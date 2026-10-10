Prognoza meteo 10 octombrie: Unde ajung temperaturile la 29 de grade și unde lovesc ploile torențiale

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a publicat prognoza meteo pentru sâmbătă, 10 octombrie. Vremea va rămâne mai caldă decât în mod obișnuit pentru această perioadă a anului în cea mai mare parte a României, însă condițiile meteorologice vor fi diferite de la o regiune la alta.

În sudul și estul țării, temperaturile vor continua să fie ridicate, iar perioadele cu soare vor favoriza menținerea unui regim termic peste mediile climatologice. În schimb, vestul, nord-vestul și zonele montane vor avea parte de înnorări, averse și, pe alocuri, descărcări electrice.

Vântul va prezenta intensificări mai ales la altitudini mari, unde rafalele vor putea ajunge la 90 km/h. În unele regiuni, ploile vor avea caracter torențial, iar cantitățile de apă acumulate local vor depăși valorile obișnuite pentru intervalele cu precipitații.

Potrivit prognozei ANM, temperaturile maxime se vor situa în jurul valorilor normale pentru această dată în nord-vestul, centrul și nordul țării. În celelalte regiuni, valorile termice vor rămâne considerabil mai ridicate decât mediile multianuale specifice perioadei.

Cerul va fi variabil, cu înnorări temporare și averse în anumite zone. După-amiaza și seara, precipitațiile vor apărea local, în special la munte și în nord-vestul țării. Pe timpul nopții, aria ploilor se va extinde în nord-vestul Olteniei, Banat, Crișana, Maramureș și în nord-vestul Transilvaniei.

Ploile vor putea avea caracter torențial și, pe suprafețe restrânse, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat, însă izolat pot depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat în cea mai mare parte a teritoriului, dar va avea intensificări în zona montană înaltă. Aici, rafalele vor atinge viteze de 60-90 km/h. Noaptea, vântul se va intensifica temporar și în sudul Banatului, unde vitezele la rafală vor ajunge la 40-45 km/h.

Temperaturile maxime vor varia între 20 și 21 de grade în Maramureș, Transilvania și în nordul litoralului și vor urca până la 29 de grade, izolat, în sudul Olteniei și al Munteniei. Minimele termice vor fi cuprinse între 5 și 17 grade, cele mai scăzute valori fiind așteptate în zonele depresionare. Ceața și nebulozitatea joasă vor apărea pe arii restrânse. Dimineața, aceste fenomene vor fi posibile mai ales în centrul țării, în timp ce noaptea sunt așteptate în regiunile estice.

În Capitală, vremea va fi frumoasă, cu temperaturi în continuare mult mai ridicate decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Valorile termice vor înregistra o ușoară scădere față de ziua precedentă, fără ca acest lucru să schimbe caracterul cald al vremii.

Temperatura maximă va ajunge la 26-27 de grade, în timp ce minima se va situa între 12 și 14 grade. În zona preorășenească, temperaturile minime vor fi ușor mai scăzute decât în restul Capitalei.

Cerul va fi variabil în prima parte a zilei, urmând ca ulterior să devină mai mult senin. Vântul va sufla, în general, slab, fără intensificări importante. Condițiile meteorologice din București vor fi, astfel, diferite de cele prognozate pentru vestul și nord-vestul țării, unde precipitațiile și intensificările vântului vor avea o prezență mai pronunțată.

În zonele montane, cerul va fi variabil, cu perioade de înnorare și averse locale în cursul după-amiezii și al serii. Pe timpul nopții, precipitațiile vor apărea pe arii relativ extinse în Carpații Occidentali, precum și în grupele vestice și centrale ale Carpaților Meridionali.

Ploile vor putea avea caracter torențial și, izolat, vor fi însoțite de descărcări electrice. Cantitățile de apă vor fi, în general, de 10-15 litri pe metru pătrat, iar pe suprafețe restrânse vor depăși 20-25 de litri pe metru pătrat.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe crestele înalte sunt prognozate intensificări semnificative. Rafalele vor putea atinge viteze de 60-90 km/h, în special în zonele montane expuse.

Din punct de vedere termic, valorile se vor menține peste cele specifice datei în cea mai mare parte a masivelor montane. În vestul și nordul țării, temperaturile vor marca totuși o scădere, pe fondul schimbărilor condițiilor meteorologice prognozate pentru aceste regiuni.