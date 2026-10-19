Generația Z revine la moda scrisorilor trimise prin poștă. De ce acest obicei poate fi benefic pentru sănătatea mintală

Într-o perioadă în care mesajele ajung instantaneu la destinatar, tot mai mulți tineri din Generația Z redescoperă plăcerea de a trimite și primi scrisori prin poștă. Pe TikTok câștigă popularitate așa-numitele snail mail clubs, comunități în care membrii primesc scrisori personalizate, ilustrații și mici cadouri. Psihologii spun că această activitate poate avea beneficii pentru sănătatea mintală, deoarece încurajează reflecția, reduce presiunea comunicării imediate și oferă o formă diferită de conexiune umană.

Comunicarea digitală a făcut posibil schimbul instantaneu de mesaje, însă disponibilitatea permanentă și numărul mare de notificări pot deveni obositoare.

În acest context, o parte dintre tinerii din Generația Z aleg să revină la o metodă tradițională de comunicare: scrisorile trimise prin poștă.

Fenomenul a devenit vizibil pe TikTok, unde tot mai mulți creatori de conținut promovează cluburi de corespondență cunoscute sub denumirea de snail mail clubs.

Expresia snail mail, care poate fi tradusă prin „poștă melc”, face referire la viteza redusă a corespondenței fizice în comparație cu mesajele electronice.

Aceste cluburi funcționează adesea pe bază de abonament. Membrii plătesc pentru a primi periodic scrisori, materiale ilustrate, povești sau mici obiecte decorative.

Pentru unii creatori, activitatea a devenit și o modalitate de a obține venituri, în timp ce abonații apreciază experiența de a primi ceva personalizat în cutia poștală.

Cluburile moderne de corespondență au transformat scrisorile obișnuite în pachete personalizate, în care prezentarea este aproape la fel de importantă ca mesajul.

Unele funcționează asemenea unor publicații distribuite prin poștă. Creatorii trimit eseuri ilustrate, reflecții personale și recomandări selectate pentru abonați.

Altele propun experiențe bazate pe povești. Există, de exemplu, cluburi dedicate genului horror, care expediază povestiri în episoade, în plicuri decorate cu cerneală roșie.

Pachetele pot conține autocolante, flori presate, semne de carte, mici cadouri sau obiecte de colecție.

Sigiliile din ceară, hârtia cu aspect vintage și ambalajele atent realizate contribuie la popularitatea acestui tip de corespondență.

Deși tendința este promovată pe rețelele sociale, schimbul organizat de scrisori are o istorie mult mai lungă. Cercurile de corespondență, societățile literare și rețelele de prieteni prin scrisori au fost populare în secolele al XVIII-lea, al XIX-lea și al XX-lea, conectând oameni din orașe și țări diferite.

Dincolo de aspectul nostalgic, specialiștii consideră că scrisorile scrise de mână pot avea beneficii psihologice.

Bayley J. Taple, psiholog clinician specializat în sănătate, a explicat pentru Newsweek că alegerea cuvintelor și modul în care oamenii își exprimă gândurile influențează felul în care se percep pe ei înșiși și lumea din jur.

„Cuvintele pe care le folosim au un impact imens asupra modului în care ne vedem pe noi înșine, pe ceilalți oameni și lumea”, a declarat Taple, făcând referire la terapia prin acceptare și angajament, cunoscută prin acronimul ACT. „Când scrii de mână, încetinești ritmul și observi cuvintele pe care le alegi”, a explicat psihologul.

Potrivit acesteia, scrisul de mână îi încurajează pe oameni să acorde mai multă atenție propriilor gânduri și să reflecteze asupra mesajelor pe care vor să le transmită.

Taple a făcut referire și la cercetări care sugerează că scrisul de mână activează o rețea mai extinsă de regiuni cerebrale asociate cu mișcarea, atingerea, vederea și memoria, comparativ cu tastarea.

