anului. În cursul nopții, cerul va fi variabil, însă în a doua parte a intervalului se vor forma ceață și nebulozitate stratiformă. Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura minimă va fi cuprinsă între 7 și 9 grade.

Pe parcursul zilei de miercuri, cerul va fi variabil, dar în primele ore ale dimineții sunt așteptate nebulozitate stratiformă și ceață. Aceste fenomene ar putea apărea, cu probabilitate ridicată, și în cursul nopții următoare.

Vântul va avea intensități slabe și moderate. Temperatura maximă va ajunge la 20-22 de grade, în timp ce minima nocturnă se va situa între 9 și 10 grade.

La munte, cerul va fi variabil, cu înnorări mai accentuate în cursul nopții, când sunt prognozate precipitații temporare. Ploile vor afecta Carpații Occidentali și, local, Carpații Meridionali, în timp ce în Carpații Orientali acestea vor apărea doar izolat și cu o probabilitate mai redusă.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp, iar pe arii restrânse vor depăși 10-15 l/mp. Precipitațiile vor fi însoțite de intensificări temporare ale vântului, în special în anumite zone montane.

În Munții Banatului și în grupa vestică a Carpaților Meridionali, vântul va atinge viteze de 50-70 km/h, iar izolat rafalele vor depăși 80 km/h. Intensificări sunt așteptate și în restul Carpaților Meridionali, în Carpații de Curbură și, izolat, în celelalte masive, unde rafalele vor ajunge, în general, la 50-70 km/h. Valorile termice de la munte vor crește față de ziua precedentă, potrivit prognozei meteorologice.