Royal Mail desființează până la 2.500 de locuri de muncă. Ce angajați vor fi afectați?

Royal Mail pregătește o reorganizare care ar putea duce la eliminarea a până la 2.500 de locuri de muncă până la sfârșitul anului 2027. Măsura urmărește reducerea costurilor, în contextul scăderii volumului de scrisori și creșterii livrărilor de colete.

Royal Mail intenționează să simplifice anumite operațiuni și să reducă costurile, în încercarea de a-și spori profitabilitatea. În urma unei reorganizări, compania estimează că până la 2.500 de angajați și-ar putea pierde locurile de muncă.

Reducerea de personal va viza sediul central al Royal Mail de pe Farringdon Road, din Londra, precum și funcțiile de suport. Procesul urmează să se desfășoare până la sfârșitul anului 2027. Compania are în prezent aproximativ 131.000 de angajați.

Royal Mail precizează că numărul final al disponibilizărilor va depinde de procesul de consultare. Compania estimează că modificările vor fi realizate prin fluctuația naturală a personalului și printr-un program de concedieri voluntare, fără a recurge la concedieri forțate.

Potrivit companiei, nu sunt prevăzute reduceri de personal în cadrul funcțiilor operaționale din prima linie, precum activitățile de livrare și procesare. Măsura nu îi va viza, astfel, pe poștași și șoferi.

Royal Mail a explicat că trece printr-o transformare semnificativă în contextul implementării reformei serviciului universal și al adaptării la schimbările rapide de pe piață. Compania se confruntă cu o scădere drastică a volumului de scrisori, în timp ce cererea pentru livrarea coletelor a crescut puternic.

Directorul executiv Alistair Cochrane a precizat că Royal Mail a depus eforturi pentru reducerea costurilor și simplificarea proceselor în toate domeniile de activitate, în contextul transformării companiei și al concurenței puternice de pe piață.

Potrivit acestuia, schimbările propuse au rolul de a elimina suprapunerile dintre funcții și de a permite companiei să continue să investească în serviciile oferite clienților. Cochrane a mai arătat că Royal Mail intenționează să gestioneze procesul în mod corect și cu respect față de angajați, printr-o colaborare strânsă cu sindicatele.

Directorul executiv a recunoscut că schimbările propuse vor fi dificile pentru angajați, dar a precizat că acestea reprezintă o etapă importantă în construirea unei companii Royal Mail mai puternice, mai simple și mai bine pregătite pentru viitor, în beneficiul clienților și al angajaților.

„Am depus eforturi susținute pentru a reduce costurile și a simplifica procesele în toate domeniile de activitate, pe măsură ce ne transformăm pentru a reuși pe o piață extrem de competitivă. Aceste schimbări propuse elimină suprapunerile și ne permit să investim în continuare în serviciile pe care le oferim clienților noștri. Ne angajăm să tratăm pe toată lumea cu corectitudine și respect pe parcursul acestui proces, colaborând îndeaproape cu sindicatele. Schimbările propuse nu vor fi ușoare, dar reprezintă o etapă importantă în construirea unei companii Royal Mail mai puternice, mai simple și pregătite pentru viitor, în beneficiul clienților și al colegilor noștri”, a punctat Cochrane.

Reducerile de personal reprezintă prima schimbare organizațională majoră de la preluarea companiei-mamă a Royal Mail de către grupul EP, controlat de miliardarul ceh Daniel Kretinsky. Acesta a plătit anul trecut aproape 3,6 miliarde de lire sterline pentru achiziție, după ce a depășit reticențele guvernului și ale sindicatelor prin asumarea unor angajamente, inclusiv privind respectarea obligației de serviciu universal.

Ulterior, autoritatea de reglementare din domeniu a permis relaxarea unora dintre angajamentele referitoare la livrările efectuate șase zile pe săptămână pentru scrisorile expediate prin serviciul de clasa a doua.

Schimbarea proprietarului nu a dus însă la îmbunătățirea relațiilor dintre sindicate și conducerea Royal Mail. Acestea rămân tensionate după o serie de dispute și greve desfășurate în perioada fostei conduceri.

Sindicatul lucrătorilor din comunicații (CWU) acuză de mult timp compania că urmărește în mod deliberat declinul activității, pe o piață în care, potrivit organizației sindicale, Ofcom a permis deteriorarea condițiilor de muncă pentru cei aproximativ 100.000 de membri ai CWU angajați la Royal Mail.

Secretarul general adjunct al sindicatului, Martin Walsh, a precizat că organizația a primit asigurări că anunțul privind restructurarea nu va afecta angajații din prima linie și nu va presupune concedieri obligatorii. El a arătat însă că propunerile vor afecta aproximativ 200 de locuri de muncă reprezentate de CWU în departamentele administrative și în cele responsabile de protecția veniturilor.

Walsh a anunțat că reprezentanții sindicatului urmează să se întâlnească cu conducerea Royal Mail pentru a discuta măsurile anunțate. În opinia sa, acestea reprezintă o nouă dovadă că societatea își demoralizează angajații și nu reușește să răspundă nevoilor clienților și ale comunității.

Reprezentantul CWU a cerut, de asemenea, guvernului să ia în considerare situația dificilă în care se află Royal Mail și să intervină pentru protejarea companiei, pe care sindicatul o consideră o instituție națională.