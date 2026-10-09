Temperaturi de vară, dar și furtuni. Ce rezervă vremea pentru 9 octombrie

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza meteo pentru vineri, 9 octombrie. Meteorologii anunță că vremea se va menține neobișnuit de caldă pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării.

Temperaturile vor rămâne peste valorile normale pentru începutul lunii octombrie, chiar dacă în unele regiuni se va resimți o ușoară răcire. Cele mai ridicate temperaturi sunt prognozate în sudul și centrul Munteniei, unde maximele vor ajunge până la 30 de grade. În schimb, în regiunile vestice, nordice și centrale, valorile termice vor scădea ușor față de zilele precedente.

Meteorologii anunță și perioade cu cer temporar noros, precum și averse slabe în anumite zone ale țării. Precipitațiile pot fi însoțite de descărcări electrice, iar vântul va avea intensificări locale, mai ales în zonele montane și pe crestele înalte.

Vineri, temperaturile vor scădea în vestul, nordul și centrul țării, însă se vor menține peste valorile specifice datei. Cerul va fi temporar noros, iar în Maramureș, Transilvania și la munte sunt prognozate averse slabe, cu cantități de apă cuprinse, în general, între 2 și 7 litri pe metru pătrat.

Ploi izolate pot apărea și în Banat, Crișana și Moldova. Vântul va sufla cu intensificări locale, iar rafalele vor atinge viteze de 35-45 km/h în mai multe zone. La altitudini mari, vântul va fi mai puternic. Pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni, vitezele vor ajunge la 60-90 km/h, ceea ce va determina condiții meteo mai schimbătoare în aceste zone.

În restul teritoriului, vremea se va încălzi și va fi mult mai caldă decât în mod obișnuit pentru această dată. Cerul va fi variabil, iar ploile slabe, cu valori de 1-3 litri pe metru pătrat, vor apărea doar izolat. Vântul va sufla slab și moderat.

Temperaturile maxime se vor situa între 17 grade în Maramureș și 30 de grade în sudul și centrul Munteniei. Noaptea, minimele vor coborî până la 4 grade în depresiuni, în timp ce pe litoral vor ajunge la 17 grade. În orele dimineții și pe timpul nopții, ceața se va forma pe alocuri.

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza și pentru Capitală. În București, ziua de vineri va aduce în continuare o vreme frumoasă și mult mai caldă decât valorile normale pentru această perioadă a anului.

Temperaturile vor crește până la orele amiezii, când maxima va ajunge la 28-29 de grade. Cerul va avea înnorări temporare, însă nu sunt prognozate schimbări importante ale aspectului vremii în Capitală.

Vântul va sufla slab și moderat pe parcursul zilei. Temperaturile vor scădea treptat în timpul nopții, când minima va ajunge la valori cuprinse între 11 și 13 grade.

La munte, vremea va fi schimbătoare vineri, în special în Carpații Occidentali, dar și local în Carpații Orientali și Meridionali. Cerul va fi temporar noros, iar în timpul zilei sunt prognozate averse slabe și descărcări electrice.

Cantitățile de precipitații vor fi, în general, de 2-7 litri pe metru pătrat. Manifestările de instabilitate vor fi însoțite local de intensificări ale vântului, cu rafale de 35-45 km/h.

Pe crestele Carpaților Orientali și ale Munților Apuseni, vântul va sufla mai tare, iar vitezele vor ajunge la 60-90 km/h. În aceste zone, condițiile meteorologice vor fi mai dificile din cauza rafalelor puternice.

Temperaturile vor scădea în masivele montane din vestul și nordul țării, însă valorile termice se vor menține peste cele obișnuite pentru această perioadă. În zonele montane sunt așteptate ploi slabe, descărcări electrice și intensificări ale vântului, mai ales la altitudini mari.