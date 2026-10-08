Amazon anunță un nou val de concedieri. Reducerile de personal vizează angajați din mai multe țări
SURSA FOTO: Dreamstime - Amazon
Amazon a confirmat miercuri, 7 octombrie, o nouă serie de concedieri, care vizează în principal divizia responsabilă de platforma sa de comerț electronic. Disponibilizările au loc în timpul campaniei promoționale Prime Big Deal Days, unul dintre evenimentele importante de vânzări ale companiei. Potrivit informațiilor, mai puțin de 1.000 de angajați administrativi și specializați sunt afectați de această măsură. Reducerile de personal continuă procesul de restructurare început anul trecut.
Amazon reduce personalul din divizia de retail în timpul campaniei Prime Big Deal Days
Amazon a confirmat o nouă rundă de concedieri în cadrul diviziei Stores, responsabilă de administrarea principalei platforme de comerț electronic a companiei, în timp ce desfășoară campania de reduceri Prime Big Deal Days.
Evenimentul promoțional a început marți și se încheie miercuri, fiind dedicat ofertelor și reducerilor de preț pentru diferite categorii de produse. Disponibilizările au fost anunțate chiar în perioada în care compania organizează una dintre campaniile sale importante de cumpărături.
Potrivit unei persoane familiarizate cu situația, citată de Reuters, noua rundă de concedieri afectează mai puțin de 1.000 de angajați care ocupă posturi administrative, de birou și specializate.
Informațiile despre disponibilizări au fost publicate anterior de Business Insider. Ulterior, mai mulți angajați afectați au contactat Reuters și au transmis mesaje distribuite pe canalele interne de comunicare Slack ale companiei.
Concedierile continuă după restructurarea care a vizat 30.000 de locuri de muncă
Noua reducere de personal se înscrie într-un proces mai amplu de reorganizare a Amazon, după ce compania a început anul trecut o rundă de concedieri care a vizat aproximativ 30.000 de locuri de muncă și a continuat până în luna ianuarie.
De atunci, grupul american a efectuat mai multe ajustări de personal, de dimensiuni mai reduse, în diferite structuri ale companiei.
Un purtător de cuvânt al Amazon a confirmat modificările organizatorice din divizia Stores, explicând că acestea urmăresc adaptarea structurii interne la prioritățile operaționale ale companiei.
„Am ajustat anumite părți ale afacerii noastre din Magazine, deoarece credem că această structură ne va permite mai bine să ne îndeplinim prioritățile”, a declarat un purtător de cuvânt într-o declarație trimisă prin e-mail.
Compania nu a comunicat public numărul exact al posturilor eliminate în această etapă, iar informațiile disponibile indică faptul că disponibilizările au vizat mai multe departamente.
Angajați din SUA, India și Marea Britanie se numără printre persoanele disponibilizate
Restructurarea anunțată de Amazon afectează personal din mai multe țări, inclusiv Statele Unite, India și Marea Britanie, potrivit mesajelor distribuite de angajați prin intermediul platformei interne Slack.
Informațiile transmise pe aceste canale indică faptul că disponibilizările au vizat mai multe structuri din divizia Stores, printre care departamentele de relații cu clienții și de vânzări de servicii destinate partenerilor comerciali.
Mesajele interne sugerează că măsurile ar putea include și alte unități ale grupului, însă amploarea exactă a reducerilor de personal din fiecare departament nu a fost precizată.
Angajații afectați au primit notificări privind încetarea raporturilor de muncă, în cadrul reorganizării desfășurate de companie.
Jeff Bezos explică reducerile de personal prin angajările masive din timpul pandemiei
Fondatorul și președintele executiv al Amazon, Jeff Bezos, a explicat că procesul de reducere a personalului este legat de extinderea accelerată a companiei în perioada pandemiei, când cererea pentru cumpărăturile online a crescut considerabil.
Într-un interviu difuzat miercuri de Fox News, Bezos a fost întrebat despre precedenta rundă de restructurări, în urma căreia au fost eliminate aproximativ 30.000 de locuri de muncă.
Acesta a declarat că Amazon și-a majorat semnificativ efectivele pentru a răspunde volumului ridicat de comenzi plasate de consumatorii care petreceau mai mult timp acasă.
„Oamenii stăteau acasă și făceau comenzi, iar a fost o perioadă incredibilă, stresantă pentru noi, apropo”, a spus el când a fost întrebat despre cele 30.000 de locuri de muncă pierdute în runda precedentă.
Bezos a precizat că angajații au depus eforturi considerabile pentru a susține activitatea companiei în perioada respectivă, însă extinderea rapidă a dus la creșterea substanțială a numărului de posturi.
„Întreaga echipă a muncit extrem de mult și a făcut atât de multe, dar ne-am mărit cu adevărat numărul de angajați.”
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