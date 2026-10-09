Temperaturile se prăbușesc: vine înghețul și ninsorile. Unde vor lovi fenomenele de iară autentică

Vremea se schimbă semnificativ în România, unde temperaturile vor scădea după perioada cu valori apropiate de 30 de grade Celsius. Masa de aer rece care se deplasează peste o mare parte a Europei va ajunge și în țara noastră, aducând precipitații și posibilitatea apariției ninsorilor în zonele montane.

Elena Mateescu, directorul general al Administrației Naționale de Meteorologie (ANM), a prezentat la România TV prognoza pentru următoarele zile.

Potrivit șefei ANM, răcirea se va resimți mai întâi în regiunile din vestul și nord-vestul țării, urmând să se extindă și către sud-est. Temperaturile maxime vor coborî până la 12-17 grade Celsius, iar precipitațiile vor afecta treptat mai multe regiuni.

Elena Mateescu a explicat că schimbarea regimului termic va fi însoțită de ploi, inițial în vestul și centrul țării, apoi și în celelalte regiuni. Cantitățile de apă ar putea depăși 15-20 de litri pe metru pătrat, pe fondul pătrunderii unei mase de aer foarte rece.

„Temperaturile vor scădea până la valori de 12-16-17 grade. O vreme răcoroasă pentru perioada în care ne aflam. Vor fi prezente și precipitațiile, la început în vest, centru, după care și în rest, cantități de peste 15-20 l/mp. Având în vedere masa de aer foarte rece, este foarte posibil ca la munte, la altitudini mari, sa consemnam ninsori. În zona montană va fi cel mai rău, unde vorbim de fenomene de iarnă. Posibil ca temperatura sa scadă sub 0 grade. Masa de aer își va face simțita încă de astăzi, în special în nord-vest, pentru ca răcirea să se resimta și în sud-est”, a explicatElena Mateescu la România TV.

Conform explicațiilor oferite de directorul ANM, cele mai importante schimbări sunt așteptate în zonele montane, unde temperaturile ar putea coborî sub pragul de îngheț. La altitudini mari, condițiile meteorologice ar putea favoriza apariția ninsorilor, pe fondul răcirii accentuate și al precipitațiilor prognozate.

Masa de aer rece va influența treptat vremea în întreaga țară. Dacă în prima etapă precipitațiile sunt așteptate în vest și centru, ulterior acestea se vor extinde și în restul teritoriului, potrivit prognozei prezentate de șefa Administrației Naționale de Meteorologie.

În regiunile montane, scăderea temperaturilor va crea condiții pentru manifestarea unor fenomene specifice sezonului rece. La altitudini mari sunt posibile ninsori, iar valorile termice ar putea coborî sub zero grade Celsius. Evoluția vremii va fi influențată de pătrunderea aerului rece, care își va face simțită prezența mai întâi în nord-vest și ulterior în sud-est.

Schimbarea vine după o perioadă în care temperaturile au ajuns, în unele zone, la valori de vară, apropiate de 30 de grade Celsius. Odată cu deplasarea ciclonului care afectează o mare parte a Europei, România va avea parte de un regim termic mai rece și de precipitații în mai multe regiuni.