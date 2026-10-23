Taifunul Champi face ravagii: mii de zboruri anulate, scoli și instituții închise, pene de curent

Taifunul Champi se apropie de Taiwan, unde autoritățile au suspendat cursurile și activitatea în aproape toate regiunile insulei, iar transportul aerian, feroviar și maritim este grav afectat. Aproape 1.000 de zboruri programate pentru vineri au fost anulate, în condițiile în care furtuna aduce precipitații abundente și vânt puternic.

Sistemul meteorologic a fost considerat cea mai puternică furtună a anului după ce, marți după-amiază, a înregistrat viteze susținute ale vântului de până la 298 km/h deasupra Mării Filipinelor. Intensitatea sa a fost echivalentă cu cea a unui uragan de categoria 5.

Inițial, Champi a fost clasificat drept „supertaifun”, termen utilizat pentru ciclonii tropicali ale căror vânturi susținute ating cel puțin 240 km/h. Miercuri, furtuna părea să piardă din intensitate pe măsură ce înainta deasupra mării, însă a continuat să reprezinte un pericol pentru zonele aflate pe traiectoria sa.

Potrivit autorităților meteorologice din Taiwan, vânturile susținute în apropierea centrului taifunului ajungeau la 155 km/h în jurul prânzului de vineri. Prognozele indică menținerea condițiilor meteorologice severe în regiune, în timp ce populația și autoritățile se pregătesc pentru efectele furtunii, potrivit BBC.

Autoritățile taiwaneze au anulat toate cele 262 de zboruri interne și peste 660 de curse internaționale programate pentru vineri, potrivit presei locale. Măsurile au fost luate înaintea apropierii taifunului, în condițiile în care precipitațiile și vântul puternic afectează transportul și activitățile de pe insulă.

Serviciile feroviare și cursele de feribot au fost, de asemenea, suspendate, iar unele autostrăzi au fost închise preventiv. Restricțiile vizează reducerea riscurilor asociate condițiilor meteorologice și limitarea deplasărilor în zonele expuse.

Ploile abundente au început deja să afecteze mai multe regiuni. În unele zone din Taipei, cantitatea de precipitații acumulată în 24 de ore a depășit 200 mm, potrivit informațiilor disponibile.

Administrația Centrală de Meteorologie din Taiwan estimează că furtuna va continua să afecteze insula până sâmbătă seara. În nordul teritoriului sunt prognozate rafale puternice, care ar putea ajunge la forța 12 pe scara Beaufort, cel mai ridicat nivel al acesteia.

Autoritățile au recomandat populației să evite plajele și zonele montane, unde vântul și condițiile meteorologice pot crea situații periculoase. Totodată, măsurile de precauție au fost însoțite de suspendarea cursurilor și a activității în cea mai mare parte a insulei.

Vineri, activitatea profesională și cursurile au fost suspendate în aproape toate cele 22 de comitate și orașe din Taiwan. Excepție face comitatul Kinmen, un arhipelag situat la vest de insula principală, unde activitățile au continuat potrivit programului obișnuit.

Bursa de valori din Taiwan, una dintre cele mai mari piețe bursiere din lume, a fost și ea închisă vineri. Decizia se înscrie în seria măsurilor adoptate de autorități pe fondul apropierii taifunului și al riscurilor asociate ploilor și vântului puternic.

Potrivit unui briefing de presă al autorităților taiwaneze responsabile de gestionarea dezastrelor, o persoană a murit joi după ce a fost luată de valuri în Liuqiu, o mică insulă de corali situată la sud-vest de insula principală a Taiwanului.

Între timp, prognozele meteorologice indică deplasarea taifunului spre nord-vest, în direcția Taiwanului, unde locuitorii se pregătesc pentru condițiile severe anunțate pentru vineri și sâmbătă. Până sâmbătă după-amiază, furtuna ar urma să se îndepărteze de coasta de est a Chinei și să se deplaseze spre Japonia.

