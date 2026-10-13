România, lovită de un val de frig pe 13 octombrie. Unde va ninge și unde sunt anunțate ploi

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru marți, 13 octombrie. Meteorologii anunță temperaturi mai scăzute decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului, precipitații în mai multe zone ale țării și intensificări ale vântului, mai ales în regiunile estice și la munte.

Vremea va fi rece în cea mai mare parte a României, iar cerul va rămâne predominant noros în numeroase regiuni. Ploile vor afecta în special Oltenia și Dobrogea, dar și local Muntenia și sudul Transilvaniei. La altitudini de peste 1.500 de metri, în special în Carpații Meridionali, precipitațiile se vor transforma în lapoviță și ninsoare.

Vântul va avea intensificări temporare, cu rafale care pot ajunge la 80 km/h în zonele montane înalte. În același timp, temperaturile minime vor coborî până la -1 grad Celsius în unele depresiuni și în nord-vestul țării. Pe arii restrânse, în special în vest, nord-vest și centru, sunt posibile ceața și bruma.

Potrivit prognozei ANM, vremea va fi rece pentru această perioadă a anului. Cerul va avea înnorări temporare în vestul și nord-vestul țării, în timp ce în celelalte regiuni va rămâne predominant noros în cea mai mare parte a intervalului.

Temporar, va ploua în Oltenia și Dobrogea, local în Muntenia și în sudul Transilvaniei, iar în restul teritoriului precipitațiile vor apărea izolat. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp. În Dobrogea și sudul Olteniei, pe suprafețe restrânse, se pot acumula peste 10-15 l/mp.

În ceea ce privește temperaturile, maximele zilei se vor situa între 11 grade Celsius în estul Transilvaniei și, izolat, în Oltenia și nord-vestul Munteniei, și 18 grade Celsius în regiunile vestice. Valorile vor fi mai mici decât cele specifice perioadei în numeroase zone ale țării.

Minimele vor varia între -1 grad Celsius în depresiuni și în nord-vestul teritoriului și 12 grade Celsius pe litoral. În anumite zone din vest, nord-vest și centru, condițiile meteorologice vor favoriza apariția ceții și a brumei.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a țării, însă în unele regiuni sunt prognozate intensificări temporare. În Dobrogea, jumătatea de sud a Moldovei și estul Munteniei, vitezele vor ajunge, în general, la 40-55 km/h.

Pe parcursul zilei, intensificări ale vântului sunt așteptate local și în Banat și Crișana, unde vitezele vor fi, în general, de 35-45 km/h.

Cele mai puternice rafale sunt prognozate în zonele montane înalte, în special în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali. Aici, vântul poate atinge viteze de 60-80 km/h, în condițiile unei vremi reci și predominant închise.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo și pentru Capitală. Vremea va fi rece pentru această dată și cerul va rămâne închis. Meteorologii anunță precipitații slabe, temporare, cantitățile de apă urmând să se situeze între 2 și 5 l/mp.

Vântul va sufla în general moderat, iar temperaturile se vor menține sub valorile specifice perioadei. Temperatura maximă va ajunge la 14-16 grade Celsius, în timp ce minima nocturnă va fi cuprinsă între 6 și 7 grade Celsius.

Condițiile meteorologice vor fi caracterizate de nebulozitate și posibilitatea unor ploi slabe, pe fondul unui regim termic mai rece decât cel obișnuit pentru mijlocul lunii octombrie.

În zonele montane, vremea va fi rece și, în general, închisă. Ploile vor afecta Carpații Meridionali, dar precipitații sunt posibile, pe suprafețe restrânse, și în celelalte masive.

La altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi sub formă de lapoviță și ninsoare, în special în Carpații Meridionali. Astfel, primele ninsori sunt așteptate la altitudini mari, pe fondul temperaturilor scăzute prognozate pentru această zi.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 2-8 l/mp. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări temporare în zonele montane înalte, mai ales în Carpații de Curbură și în estul Carpaților Meridionali, unde rafalele vor atinge 60-80 km/h.

La altitudini mari, combinația dintre precipitații, temperaturile scăzute și vântul puternic va caracteriza evoluția vremii de marți, 13 octombrie, potrivit prognozei publicate de Administrația Națională de Meteorologie.

Pe lângă informarea meteorologică generală, ANM a emis o atenționare de cod galben pentru ploi însemnate cantitativ, valabilă din 12 octombrie, ora 10:00, până pe 13 octombrie, ora 10:00.

Avertizarea vizează estul Olteniei, vestul, centrul și nordul Munteniei, precum și Carpații de Curbură. În aceste zone, precipitațiile vor fi mai consistente, iar cantitățile de apă vor ajunge la 20-30 l/mp.

În intervale scurte de timp, dar mai ales prin acumulare, izolat se pot înregistra cantități de apă de până la 40 l/mp. Aceste valori sunt prognozate în regiunile incluse în atenționarea cod galben.

Informarea meteorologică este valabilă până în dimineața zilei de 14 octombrie și vizează temporar precipitații în jumătatea de sud-est a României. Ploile vor fi prezente în mai multe zone, iar izolat vor avea caracter de aversă.

Cantitățile de apă vor fi, în general, de 15-20 l/mp, însă pe alocuri vor depăși 30 l/mp. În zonele montane situate la altitudini de peste 1.500 de metri, precipitațiile vor fi mixte, sub formă de lapoviță și ninsoare.