Prognoza meteo 23 octombrie. Ploile pun stăpânire pe jumătate de țară, iar temperaturile coboară drastic

Administrația Națională de Meteorologie (ANM) a emis prognoza pentru vineri, 23 octombrie. Meteorologii anunță o răcire a vremii în jumătatea de est a țării, unde norii vor persista și vor fi precipitații în mai multe regiuni. Vântul va avea intensificări temporare, iar la munte, la altitudini mari, sunt așteptate precipitații mixte.

Temperaturile maxime se vor încadra între 11 și 21 de grade Celsius, cu cele mai ridicate valori în Oltenia. În timpul nopții, minimele vor coborî până la -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei, în timp ce pe litoral vor ajunge la 11 grade.

În jumătatea de est a țării, temperaturile din timpul zilei vor scădea, iar cerul va fi înnorat în cea mai mare parte a intervalului. Va ploua în Dobrogea, în cea mai mare parte a Munteniei și Moldovei, local în Transilvania și pe suprafețe restrânse în Oltenia. La altitudini mari, în zonele montane, precipitațiile vor fi mixte.

Ploile vor avea și caracter de aversă, iar în sud-estul țării sunt posibile, izolat, descărcări electrice. Cantitățile de apă vor ajunge local la 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 20 de litri pe metru pătrat. Cele mai importante acumulări sunt așteptate în Muntenia, Dobrogea, sudul Moldovei și în zona Carpaților de Curbură.

În celelalte regiuni, valorile termice vor fi apropiate de cele din ziua precedentă, iar cerul va avea înnorări temporare. Vântul va sufla slab și moderat, cu intensificări pe parcursul zilei în sud-vestul și estul țării, unde vitezele vor ajunge, în general, la 40-50 km/h. La munte, rafalele vor depăși 70 km/h pe creste.

Temperaturile minime vor varia între -2 grade în depresiunile din estul Transilvaniei și 11 grade pe litoral. Dimineața și noaptea, pe alocuri se va forma ceață, iar izolat va fi burniță.

În Capitală, vremea se va răci și va fi în general închisă. Pe parcursul zilei sunt așteptate perioade cu ploaie, iar cantitățile de apă vor ajunge la 10-15 litri pe metru pătrat. Pe timpul nopții, condițiile meteorologice vor favoriza formarea ceții.

Vântul va sufla slab și moderat, iar temperatura maximă se va situa între 14 și 16 grade Celsius. Minima va coborî la valori cuprinse între 6 și 8 grade. Presiunea atmosferică va fi ușor variabilă, menținându-se la valori ridicate, specifice unui câmp anticiclonic.

Potrivit prognozei, precipitațiile și scăderea temperaturilor vor caracteriza vremea din Capitală, în special pe parcursul zilei, în timp ce ceața este așteptată în timpul nopții.

În Carpații Orientali și Meridionali, vremea va fi în general închisă. Mai ales pe timpul zilei, ploile vor apărea temporar pe arii relativ extinse, iar la altitudini mari precipitațiile se vor transforma pe alocuri în lapoviță și ninsoare.

Cantitățile de apă vor fi local de 10-15 litri pe metru pătrat și, izolat, vor depăși 20 de litri pe metru pătrat, în special în zona Carpaților de Curbură. În celelalte masive montane, cerul va fi temporar noros, iar ploile vor fi izolate.

Vântul va sufla slab și moderat, însă pe parcursul zilei sunt prognozate intensificări, cu rafale de peste 70 km/h pe creste. Temperaturile diurne vor scădea, în special în zonele vizate de schimbarea regimului meteorologic, și se vor apropia de valorile normale pentru ultima decadă a lunii octombrie.