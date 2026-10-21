Atacurile cibernetice pun presiune pe infrastructurile critice din România. Avertisment de la DNSC: Avem nevoie de soluţii

România are nevoie de soluții tehnologice și de parteneri de încredere pentru a gestiona riscurile, incidentele și atacurile cibernetice, în contextul complexității tot mai mari a amenințărilor informatice. Declarația a fost făcută miercuri de directorul Directoratului Național de Securitate Cibernetică (DNSC), Dan Cîmpean, în cadrul Bucharest Cybersecurity Conference 2026 (BCC2026).

Șeful DNSC a subliniat că provocările actuale sunt generate de un amestec complex de factori tehnologici și de acțiunile actorilor rău-intenționați, la care se adaugă complexitatea inerentă a lumii contemporane. În aceste condiții, instituțiile și organizațiile au nevoie de soluții eficiente și de parteneri tehnologici puternici, capabili să contribuie la gestionarea amenințărilor informatice.

Unul dintre obiectivele lui Dan Cîmpean în calitate de director al DNSC este să se asigure că soluțiile disponibile ajung să fie cunoscute pe piață și că organizațiile care au nevoie de ele pot avea acces la acestea. El a evidențiat importanța valorificării tehnologiilor existente și a facilitării accesului la instrumentele necesare pentru consolidarea securității cibernetice.

Dan Cîmpean a atras atenția că România se confruntă cu un volum impresionant de atacuri cibernetice îndreptate împotriva infrastructurilor critice naționale. Aceste amenințări continuă inclusiv în timp ce autoritățile discută despre măsurile necesare pentru îmbunătățirea securității informatice.

Directorul DNSC a subliniat că o mare parte a infrastructurii naționale este operată și administrată de sectorul privat. Aceasta include numeroase rețele, aplicații și platforme de care depind funcționarea serviciilor și activităților din România.

Din acest motiv, gestionarea riscurilor cibernetice presupune o colaborare strânsă între autorități și companiile private. Potrivit lui Cîmpean, România are nevoie de un parteneriat public-privat extrem de puternic pentru a proteja și administra în condiții de siguranță rețelele, aplicațiile și platformele naționale.

Implicarea sectorului privat este esențială tocmai pentru că acesta gestionează o parte importantă a infrastructurii țării. În acest context, accesul la soluții tehnologice adecvate și colaborarea dintre instituțiile publice și operatorii privați reprezintă elemente importante în gestionarea atacurilor și a incidentelor informatice.

„Trăim vremuri extrem de interesante. Vremuri în care avem nevoie de soluţii, avem nevoie de parteneri tehnologici de încredere şi puternici care să ne ajute să gestionăm riscurile, incidentele, atacurile cibernetice – un amestec foarte sofisticat şi foarte complicat de provocări tehnologice, actori rău-intenţionaţi şi toată această complexitate inerentă a lumii de azi. De aceea sunt extrem de bucuros că avem ocazia să discutăm foarte direct şi foarte deschis pe această temă particulară. Unul dintre obiectivele mele, să o spun foarte direct, în rolul de director al DNSC, este să mă asigur că facem aceste soluţii cunoscute pe piaţă, că avem acces la ele (…). Obiectivul meu este să mă asigur că valorificăm aceste lucruri şi că avem acces la ele”, a spus Cîmpean.

Directoratul Național de Securitate Cibernetică organizează, alături de compania Bitdefender, ediția din 2026 a Bucharest Cybersecurity Conference (BCC2026). Evenimentul se desfășoară în perioada 20-22 octombrie și reprezintă o conferință de referință pentru dialogul internațional în domeniul securității cibernetice.

Manifestarea oferă cadrul pentru discuții directe și deschise privind provocările de securitate informatică, soluțiile tehnologice disponibile și colaborarea necesară pentru gestionarea riscurilor și a atacurilor cibernetice.

„Sincer, şi vorbesc acum în numele Directoratului de Securitate Cibernetică al României, avem nevoie de aceste soluţii. Ne confruntăm, chiar pe măsură ce vorbim, cu un volum impresionant de atacuri cibernetice împotriva infrastructurilor noastre critice naţionale. Să nu uităm că cea mai mare parte a infrastructurii noastre naţionale este operată, administrată de sectorul privat. Adică multe reţele, multe aplicaţii, multe platforme. Aşadar, prin design, avem nevoie de un parteneriat public-privat extrem de puternic pentru a le gestiona”, a mai spus Dan Cîmpean.

Conferința beneficiază de sprijinul Agenției Uniunii Europene pentru Securitate Cibernetică (ENISA), al Centrului European de Competențe în domeniul Securității Cibernetice (ECCC), al Centrului Național de Coordonare NCC-RO și al Asociației Naționale pentru Securitatea Sistemelor Informatice (ANSSI).