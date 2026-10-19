A publicat un clip pe Instagram și a încasat 100.000 de dolari într-o lună. Povestea tânărului de 19 ani

La doar trei luni după absolvirea liceului, Mike Satterlee, un tânăr de 19 ani din statul New York, s-a confruntat cu o situație neașteptată pentru afacerea sa. Produsele pe care le fabrica folosind imprimante 3D au atras sute de comenzi într-o singură zi, după ce o postare publicată pe Instagram a devenit virală.

În august 2025, antreprenorul a fost nevoit să calculeze cât timp i-ar fi necesar flotei sale de 60 de imprimante pentru a onora toate comenzile. Echipamentele se aflau într-un depozit de aproximativ 3.000 de metri pătrați din Clifton Park, New York, însă capacitatea de producție nu putea ține pasul cu cererea. Estimările sale indicau că ar fi avut nevoie de aproximativ șase săptămâni pentru a livra produsele comandate.

Creșterea rapidă a vânzărilor a fost determinată de CruiseCup, compania sa specializată în fabricarea unor recipiente izolate pentru băuturi, concepute pentru a păstra dozele în interiorul unei carcase rigide. Cel mai recent produs, promovat pe Instagram, putea găzdui simultan două doze de aproximativ 350 de mililitri și permitea introducerea băuturilor atât prin partea superioară, cât și prin cea inferioară, potrivit cnbc.com.

Produsul, pe care Satterlee l-a descris drept un „reîncărcător tactic”, a atras rapid atenția utilizatorilor de pe rețelele sociale. După creșterea comenzilor, tânărul a așteptat să încaseze suficiente venituri pentru a putea investi în imprimante suplimentare și pentru a-și extinde capacitatea de producție.

În luna respectivă, CruiseCup a generat venituri de 100.000 de dolari, cu aproximativ 60% peste cea mai bună performanță lunară înregistrată anterior de Satterlee prin celelalte sale inițiative antreprenoriale. Evoluția nu s-a limitat însă la succesul temporar al unei postări virale.

Potrivit documentelor analizate de CNBC Make It, compania a înregistrat în 2025 venituri brute de 808.000 de dolari prin intermediul propriului site și al platformei TikTok Shop. Vânzările realizate pe Amazon au adus o sumă suplimentară, descrisă de antreprenor drept marginală.

Afacerile bazate pe imprimarea 3D pot fi lansate cu investiții relativ reduse și pot funcționa fără infrastructura costisitoare necesară producției industriale tradiționale. Interesul pentru acest segment este în creștere: potrivit unui purtător de cuvânt al Shopify, numărul produselor imprimate 3D vândute pe platformă a crescut cu 112% între octombrie 2025 și septembrie 2026.

Deși CruiseCup este profitabilă, Satterlee spune că își transferă personal doar între 500 și 1.500 de dolari pe lună. El locuiește în continuare cu părinții săi și nu plătește chirie, ceea ce îi permite să direcționeze cea mai mare parte a banilor către dezvoltarea afacerii.

Fondurile sunt folosite, de regulă, pentru achiziționarea de noi imprimante 3D, promovarea produselor pe rețelele sociale și dezvoltarea unor modele noi. Antreprenorul nu a dezvăluit cifrele exacte privind profitul anual al companiei.

Satterlee gestionează afacerea cu normă întreagă, alături de un alt angajat, și comercializează recipiente pentru băuturi în diferite dimensiuni și realizate din materiale variate. Parcursul său antreprenorial a început însă cu proiecte mult mai mici, de la standuri cu limonadă până la vânzarea unei loțiuni împotriva nisipului, preparată în casă din dezinfectant pentru mâini și amidon de porumb.

Interesul pentru imprimarea 3D a apărut în timpul liceului, când a urmat un curs de „proiectare și desen pentru producție”. În septembrie 2022, și-a cumpărat prima imprimantă, în valoare de aproximativ 500 de dolari, folosind economiile strânse din banii primiți de Crăciun, de ziua sa și din afacerile anterioare.