Alte studii au asociat luarea notițelor de mână cu îmbunătățiri modeste ale învățării și reținerii informațiilor.

„Scrisul ne menține implicați în gândirea critică”, a afirmat specialista.

Beneficiile corespondenței tradiționale nu se limitează la persoana care scrie. Primirea unei scrisori poate produce o reacție emoțională diferită de cea asociată unui mesaj digital.

Bayley J. Taple a explicat că o scrisoare este un obiect fizic, care poate transmite destinatarului sentimentul că cineva s-a gândit la el și a depus un efort pentru a comunica.

„Scrierea unei scrisori poate avea un impact pozitiv și asupra emoțiilor noastre”, a declarat psihologul.

Aceasta consideră că un asemenea gest poate fi deosebit de important pentru persoanele care se confruntă cu depresie sau anxietate, deoarece le poate aminti că nu sunt singure.

Spre deosebire de reacțiile imediate oferite de rețelele sociale, o scrisoare aduce și elementul surprizei.

Taple a descris bucuria de a descoperi o scrisoare în cutia poștală drept o recompensă neașteptată, care poate avea un impact emoțional puternic.

Terapeutul Jessica Dorzek consideră că revenirea corespondenței tradiționale reflectă dorința tinerilor de a avea experiențe diferite de cele oferite de mediul digital.

„Poate că această tendință nu ține atât de mult de respingerea tehnologiei de către Generația Z, cât de căutarea unor experiențe care oferă ceva dincolo de lumea lor”, a explicat Dorzek pentru Newsweek.

Potrivit acesteia, scrierea scrisorilor le permite oamenilor să încetinească ritmul, să se concentreze și să beneficieze de o experiență tactilă, diferită de stimularea continuă produsă de dispozitivele electronice.

„Ele permit, de asemenea, o conexiune semnificativă, fără presiunea unui răspuns imediat, ceea ce poate avea un efect calmant asupra sistemului nervos”, a afirmat terapeuta.

Dorzek consideră că popularitatea scrisorilor poate fi influențată și de nostalgia pentru trecut, inclusiv pentru o imagine idealizată a unei perioade în care comunicarea era mai lentă.

Așteptarea unei scrisori și atenția acordată redactării ei pot face parte din atracția acestei experiențe.

Carolina Estevez, psiholog în cadrul Soba, recomandă corespondența tradițională drept o modalitate de a păstra legătura cu ceilalți fără presiunea unei interacțiuni permanente.

Ea a explicat că grupurile de conversație online pot crea așteptarea ca participanții să răspundă rapid și să fie disponibili aproape tot timpul.

„Platformele de conversații de grup vin cu o senzație de urgență și cu așteptarea unui răspuns rapid, ceea ce poate face participarea la ele stresantă”, a declarat Estevez.

În schimb, o scrisoare poate fi citită și completată cu un răspuns atunci când destinatarul are timp și disponibilitate.

Specialista a subliniat și caracterul personal al scrisului de mână.

„Scrisul de mână este o trăsătură distinctivă pe care o are fiecare persoană”, a explicat aceasta, adăugând că scrisorile permit exprimarea personalității și transmiterea unui sentiment de autenticitate.

Shebna Osanmoh, specialistă în asistență medicală psihiatrică și sănătate mintală, a evidențiat la rândul său diferența dintre corespondența fizică și comunicarea digitală.

„Spre deosebire de comunicarea digitală, în cazul scrisorilor scrise de mână trebuie să gândești, să te concentrezi și apoi să îți așterni gândurile pe hârtie”, a declarat Osanmoh. „Te concentrezi asupra unei singure persoane, în loc să îți împarți atenția între mai mulți oameni și notificări”, a adăugat specialista.

Potrivit acesteia, redactarea scrisorilor îi poate ajuta pe oameni să își organizeze gândurile, să își exprime emoțiile mai liber și să reducă presiunea asociată conversațiilor digitale în timp real.