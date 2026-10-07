Mobilizare fără precedent pentru pelerinii Sfintei Parascheva. Câte porții gratis de mâncare și băuturi vor fi oferite

Industria HoReCa va oferi gratuit, în perioada 8-15 octombrie, aproximativ 90.000 de porții de mâncare pentru pelerinii veniți la Iași pentru Sfânta Cuvioasă Parascheva. Pe lângă hrană, vor fi distribuite 30.000 de sticle de apă și sucuri, precum și 150.000 de pahare de ceai și cafea.

Potrivit unui comunicat al Federației Patronatelor din Industria Ospitalității din România (FPIOR), proiectul „Hrană pentru pelerini”, inițiat de Fiideajutor.ro, Platforma Faptelor Bune a Mitropoliei Moldovei și Bucovinei, are în prezent 40 de parteneri, iar lista celor implicați rămâne deschisă. Aproximativ 90% dintre aceștia fac parte din Consiliul Regional al Ospitalității Iași (HOTRECC), structură afiliată FPIOR.

Peste 90.000 de persoane sunt estimate să beneficieze, în perioada 8-15 octombrie, de mâncare și băuturi puse la dispoziție fără cost de operatorii din industria ospitalității. Produsele sunt destinate pelerinilor care participă la manifestările dedicate Sfintei Cuvioase Parascheva.

Cantitatea de hrană pregătită pentru ediția din acest an este cu aproximativ 20% mai mare decât cea distribuită în 2025. Atunci, aproape 75.000 de porții de mâncare au fost oferite pelerinilor, potrivit datelor Fiideajutor.ro.

Creșterea numărului de porții vine într-o perioadă dificilă pentru industria ospitalității, în care operatorii își gestionează cu atenție cheltuielile. Reprezentanții industriei au transmis că, în pofida acestei situații, companiile implicate au suplimentat cantitatea de hrană pregătită pentru pelerini.

Contribuția partenerilor nu se limitează la produsele alimentare și băuturile distribuite. Echipele companiilor participante sunt implicate și în pregătirea, ambalarea, transportul și distribuirea produselor către cei care participă la pelerinaj.

Aceste activități sunt desfășurate în paralel cu operațiunile curente ale companiilor implicate. Astfel, sprijinul oferit pentru pelerini presupune atât alocarea de produse, cât și resurse umane și logistice pentru ca acestea să ajungă la beneficiari.

Reprezentanții industriei HoReCa subliniază costurile asociate fiecărei porții de mâncare oferite, de la ingredientele folosite și pregătirea produselor până la ambalare, utilități și transport.

„Fiecare porție oferită înseamnă ingrediente, oameni care o pregătesc, utilități, ambalaje și transport. Traversăm o perioadă în care calculăm atent fiecare cheltuială, dar operatorii din Iași au făcut, din pământ, din piatră seacă, loc și pentru astfel de acțiuni. Noi, românii, am fost învățați că grija pentru ceilalți este o valoare. În definitiv, la asta se rezumă și ospitalitatea: să fii alături de oameni, inclusiv atunci când nici ție nu îți este ușor”, a declarat Alex Costea, președintele HOTRECC, în comunicat.

HOTRECC este patronat membru-vicepreședinte al FPIOR și reunește peste 80% dintre operatorii economici din industria ospitalității din Iași, potrivit informațiilor furnizate de organizație.

Federația Patronatelor din Industria Ospitalității din România este organizația patronală reprezentativă pentru sectorul HoReCa, care promovează interesele industriei și facilitează cooperarea la nivel național și internațional. Federația reunește în prezent peste 1.000 de companii și reprezintă 27 de județe ale țării, plus municipiul București, 33 de patronate și asociații și peste 30 000 de angajați.