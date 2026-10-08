Găinile pot oua mai mult în sezonul rece. Hrana simplă pe care puțini gospodari o folosesc

În octombrie, schimbările de sezon pot influența ritmul de ouat al găinilor. Temperaturile încep să scadă, iar perioada de lumină naturală se reduce simțitor, factori care pot determina păsările să producă mai puține ouă în comparație cu lunile calde.

Pe lângă toate acestea se adaugă și schimbarea surselor naturale de hrană. Mai exact, iarba, plantele și verdețurile disponibile în gărdini se împuținează pe măsură ce toamna avansează, ceea ce poate duce la o reducere mare de ouă.

Dar nu ar trebui să fie o problemă deoarece în această perioadă, alimentația pentru găini poate fi completată cu cereale încolțite. Grâul și orzul sunt două dintre variantele care pot fi pregătite relativ ușor acasă și introduse în hrana păsărilor.

Cerealele încolțite pot aduce un aport suplimentar de nutrienți și pot contribui la diversificarea alimentației într-un moment în care verdeața proaspătă este mai greu de găsit.

Grâul și orzul pot fi încolțite fără aparatură specială. Procesul poate fi făcut acasă, folosind un recipient potrivit sau o tavă. Primul pas constă în clătirea atentă a boabelor. Ulterior, acestea sunt lăsate la înmuiat în apă pentru aproximativ 10-12 ore.

După înmuiere, apa trebuie scursă, iar boabele sunt așezate într-un loc cald, ferit de lumină puternică. În următoarele două-trei zile începe procesul de germinare.

Pe măsură ce apar lăstarii, boabele pot fi verificate pentru a vedea dacă sunt potrivite pentru consum. Atunci când aceștia ajung la câțiva centimetri, cerealele pot fi oferite găinilor.

Este necesară verificarea atentă a boabelor înainte de administrare. Cerealele care prezintă mucegai, mirosuri neplăcute sau alte semne de alterare nu trebuie date păsărilor.

Cerealele încolțite pot fi administrate în cantități mici și folosite ca supliment într-o alimentație diversificată. Ele nu sunt destinate înlocuirii complete a hranei de bază.

Porțiile mici pot fi împărțite pe parcursul zilei, putând fi oferite de două-trei ori. În acest fel, hrana poate fi administrată proaspăt, iar cantitatea neconsumată poate fi mai ușor controlată.

Resturile rămase după hrănire trebuie îndepărtate, în special atunci când au stat timp îndelungat la temperatura mediului. Astfel, se evită administrarea unor alimente care și-au pierdut prospețimea.

Cerealele pot fi și alternate. Grâul poate fi folosit într-o anumită perioadă, iar orzul ulterior, pentru ca dieta să nu se bazeze permanent pe aceeași variantă de supliment.

Pe lângă cerealele încolțite, anumite legume pot fi introduse în alimentația găinilor. Morcovii și sfecla pot fi mărunțite sau rase înainte de a fi oferite păsărilor. Aceste alimente pot contribui la diversificarea rației, însă nu înlocuiesc necesarul de nutrienți asigurat de o hrană echilibrată.

Găinile au nevoie de energie, proteine, vitamine și minerale. Calciul are, de asemenea, un rol important în formarea cojii ouălor, astfel că alimentația trebuie să asigure surse adecvate pentru necesarul păsărilor.

Apa proaspătă trebuie să fie disponibilă în permanență. În sezonul rece, recipientele cu apă trebuie verificate regulat, deoarece accesul la apă rămâne important atât pentru starea de sănătate a păsărilor, cât și pentru producția de ouă.

Hrana reprezintă doar unul dintre elementele care pot influența producția de ouă. Lumina, temperatura, vârsta găinilor, starea de sănătate și condițiile în care sunt ținute păsările pot avea, de asemenea, un efect asupra productivității.

În octombrie, adăpostul trebuie să fie curat și protejat de curenții puternici de aer. În același timp, ventilația trebuie menținută pentru a preveni acumularea excesivă de umezeală.

Spațiul disponibil trebuie să permită găinilor să se odihnească și să se deplaseze corespunzător. Accesul constant la hrană și apă rămâne necesar și în această perioadă.

Aglomerația și stresul pot afecta productivitatea, la fel ca modificările bruște ale alimentației. De aceea, schimbările din dieta păsărilor trebuie făcute fără transformări bruște ale hranei obișnuite.

Pe măsură ce verdețurile din curte devin tot mai puține, grâul și orzul încolțit pot reprezenta o variantă simplă pentru completarea alimentației găinilor.

Boabele sunt ușor de procurat, iar procesul de încolțire se poate realiza acasă în câteva zile. Pentru gospodăriile în care se dorește o alimentație mai variată în sezonul rece, această metodă poate fi folosită ca supliment.

Cerealele încolțite nu trebuie însă tratate ca un aliment care, folosit singur, garantează creșterea producției de ouă. Ele reprezintă doar o componentă care poate fi inclusă într-o dietă echilibrată.

Pe măsură ce temperaturile scad și zilele devin mai scurte, alimentația și condițiile din adăpost capătă o importanță mai mare pentru întreținerea păsărilor.

Asigurarea unei hrane diversificate, a apei proaspete și a unui spațiu curat, precum și menținerea unor condiții corespunzătoare în adăpost, sunt elemente care pot sprijini găinile în perioada schimbărilor de sezon.