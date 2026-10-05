Prognoza meteo, 5 octombrie. Revin zilele de vară. Unde vor fi temperaturi de peste 30 de grade

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru luni, 5 octombrie și anunță o încălzire ușoară încă de la primele ore ale zilei . Maximele pot ajunge local la 25–27 de grade, cele mai ridicate valori fiind prognozate în vestul țării.

Vremea se încălzește din nou după răcirea resimțită la începutul lunii. Temperaturile vor crește treptat, iar în cea mai mare parte a țării valorile termice vor depăși mediile normale pentru această perioadă.

Creșterea temperaturilor va fi vizibilă de la o zi la alta, iar miercuri, în Câmpia de Vest, temperaturile pot ajunge până la 35 de grade. Izolat, valorile ridicate pot atinge pragul de caniculă.

Spre sfârșitul săptămânii, vremea va deveni mai instabilă în mai multe regiuni. Sunt prognozate averse și descărcări electrice, pe măsură ce instabilitatea atmosferică se extinde.

Mai exact, luni, 5 octombrie, vremea va fi predominant frumoasă și caldă în majoritatea regiunilor. Temperaturile maxime vor fi cuprinse, în general, între aproximativ 18 grade pe litoral și 27 de grade în sudul Banatului.

În a doua parte a zilei și pe timpul nopții, înnorările se vor accentua în jumătatea de vest a țării. Sunt posibile ploi slabe, pe arii restrânse, în Crișana și Maramureș, dar și izolat în Banat și în nord-vestul Transilvaniei.

Noaptea va aduce o scădere semnificativă a temperaturilor. Minimele se vor situa, în general, între 3 și 13 grade, iar în depresiunile din estul Transilvaniei pot coborî până în jurul valorii de -3 grade.

În aceste zone vor exista condiții de brumă, iar izolat se poate forma și ceață. Diferența dintre temperaturile din timpul zilei și cele nocturne va fi astfel importantă, în special în regiunile unde nopțile rămân reci.

Și în Capitală, începutul săptămânii va aduce temperaturi mai ridicate decât cele obișnuite pentru prima parte a lunii octombrie. Luni, 5 octombrie, temperatura maximă va ajunge în jurul valorii de 25 de grade.

Cerul va fi predominant senin pe parcursul zilei, iar vântul va sufla în general slab. Condițiile meteorologice vor favoriza astfel o zi caldă și plăcută pentru această perioadă a anului. Pe timpul nopții, temperaturile vor scădea. Minima va coborî spre aproximativ 6–10 grade, astfel că dimineața și noaptea vor fi răcoroase.

Contrastul termic dintre zi și noapte va fi resimțit și în alte regiuni ale țării. Chiar dacă după-amiezile vor fi mai calde, în unele zone temperaturile nocturne vor rămâne scăzute, mai ales în depresiunile din estul Transilvaniei.

Potrivit celei mai recente estimări publicate de meteoromania.ro, pentru săptămâna 5–12 octombrie, temperaturile medii vor fi mai ridicate decât valorile normale în cea mai mare parte a României.

Abaterile termice pozitive vor fi mai accentuate în regiunile vestice. Banatul și Crișana se numără printre zonele în care sunt așteptate cele mai mari valori față de mediile specifice acestei perioade.

Prognoza meteorologică indică, totodată, un regim pluviometric deficitar la nivelul întregii țări. Cantitățile de precipitații estimate pentru intervalul analizat vor fi mai mici decât cele normale pentru începutul lunii octombrie.

Spre finalul săptămânii, însă, instabilitatea atmosferică se va extinde în mai multe regiuni. Aversele și descărcările electrice sunt fenomenele prognozate pe măsură ce vremea va deveni mai instabilă.