Efectele taifunului se resimt și în Japonia, unde patru companii aeriene au anulat peste 160 de zboruri. Compania All Nippon Airways (ANA) a anunțat anularea tuturor curselor cu plecare și sosire pe aeroporturile Miyako și Ishigaki, din sudul prefecturii Okinawa, pentru întreaga zi de vineri.

Operațiunile aeriene de pe aeroporturile Okhotsk Monbetsu, Okinawa Naha, Tsushima, Miyazaki și Kagoshima sunt, de asemenea, afectate. Restricțiile se aplică pe măsură ce condițiile meteorologice se înrăutățesc în mai multe zone ale țării.

Japan Airlines a anunțat, la rândul său, anularea zborurilor către Aeroportul Songshan din Taipei și Aeroportul Internațional Taoyuan din Taiwan. Decizia afectează legăturile aeriene dintre Japonia și insulă, într-un moment în care traficul aerian taiwanez este puternic perturbat.

În prefectura Okinawa, 3.630 de gospodării au rămas fără energie electrică din cauza efectelor taifunului, potrivit companiei Okinawa Electric Power. Reprezentanții furnizorului au precizat că ploile și vântul puternic creează condiții periculoase pentru intervențiile desfășurate în aer liber.

Din acest motiv, lucrările de restabilire a alimentării cu energie electrică sunt realizate prin operare de la distanță, potrivit companiei. În Tokyo, vremea era înnorată vineri dimineață, însă prognozele anunțau patru zile consecutive de ploaie, începând de sâmbătă.

Prim-ministrul Japoniei, Sanae Takaichi, a transmis un avertisment privind riscurile asociate taifunului și a îndemnat populația să urmărească evoluția condițiilor meteorologice.

Liderul guvernului japonez le-a cerut oamenilor „să dea dovadă de extremă prudență împotriva vânturilor puternice, a valurilor înalte, a dezastrelor cauzate de sedimente și a valurilor de furtună până mâine”.

Într-o postare pe platforma X, Takaichi a subliniat că „Este necesară vigilență și împotriva inundațiilor în zonele joase, precum și a creșterii și revărsării râurilor” din regiunile Okinawa și Amami.

Mesajul a primit numeroase răspunsuri din partea utilizatorilor care i-au mulțumit prim-ministrului pentru actualizările publicate pe rețelele de socializare. Unii dintre aceștia au remarcat rolul platformelor online în transmiterea informațiilor, în contextul în care tot mai puține persoane urmăresc televiziunea sau citesc ziare.

Avertismentele vizează în special riscurile provocate de rafalele puternice, valurile înalte, precipitațiile abundente și posibilele inundații. Evoluția furtunii continuă să fie monitorizată de autoritățile meteorologice, în condițiile în care mai multe regiuni din Japonia se pregătesc pentru ploi și vânt.

Și autoritățile chineze au emis o avertizare meteorologică în contextul deplasării taifunului. Administrația meteorologică din China a instituit o alertă „albastră” pentru Champi, cel mai scăzut nivel din sistemul național de avertizare, care cuprinde patru trepte.

Potrivit prognozelor, furtuna ar urma să treacă pe lângă coasta de est a Chinei în weekendul următor. Autoritățile au avertizat asupra riscului de vânturi puternice și precipitații cuprinse între 50 și 80 mm de-a lungul litoralului estic, inclusiv în zona Shanghaiului.

Provincia Zhejiang, considerată regiunea care ar putea fi afectată cel mai puternic de furtună, a emis o alertă „portocaliu”, al doilea cel mai ridicat nivel al sistemului de avertizare. Autoritățile provinciale au atras atenția asupra posibilității formării unor valuri foarte mari de-a lungul coastei.

Deplasarea taifunului este urmărită de autoritățile din Taiwan, Japonia și China, în condițiile în care furtuna afectează deja transportul aerian și maritim, alimentarea cu energie electrică și activitățile cotidiene din mai multe regiuni ale Asiei de Est.