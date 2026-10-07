ANM, avertisment pentru următoarele zile. Când începe răcirea și unde ajung rafalele la 60 km/h

Vremea rămâne neobișnuit de caldă pentru această perioadă în următoarele zile, însă schimbarea regimului termic începe din weekend. Elena Mateescu, șefa Administrației Naționale de Meteorologie, a explicat cum va evolua vremea în perioada următoare.

Potrivit meteorologului, temperaturile se vor menține ridicate până sâmbătă, când în unele regiuni sunt așteptate maxime de 28-30 de grade. Vineri, în Câmpia Română, valorile termice vor ajunge la 28-29 de grade, inclusiv în Capitală.

Schimbarea vremii va începe în vestul și nordul țării, unde temperaturile vor scădea sâmbătă. Răcirea se va extinde duminică și în celelalte regiuni, iar perioada cu temperaturi ridicate va fi urmată de precipitații și intensificări ale vântului.

Elena Mateescu a precizat: „Să ne bucurăm de zile frumoase, că azi, mâine, chiar și sâmbătă sunt maxime de 28-30 de grade, vineri în Câmpia Română. 28-29 de grade în Capitală, dupa care sâmbătă urmează o răcire în vest și nord a țării, iar duminică și în restul teritoriului. Vom avea precipitații, rafale de 45-60 de km/h. Precipitații vineri în special în centrul țării, nu excludem ca și în sud-vest, cantități cu totul izolate de 10 l pe metru pătrat”.

În cursul zilei, vremea va fi în general frumoasă, iar temperaturile diurne vor rămâne cu mult peste valorile normale pentru această perioadă în cea mai mare parte a țării. Cerul va fi predominant senin, însă din orele serii norii se vor înmulți în vest, nord și parțial în centru.

În Banat, Crișana, Maramureș și în vestul și nord-vestul Transilvaniei sunt prognozate, pe arii restrânse, averse și descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge la 3-5 l/mp și, izolat, la 10-15 l/mp.

Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări ușoare. În timpul zilei, rafalele vor atinge, în general, 40-45 km/h în Banat și Crișana, dar și local în Moldova și pe litoral. La munte, mai ales pe creste, vântul va fi mai puternic, cu rafale de 60-70 km/h.

Maximele termice se vor situa între 19 grade pe litoral și aproximativ 28 de grade, pe alocuri, în sudul și vestul țării. Noaptea, temperaturile minime vor coborî până la 2 grade în depresiunile din Carpații Orientali și vor ajunge la 17 grade în Dealurile de Vest.

Ceața va apărea izolat în special dimineața și noaptea. În același timp, în zonele unde se vor semnala averse, vremea va deveni mai instabilă odată cu accentuarea înnorărilor.

Pentru București, prognoza indică o vreme frumoasă și temperaturi mult mai ridicate după-amiaza decât cele obișnuite pentru această perioadă a anului. Cerul va fi variabil la începutul intervalului, după care va deveni mai mult senin.

Vântul va sufla slab până la moderat, iar temperatura maximă se va situa în jurul valorii de 27 de grade. Noaptea, minima va fi de 11-12 grade, cu valori ușor mai scăzute în zona preorășenească.