În iunie 2023, Satterlee a lansat Solefully, prima sa afacere bazată pe imprimarea 3D. Proiectul a început în subsolul casei părinților și se concentra pe producția și comercializarea unor accesorii decorative pentru pantofii Crocs, concepute pentru a fi atașate acestora.

Potrivit estimărilor antreprenorului, Solefully a generat vânzări de aproximativ 250.000 de dolari în 2024. Rezultatele i-au permis să facă următorul pas în dezvoltarea activității: în noiembrie 2024, a început să închirieze un depozit pentru care plătea 3.600 de dolari pe lună și în care și-a instalat flota de imprimante 3D, aflată în continuă extindere.

Cu câteva luni înainte de absolvirea liceului, Satterlee a decis să nu urmeze facultatea și să se dedice afacerii cu normă întreagă. El considerase că potențialul Solefully era suficient de promițător pentru a-și concentra timpul și resursele asupra dezvoltării companiei.

Ulterior, a început să testeze produse noi și a observat că adaptoarele universale pentru pahare auto prezentau un potențial comercial mai mare decât accesoriile pentru încălțăminte. Aceste adaptoare puteau găzdui recipiente pentru băuturi de diferite tipuri, de la pahare Starbucks până la sticle de apă Stanley, și generau un interes mai mare pe rețelele sociale, alături de marje de profit superioare.

Creșterea CruiseCup a determinat în cele din urmă închiderea Solefully, în iunie 2025. Satterlee și-a concentrat resursele asupra noii companii, care avea perspective mai bune de dezvoltare.

Modelul CruiseCup cu două compartimente pentru doze a fost proiectat două luni mai târziu, în august 2025. Ideea a apărut în timp ce tânărul urmărea produse similare pe Instagram și a observat o problemă de utilizare: unele modele concurente impuneau scoaterea ambelor doze pentru a putea ajunge la cea de-a doua băutură.

Satterlee a conceput un produs care permite accesul din ambele capete, astfel încât utilizatorul să poată introduce și scoate băuturile mai ușor. Documentele consultate arată că antreprenorul are două cereri de brevet în curs de examinare pentru modelele CruiseCup.

În timp ce o parte dintre foștii săi colegi de liceu sunt deja în al doilea an de facultate, Satterlee continuă să se ocupe cu normă întreagă de companie. De la cele 60 de imprimante pe care le utiliza în august 2025, a ajuns la o flotă de 160 de echipamente pentru fabricarea produselor din plastic, în New York.

Oferta include și modele din oțel inoxidabil, pe care compania le achiziționează de la un producător din China, identificat de Satterlee pe internet. Extinderea gamei de produse și diversificarea metodelor de personalizare se numără printre direcțiile pe care antreprenorul vrea să le dezvolte în continuare.

Printre obiectivele sale se află introducerea imprimării UV, o tehnologie alternativă la serigrafie, precum și adăugarea mai multor tipuri de recipiente pentru băuturi în oferta companiei. Satterlee intenționează, de asemenea, să angajeze o echipă de marketing mai numeroasă, care să contribuie la creșterea vizibilității produselor și la accesul acestora pe rafturile magazinelor.

Strategia sa presupune dezvoltarea simultană a producției și a distribuției, astfel încât afacerea să poată răspunde unui număr mai mare de comenzi și să ajungă la noi categorii de cumpărători.

Pentru tânărul antreprenor, activitatea zilnică este strâns legată de interesul său pentru proiectarea și realizarea obiectelor. El descrie această experiență prin raportare la satisfacția de a construi produse noi și de a-și dezvolta propria companie.

„În fiecare zi când mă trezesc, sunt nerăbdător să merg la muncă”, spune Satterlee. „Nici măcar nu o văd ca pe o muncă. Îmi place ceea ce fac, îmi place să construiesc lucruri și asta face ca lucrurile să nu se simtă nici măcar ca pe o muncă. E pur și simplu distractiv.”