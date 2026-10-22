Alertă de securitate pe internet. Instituțiile din România își închid temporar platformele online

O breșă de securitate identificată în PHP, un limbaj de programare utilizat pe scară largă la nivel mondial, a determinat mai multe instituții din România să își suspende temporar serviciile online. Potrivit estimărilor prezentate de specialiștii în securitate cibernetică, peste 50.000 de domenii din țară ar putea fi vulnerabile. Directoratul Național de Securitate Cibernetică (DNSC) a început notificarea instituțiilor și companiilor expuse. Administratorii platformelor sunt avertizați că atacatorii ar putea obține acces la date confidențiale sau la sistemele informatice.

O vulnerabilitate de securitate descoperită în PHP a provocat îngrijorări în rândul administratorilor de platforme online, în condițiile în care limbajul de programare este utilizat de aproximativ 70% dintre site-urile existente la nivel mondial.

Această proporție indică răspândirea tehnologiei, nu faptul că toate site-urile care folosesc PHP sunt automat vulnerabile. Expunerea depinde de versiunile și configurațiile utilizate de fiecare platformă.

Problema identificată poate permite persoanelor neautorizate să exploateze sistemele care nu beneficiază de actualizările de securitate necesare. În anumite condiții, atacatorii ar putea ajunge la informații confidențiale sau ar putea obține controlul asupra unor componente informatice.

Vulnerabilitatea poate fi comparată cu existența unei intrări secundare într-o clădire, care rămâne neasigurată fără ca proprietarii să cunoască acest lucru. După identificarea punctului slab, persoanele care încearcă să pătrundă în sistem îl pot folosi pentru a evita mecanismele obișnuite de protecție.

Pentru limitarea riscurilor, administratorii site-urilor trebuie să instaleze actualizările de securitate disponibile, astfel încât să elimine vulnerabilitatea și să împiedice accesul neautorizat.

În România, Directoratul Național de Securitate Cibernetică a început transmiterea unor avertizări către instituțiile publice și companiile private ale căror sisteme informatice au fost identificate ca fiind expuse vulnerabilității.

Potrivit reprezentanților DNSC, procesul de notificare vizează aproximativ 16.000 de entități, în timp ce numărul domeniilor care ar putea fi afectate la nivel național depășește 50.000.

„Suntem în proces de a notifica în jur de 16.000 de entități care au fost identificate ca fiind vulnerabile cu această vulnerabilitate și totodată estimarea ar fi că la nivelul României ar fi în jur de peste 50.000 de domenii care sunt afectate”, a declarat Mihai Rotariu, specialist DNSC.

În urma avertizărilor, unele instituții și companii au decis să întrerupă temporar accesul la serviciile electronice pentru efectuarea operațiunilor de mentenanță și actualizare.

Primăria Sectorului 4 din București a anunțat suspendarea temporară a platformelor electronice pentru lucrări de întreținere. De asemenea, un important furnizor de gaze naturale a decis să își închidă preventiv site-ul pentru instalarea actualizărilor de securitate.

Măsurile au fost luate pentru reducerea riscului de exploatare a vulnerabilității, în perioada în care administratorii verifică și actualizează sistemele informatice.

Specialiștii în securitate cibernetică avertizează că sistemele care rămân expuse pe internet fără instalarea actualizărilor necesare pot deveni ținte ale atacatorilor, iar consecințele pot include distrugerea fișierelor și compromiterea informațiilor stocate.

În funcție de accesul obținut, persoanele care exploatează vulnerabilitatea ar putea modifica sau șterge baze de date, ar putea afecta funcționarea serviciilor online ori ar putea extrage informații pentru a le comercializa ulterior.

„Dacă nu faci upgrade-ul și ești expus în internet, ai tot timpul riscul ca un atacator să intre efectiv pe serverul respectiv și fie să facă acțiuni distructive, respectiv să șteargă fișiere, baze de date și așa mai departe, sau să fure datele de acolo și să le vândă mai departe”, a declarat Adrian Furtună, specialist securitate cibernetică.

Riscurile vizează atât instituțiile care gestionează servicii publice, cât și companiile private care utilizează platforme informatice pentru desfășurarea activităților curente.

Pe lângă vulnerabilitățile tehnice ale platformelor online, experții atrag atenția asupra utilizării tot mai frecvente a Inteligenței Artificiale în atacurile informatice și în tentativele de fraudă care urmăresc obținerea datelor personale.

Una dintre metodele semnalate presupune înregistrarea vocii unei persoane în timpul unei conversații și reproducerea ulterioară a acesteia cu ajutorul instrumentelor bazate pe Inteligență Artificială.

Vocea astfel generată poate fi utilizată pentru contactarea unor persoane apropiate victimei, în încercarea de a le determina să ofere informații sau să răspundă unor solicitări frauduloase.

„Dacă persoana care vă atacă nu reușește să vă păcălească pe dumneavoastră prin faptul că aveți o conversație cu ea, vă înregistrează vocea și ea poate fi clonată ulterior pentru a targeta o persoană apropiată. O voce de mai mult de 3 secunde este suficientă ca AI-ul să poată să o poată clona”, a declarat Alexandru Coşoi, specialist securitate cibernetică.

Aceste instrumente pot fi utilizate în tentative de fraudă prin impersonare, în care atacatorii încearcă să convingă persoanele contactate că discută cu cineva cunoscut.

Specialiștii avertizează și asupra mesajelor electronice care invocă situații urgente pentru a determina destinatarii să acționeze imediat, fără să verifice identitatea expeditorului sau autenticitatea solicitării.

Astfel de mesaje pot fi folosite pentru a obține informații confidențiale ori pentru a convinge utilizatorii să efectueze operațiuni în beneficiul atacatorilor.

„În momentul în care primim mesaje cu titlul de urgent și de a face o activitate imediată. Întotdeauna trebuie să ne punem întrebarea dacă e urgent pentru noi sau pentru cel care trimite mesajul”, a declarat Dragoş Ionică, specialist securitate cibernetică.

În contextul alertei de securitate, măsuri preventive au fost adoptate și în alte state europene. Mai multe platforme aparținând unor primării și prefecturi, precum și pagini web ale unor spitale, au fost închise temporar pentru efectuarea verificărilor și a lucrărilor de securizare.