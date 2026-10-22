Alertă meteo ANM: Ploile și vijeliile lovesc România. Ce zone sunt vizate de vremea severă
Ploi, vânt. Sursa foto: Pixabay
Meteorologii Administrației Naționale de Meteorologie (ANM) au emis joi, 22 octombrie, o nouă avertizare de vreme nefavorabilă, care vizează cea mai mare parte a României. Sunt prognozate ploi, intensificări ale vântului și, izolat, descărcări electrice și grindină de mici dimensiuni.
Alertă ANM. Ploile se mută spre estul țării, iar vântul va sufla cu putere
Fenomenele meteorologice sunt așteptate în mai multe regiuni ale țării, pe parcursul zilelor de joi și vineri. Potrivit prognozei, intervalul vizat de avertizarea meteorologică este 22 octombrie, ora 10:00 – 23 octombrie, ora 21:00.
În această perioadă, precipitațiile și vântul puternic vor afecta diferite zone ale țării, iar cantitățile de apă pot deveni semnificative, în special în anumite regiuni montane și în sud-estul teritoriului.
Unde sunt așteptate ploi însemnate cantitativ
Conform meteorologilor ANM, joi, 22 octombrie, va ploua în cea mai mare parte a țării, în timp ce vineri precipitațiile se vor concentra în jumătatea de est a României. Ploile vor avea, pe alocuri, caracter de aversă, iar în unele zone vor fi însoțite de fenomene electrice și de căderi de grindină de mici dimensiuni.
Cantitățile de apă vor ajunge, în intervale scurte de timp sau prin acumulare, la valori de 10–20 de litri pe metru pătrat. Izolat, acestea pot depăși 30 de litri pe metru pătrat, potrivit estimărilor meteorologilor.
În cursul zilei de joi, precipitațiile mai însemnate cantitativ sunt așteptate îndeosebi în Carpații Occidentali, în vestul Carpaților Meridionali și în nordul Carpaților Orientali. Pentru ziua de vineri, zonele vizate de cantități mai importante de apă sunt Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și regiunea Carpaților de Curbură.
Vânt puternic în mai multe regiuni ale țării
Pe lângă precipitații, prognoza ANM indică și intensificări temporare ale vântului. Joi, acestea se vor manifesta pe arii restrânse, în special în vestul, centrul și estul țării. Vineri, vântul va avea intensificări mai ales în Bărăgan, în sudul Moldovei și în sudul Olteniei.
Rafalele vor atinge, în general, viteze de 40–50 km/h în zonele vizate de această evoluție a vremii. La munte, pe creste, viteza vântului poate depăși 70 km/h, potrivit informațiilor transmise de meteorologi.
Avertizarea meteorologică acoperă astfel un interval de aproape două zile, în care ploile vor afecta succesiv mai multe regiuni, iar vântul va avea intensificări temporare atât în zonele de câmpie, cât și în cele montane. Distribuția precipitațiilor va diferi de la o zi la alta: joi, acestea sunt prognozate în cea mai mare parte a țării, în timp ce vineri se vor concentra în jumătatea de est, inclusiv în Muntenia, Dobrogea și sudul Moldovei.
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